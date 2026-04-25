Pospite ovaj prah oko paradajza i gledajte kako raste: Plodovi će biti krupniji, sočniji i biće ih duplo više!
Paradajz je biljka koju gotovo svako ima u bašti - nije preterano zahtevan, a daje obilje krupnih, crvenih i sočnih plodova.
Ukoliko ste početnik u povrtarstvu, a želite da vam ovogodišnji rod paradajza bude za primer, iskoristite dva trika koja obezbeđuju da ovaj sastojak za salatu bude sočan i pun ukusa.
Najpre obratite pažnju na način sadnje. Naime, kada se sadnica paradajza položi u zemlju umesto da se sadi uspravno, iz stabljike će početi da se razvija dodatno korenje. Upravo to omogućava biljci da postane snažnija, otpornija na sušu i spoljne uslove, ali i da kasnije donese bogatiji rod. Važno je da vrh paradajza sa listovima ostane iznad zemlje, jer će se on vremenom sam uspraviti ka suncu, dok će ispod površine razviti razgranat i čvrst korenov sistem. Ovaj jednostavan način sadnje često pravi razliku između prosečnog i zaista obilnog prinosa.
Kada paradajz malo ojača i počne da se razvija, možete dodatno pomoći njegovom napretku. Oko biljke se može posuti nekoliko kašičica sode bikarbone, vodeći računa da ne dođe u direktan kontakt sa stabljikom. Ovaj postupak se može ponoviti i pred samu berbu. Naime, soda bikarbona utiče na smanjenje kiselosti zemljišta, što može doprineti tome da plodovi budu ukusniji, slađi i prijatnijeg ukusa.
Uz ove male, ali korisne trikove, paradajz ne samo da će bolje napredovati, već će vas tokom sezone nagraditi zdravim i bogatim plodovima kakve svi priželjkujemo u svojoj bašti.
