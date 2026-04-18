Džema Monk (35) doživela je na venčanju neprijatnost kakva se retko viđa - samo nekoliko trenutaka pre nego što je trebalo da krene ka oltaru, njena jetrva Antonija Istvud polila je njenuvenčanicucrnom bojom.

Nakon incidenta, ona je pobegla sa mesta događaja, dok je mlada ostala u suzama, prekrivena bojom koja joj je zahvatila lice, ruku i deo tela.

Porodični sukob koji je eskalirao

Prema navodima, sukob između dve žene trajao je još od ranije. Problemi su počeli nakon venčanja Antonije Istvud, kada je Džema optužena da je pokušala da joj "podmetne nogu" tokom ceremonije.

Taj incident doveo je do narušenih porodičnih odnosa, a napetosti su kulminirale upravo na dan Džeminog venčanja. Kasnije je utvrđeno da je Istvud priznala da je reč o osvetničkom činu.

Venčanje uprkos svemu

Uprkos šoku i haosu, Džema Monk nije odustala od venčanja sa svojim dugogodišnjim partnerom Ken Monk, sa kojim je u vezi bila čak 20 godina.

Najlepši dan u Džeminom životu pretvorio se u pakao Foto: Printscreen/Facebok/TheCultureCapitol

Nakon što je očistila boju sa kože, pozajmila je drugu venčanicu koju je obezbedio jedan od prisutnih i - dva sata kasnije - ipak izašla pred oltar.

"Čekali smo taj dan toliko dugo. Ništa nije moglo da me zaustavi. Da je trebalo, izašla bih pred oltar i u donjem vešu, sa farbom po licu“, izjavila je kasnije.

Teške posledice nakon incidenta

Ovaj događaj ostavio je duboke posledice na mladu, koja radi u oblasti mentalnog zdravlja i majka je dvoje dece. Nakon venčanja suočila se sa depresijom i trenutno nije u mogućnosti da radi.

U svom obraćanju sudu istakla je da joj je incident promenio pogled na život i izazvao osećaj krivice, iako nije smatrala da je učinila bilo šta što bi opravdalo takav napad. Posebno je potresna činjenica da je u to vreme prolazila kroz strah od mogućeg karcinoma, o čemu je njena jetrva bila upoznata.

"Pretvorila je najlepši dan u mom životu u najgoru uspomenu koju nikada neću zaboraviti", rekla je. Zbog svega što se dogodilo, mladenci su čak otkazali planirano putovanje na Maldive.

Atonija Istvud Foto: Printscreen/Facebok/TheCultureCapitol

Sudska presuda

Antonija Istvud priznala je krivicu za dva krivična dela oštećenja imovine. Sud joj je izrekao kaznu od 10 meseci zatvora, uslovno na godinu dana, uz obavezu od 160 sati društveno korisnog rada.

Pored toga, dobila je i zabranu prilaska u trajanju od 10 godina, kao i obavezu da isplati ukupno 6.000 evra odštete - od čega 5.000 ide Džemi Monk, a 1.000 lokaciji gde se incident dogodio.

Sudija Oliver Sakbi opisao je njene postupke kao "okrutne, zlonamerne i podmukle", naglašavajući da je namera bila da se venčanje u potpunosti uništi.

Džema Monk je nakon presude izjavila da nikada neće prihvatiti izvinjenje svoje jetrve i da smatra da je kazna preblaga. Ona i njen suprug više ne obeležavaju godišnjicu venčanja zbog loših uspomena, ali planiraju da obnove bračne zavete istog datuma kako bi stvorili lepše uspomene.

(Kurir.rs/Žena)

