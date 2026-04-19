U užurbanom stilu životu ne obraćamo pažnju na ljude oko nas koji obavljaju posao kako bi nama stvorili lepše okruženje, brinu o nama i našem gradu. Jedan fotograf upravo je dao na značaju svim tim "neprimetnim" ljudima i stavio ih na tron. Svojim foto aparatom napravio je kadrove o kojima priča ceo svet.

Screenshot 2026-04-19 162059.png
Foto: Semkavkvadrate/TIKTOK

Naime, on je snimio i fotografisao jednu mladu ženu dok je čistila ulice. Spontano je fotografisao, a onda je prikazao svu njenu lepotu koja se skrivala iz radne uniforme. Malo ko je ostao imun na "dragulj" koji se skrivao.

 Isprva je spontano fotografisao, a onda je prišao i pokazao joj kadrove koje je napravio. Oduševila se onim što je videla, a onda je ispozirala i razvukla širok osmeh. Ovaj snimak privukao je skoro 700.000 lajkova i više od 10.000 komentara.

"Prelepa je, kao model", "Ova devojka defitinitno radi pogrešan posao", "Nadam se da će je neka agencija za modele zapaziti", "Deluje veoma skromno", "Dragulj se krije iza uniforme", samo su neki od brojih komentara napisanih ispod ovog viralnog snimka.

