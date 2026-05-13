Da bi vaš povrtnjak bio bogat i zdrav, kvalitetno đubrivo za paradajz ne zahteva velike troškove niti upotrebu agresivnih preparata. Česta zabluda među baštovanima je da je isključivo obilno zalivanje ključ uspeha, dok se zapravo zanemaruje neophodna nutritivna snaga koja biljkama omogućava da formiraju masivne plodove. Sastojci koji su vam potrebni već se nalaze u vašim kuhinjskim ormarićima, a učinak će biti toliki da će izazvati znatiželju svih u okruženju.

Prirodna stimulacija korena pomoću kvasca

Moćna kombinacija kvasca i šećera predstavlja pravi eliksir za jačanje korenovog sistema. Kvasac deluje tako što aktivira mikroorganizme u zemljištu, čime se ubrzava proces kroz koji biljka apsorbuje korisne elemente iz podloge.

Prirodna prihrana od kvasca, šećera i pepela podstiče rast paradajza Foto: Shutterstock

Uputstvo za pripremu rastvora:

U pet litara mlake vode razmutite 10 grama svežeg ili suvog kvasca i dodajte dve velike kašike šećera.

Mešavinu je potrebno ostaviti da miruje nekoliko časova.

Dobijenom tečnošću direktno zalijte sadnice. Drveni pepeo za vrhunski kvalitet ploda

Ukoliko težite tome da vaši plodovi budu puni soka, mesnati i prirodno slatki, obično pepelište od drveta je neprocenjiv resurs. Pepeo obiluje kalijumom i fosforom, elementima koji su presudni za stabilnost grana i sposobnost biljke da izdrži težinu roda. Dovoljno je da pre početka faze cvetanja oko baze svake stabljike nanesete po jednu šaku pepela.

Pravila i dinamika prihranjivanja

Važno je ne preterivati sa dodavanjem hranljivih materija kako ne bi došlo do zasićenja ili oštećenja korena. Optimalni razmak između dva tretmana domaćim rastvorom je 10 do 15 dana. Pre nego što nanesete hranljivu smesu, obavezno baštu zalijte običnom vodom. Takođe, preporučuje se da ovaj posao obavljate u ranim jutarnjim časovima ili nakon zalaska sunca, kako biste izbegli toplotni stres kod biljaka.

Kako do bržeg sazrevanja i zdravijih stabljika

Da bi svaki paradajz dobio prepoznatljivu crvenu boju na vreme, neophodno je uklanjati bočne izdanke, u narodu poznate kao zaperci. Ovi listovi nepotrebno crpe energiju koju bi biljka inače usmerila u plod. Orezivanjem se omogućava bolji prodor sunčevih zraka i kvalitetnija cirkulacija vazduha, čime se značajno smanjuje rizik od pojave biljnih bolesti i plesni. Sinergija pravilnog orezivanja i redovne domaće prihrane osiguraće vam obilan prinos koji će trajati sve do završetka sezone i prvih zahlađenja.

