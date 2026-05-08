Iako na prvi pogled deluju kao obična užina, urme su prepune hranljivih materija zbog kojih ih mnogi nazivaju prirodnom „mini apotekom“. Bogate su vlaknima, vitaminima i mineralima, a posebno se izdvajaju magnezijum i kalijum koji imaju važnu ulogu u funkcionisanju organizma.

Pomažu kod umora i problema sa varenjem

Zahvaljujući visokom sadržaju kalijuma, urme mogu pozitivno da utiču na rad digestivnog sistema i doprinesu smirivanju nadražene crevne sluzokože. Istovremeno, vlakna podstiču razvoj dobrih bakterija u crevima i poboljšavaju varenje.

Mnogi ih zato preporučuju osobama koje imaju problema sa umorom, manjkom energije ili anemijom. Osim toga, predstavljaju prirodan izvor energije bez naglih skokova šećera u krvi koji se često javljaju nakon industrijskih slatkiša.

Zašto trudnice često jedu urme pred porođaj

Urme se godinama koriste i u tradicionalnoj ishrani trudnica, posebno u poslednjim nedeljama trudnoće. Pojedini stručnjaci navode da njihova redovna konzumacija može doprineti lakšem porođaju, kraćem trajanju trudova i manjem intenzitetu krvarenja.

Zbog toga se u pojedinim sredinama savetuje unos šest do sedam urmi dnevno tokom poslednjeg meseca trudnoće.

Najveći efekat imaju kada se jedu ujutru

Posebno je zanimljivo što urme mogu imati najbolji efekat kada se konzumiraju na prazan stomak. Tada organizmu brzo obezbeđuju energiju, smanjuju osećaj gladi i podstiču redovno varenje.

Prema preporukama, dovoljne su jedna do tri urme ujutru kako bi se primetile pozitivne promene.

Mogu da pomognu i pri mršavljenju

Iako su veoma slatke, urme mogu biti saveznik i tokom regulacije telesne težine. Velika količina vlakana doprinosi dužem osećaju sitosti, pa se smanjuje potreba za grickalicama i slatkišima.

Mnogi ih zato koriste kao zdraviju zamenu za industrijske poslastice, često uz bademe, orahe ili lešnike.

Ko treba da bude oprezan

Ipak, sa urmama ne treba preterivati. Osobe koje imaju dijabetes trebalo bi da ih konzumiraju umereno i uz savet lekara, dok se dodatni oprez preporučuje ljudima sa osetljivim digestivnim sistemom.

Stručnjaci savetuju i da se pri kupovini obrati pažnja na deklaraciju, jer neke sušene urme mogu sadržati sulfate i dodatne zaslađivače.

Najbolji izbor su mekani i sjajni plodovi bez tragova kristalisanog šećera na površini.

