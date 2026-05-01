Iako na prvi pogled deluje kao kompromis u odnosu na klasičnu baštensku sadnju, gajenje paradajza u saksijama često može da bude i jednostavnije i zahvalnije. Uz malo pažnje oko izbora mesta, zemlje i zalivanja, ove biljke mogu da daju iznenađujuće bogat rod tokom cele sezone.

Jedna od neočekivane prednosti sadnje paradajza u saksiji jeste činjenica da ga je lakše zaštititi od životinja. Možete ga pomerati, pokriti ili postaviti tamo gde ga možete svakodnevno pratiti. Paradajz u saksiji je takođe manje sklon štetočinama i bolestima koje prirodno žive u zemljištu, jer krećete sa svežim supstratom.

Sve što vam treba za sadnju paradajza u saksiji jesu nekoliko jednostavnih koraka.

Paradajz Foto: RINA

1. Pronađite mesto sa mnogo sunca

Paradajz voli puno svetlosti - najmanje 8 do 10 sati sunca dnevno (minimum je oko 6 sati, ali više je uvek bolje).

Najbolji rezultati se postižu ako ga postavite na južnu stranu kuće, dok istočna strana može da posluži ako ima bar 6 sati direktnog sunca. Ako je manje od toga, biljke će biti slabije, izdužene i sa manje cvetova.

U toplijim klimama idealno je jutarnje i rano-popodnevno sunce, kako bi biljka imala hlad u najtoplijem delu dana..

2. Izaberite pravu vrstu paradajza

Determinantne sorte (poznate i kao žbunaste) najbolje su za saksije, jer rastu do određene visine - obično 90-120 cm - i rađaju plodove odjednom.

Ipak, možete gajiti i indeterminantne sorte ako im obezbedite veliku saksiju i dobru potporu.

Opšte pravilo: determinantne sorte su bolje ako imate kratku sezonu ili malo prostora. Indeterminantne daju duži i obilniji rod tokom cele sezone, ali zahtevaju više brige.

3. Počnite sa jakom i zdravom sadnicom

Sadnice treba da budu ojačane, sa čvrstim stabljikama i zdravim zelenim listovima. Idealno je da su već jednom presađene i "očvrsnute" pre iznošenja napolje. Ako kupujete u rasadniku, izbegavajte biljke koje su izdužene, žute ili oštećene.

4. Ne štedite na veličini saksije i birajte platnene umesto plastičnih

Kod paradajza važi pravilo - što veća saksija, to bolje.

Determinantnim sortama treba minimum 10 galona (oko 38 litara), a indeterminantnim najmanje 20 galona (oko 75 litara). Manje posude znače slabiji rod. Takođe, najbolji izbor su platnene saksije jer omogućavaju prirodno skraćivanje i grananje korena, što daje jaču biljku.

Plastične saksije mogu dovesti do spiralnog rasta korena i gušenja biljke.

Gajenje paradajza na terasi Foto: ChiccoDodiFC / Alamy / Profimedia

5. Koristite kvalitetan supstrat

Biljkama u saksiji potrebna je lagana, prozračna i dobro drenirana zemlja.

Zemlja iz bašte ili "baštenski supstrat" je često preteška i može povećati rizik od bolesti. Zato je najbolje koristiti kvalitetan supstrat za saksije i izbegavati staru zemlju, posebno ako su ranije biljke imale štetočine ili bolesti.

Na dno saksije stavite sloj supstrata od oko 7–10 cm, pa nastavite sa sadnjom.

6. Nahranite biljku dobro

Paradajz je "gladan" i traži mnogo hraniva.

Pre sadnje dodajte u rupu:

1/2 šolje organskog đubriva

1/4 šolje ribljeg brašna

1/4 šolje koštanog brašna

2 tablete aspirina

šaku usitnjenih ljuski jaja

Uzgoj paradajza Foto: Chris Clark / Alamy / Profimedia

7. Zatrpajte stabljiku paradajza

Uklonite donje listove tako da donji deo stabljike (jedna trećina do polovina) ostane ogoljen.

Posadite biljku u sredinusaksije i dopunite supstratom do vrha, odmah ispod poslednjih listova. Lagano protresite saksiju da se zemlja slegne i po potrebi dodajte još.

Na kraju dodajte oko 1/2 šolje univerzalnog đubriva i blago ga umešajte u površinski sloj oko stabljike.

8. Zalivajte temeljno i redovno

Zalivajte dok zemlja ne bude ravnomerno vlažna i dok voda ne počne da izlazi iz dna saksije. Prvi put će biti potrebno dosta vode, pa nemojte misliti da je supstrat natopljen samo zato što voda brzo iscuri.

Zalivanje je ključno - premalo ili previše vode može usporiti rast i izazvati bolesti ili štetočine. Zalivajte direktno u zonu korena, ne preko lišća.

U početku sledeće zalivanje obično dolazi nakon 2–3 dana, ali u toplijem periodu može biti i svaki drugi dan. Uvek zalivajte duboko, a ponovite tek kada se gornji sloj zemlje osuši.

9. Zaštitite mlade biljke od mraza

Paradajz se napolju sadi tek kada su noćne temperature stabilno iznad 7°C (45°F), ali u hladnijim klimama ponekad je potrebno saditi ranije zbog nepredvidivog vremena.

Za zaštitu se koriste plastične navlake ispunjene vodom koje tokom dana akumuliraju toplotu, a noću je oslobađaju i štite biljku od hladnoće i vetra. Postavljaju se oko biljke, delimično napune vodom, pa dopune do vrha. Uklanjaju se kada biljka ojača ili prođe opasnost od mraza.

Paradajz Foto: Chris Clark / Alamy / Profimedia

10. Dodajte potporu

Potporu postavite rano, dok je biljka još mala, da ne biste oštetili koren kasnije. Za niže sorte dovoljni su jednostavni kavezi, dok višim sortama treba čvršća i stabilnija konstrukcija.

Najbolje su čvrsti stubovi ili sklopivi kavezi, jer su dugotrajni i drže biljku urednom. Ako koristite stubove, biljku povremeno vezujte i oblikujte

11. Malčirajte zemlju

Malčiranje je važno u svakoj bašti, a posebno u saksijama jer pomaže zadržavanju vlage.

Koristite organski malč poput slame (ne sena), kore drveta ili drvne sečke i stavite sloj od najmanje 5 cm. Vodite računa da malč ne bude uz samu stabljiku.

Jedan sloj malča obično traje celu sezonu, a slama se na kraju može kompostirati zajedno sa biljkama.

12. Redovno prihranjujte tokom sezone

Iako ste već dodali hranljive materije pri sadnji, paradajzu će biti potrebna dodatna prihrana oko šest nedelja kasnije. Možete koristiti organsko sporo-otpuštajuće đubrivo ili tečnu emulziju ribe i algi, u skladu sa uputstvom proizvođača.

Izbegavajte đubriva sa puno azota, jer podstiču rast lišća, ali smanjuju cvetanje i rod.

