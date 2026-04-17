Nijedan od ovih signala sam za sebe nije dokaz neverstva. Ali kombinacija promena, naročito kada su emocionalne, fizičke i tehničke naznake prisutne istovremeno, može ukazivati na dublji problem u vezi.

Novinarka koja je doživela preljubu, iz prve ruke izdvaja šest signala na koje vredi obratiti pažnju.

Autorka ovih saveta je Rozi Grin, pomoćnica urednika u Dejli Mejlu, koja je svoje lično iskustvo pretočila i u knjigu, i na osnovu tog iskustva iznela šest signala na koje vredi obratiti pažnju.

Neki su dramatični, drugi toliko suptilni da ih mnogi nikad ne bi povezali sa avanturom, a upravo su oni, kako autorka kaže, „providni kao staklo“.

1. Bes umesto nežnosti

Umesto očekivanog udvaranja i dodatne pažnje, partner koji vara ponekad postaje razdražljiv. To nije samo loše raspoloženje: to je unutrašnji konflikt koji izbija napolje. Nova veza stvara emotivni haos, a vi postajete „smetnja“. Bes je često maska koja skriva krivicu i preusmerava pažnju.

2. Osećaj krivice koji se pretvara u napade

Kada postupci nisu u skladu s nečijim moralom, krivica može da eksplodira u optužbe. Umesto povlačenja, partner može početi da vas kritikuje bez jasnog razloga. To je odbrambeni mehanizam, jer ako vas optuži, manje je verovatno da će se suočiti sa sopstvenim osećanjem krivice.

3. Pojačana briga o izgledu

Nagla promena u izgledu - nova garderoba, češći odlazak u teretanu, intenzivnija nega - često deluje bezazleno. Mnogi na to ne reaguju jer „pa dobro, ko ne voli da izgleda bolje?“ Ipak, u kontekstu drugih signala, to može biti pokušaj da se ostavi bolji utisak na nekog drugog. Ovo je jedan od onih znakova na koje ljudi obično ne reaguju, a trebalo bi.

4. Promene u intimnoj dinamici

Intimnost može da se promeni na dva načina: ređe odnose jer je se*sualna energija usmerena van veze, ili naglo češće odnose kao pokušaj kompenzacije i umirivanja krivice. Takođe, novi pokreti ili drugačiji pristup u krevetu mogu ukazivati na iskustva stečena izvan veze. Ovo su signali koji često zbune parove jer mogu delovati i kao „obnavljanje strasti“.

5. Promene u mirisu i rutini

Parfem koji ranije niste osećali, afteršejv koji nije njegov ili neočekivani tuš posle posla u neobično vreme. Sitnice poput drugačijeg mirisa ili čestih „kratkih izlazaka“ mogu biti fizički tragovi bliskog kontakta sa drugom osobom. Mnogi ih zanemare jer deluju trivijalno, ali u kombinaciji sa drugim znakovima postaju značajne naznake.

6. Tajnovitost oko telefona

Tehnologija je često ključna: skrivanje ekrana, promena šifre, izbegavanje da ostavi telefon bez nadzora ili česta „nestajanja“ pod izgovorom odgovaranja na poruke. Dva telefona su očigledan znak, ali i ponašanje sa jednim uređajem može biti alarmantno. Ovo je jedan od najkonkretnijih pokazatelja i najteže ga je opravdati bez laži.

