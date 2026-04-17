Potpuno običan trenutak pretvorio se u emotivnu priču koja je osvojila internet, nakon što je udovica pronašla neotvorenu rođendansku čestitku koju je godinama čuvala među svojim uspomenama, više od decenije nakon smrti svog muža.

Podelila je priču na Reditu, gde je objava brzo postala viralna i izazvala talas emocija širom sveta.

Pismo koje je čekalo godinama

Na koverti je pisalo „mojoj princezi“, a unutra je bila rukopisna poruka od njenog muža, vojnika.

- Znam da ti još nije rođendan, ali više neću biti ovde - napisao je, aludirajući na vojnu misiju zbog koje će propustiti još jedan njen rođendan.

Žena otvara i čita pismo
Foto: STEKLO_KRD / Alamy / Profimedia

Kasnije je udovica objasnila da je čestitka ostala neotvorena jer nije ni znala da postoji, a njen muž je preminuo pre deset godina.

Objava od 12. aprila, dobila je više od 20.000 lajkova i više od 200 komentara pre nego što su je moderatori uklonili, ali je priča već bila široko deljena na mreži.

„Pravo malo blago“

U komentarima, 55-godišnja žena je opisala nalaz kao emotivan i bolan trenutak. Rekla je da ju je poruka čak i nasmejala, iako je i dalje teško nositi se sa gubitkom voljene osobe.

Takođe je otkrila da i dalje čuva veliku kutiju sa oko 200 rukopisnih pisama koja su razmenili tokom njihove veze na daljinu, kao i dok je njen muž bio u vojnim misijama.

- Volela bih da sam bila pažljivija i da sam sačuvala više čestitki i sličnih uspomena. Međutim, čuvam ogromnu kutiju sa svim pismima koja smo pisali tokom naše veze na daljinu, kao i ona iz njegovog vremena na Sinaju, u Egiptu - napisala je.

Šokirana zabrinuta žena čita pismo
Stiglo joj je pismo od oca koji ju je napustio kad je imala 14 godina Foto: Shutterstock

Reakcije koje su osvojile internet

Mnogi korisnici Redita podelili su svoja iskustva gubitka i istakli koliko ih je priča dirnula.

- Žao mi je zbog tvog gubitka, ali lepo je što imaš ovakve uspomene - napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao:

- Neverovatno je koliko nas dirne rukopis nekoga koga smo voleli, a ko više nije sa nama. Ovo je pravo blago.

