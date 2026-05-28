Glumac Bojan Krivokapić, koga smo gledali kao Zvezdana Jovanovića u seriji "Sablja", danas ima još jednu važnu misiju – da javno govori o roditeljstvu deteta sa autizmom. Zajedno sa suprugom Taisom, Bojan vodi svakodnevnu borbu za kvalitetniji život svog sina, ali i za veću svest u društvu o ovom razvojnim poremećaju.

Njihova priča je emotivna, dirljiva, ali i edukativna, jer osvetljava mnoge aspekte sa kojima se suočavaju roditelji dece sa autizmom - od postavljanja dijagnoze do podrške i ljubavi koju pružaju svakog dana.

Šta je autizam i kako ga prepoznati?

Bojan Krivokapić u seriji Sablja Foto: RTS

Autizam ili poremećaj iz spektra autizma (PSA) je neurorazvojni poremećaj koji utiče na socijalne veštine, komunikaciju, ponašanje i interesovanja. Simptomi se najčešće javljaju pre treće godine života, a njihov intenzitet može znatno da varira.

Najčešći rani znaci autizma uključuju: Nedostatak reakcije na ime

Ograničen kontakt očima

Kašnjenje u razvoju govora

Odsustvo interesovanja za interakciju sa drugima

Ponavljajuće pokrete ili ponašanja (npr. ljuljanje, mahanje rukama) Prvi znaci: "Pomislili smo da ima problem sa sluhom"

Bojanova supruga Taisa otvoreno je govorila o prvom trenutku kada su posumnjali da njihov sin ima autizam:

"Nije se odazivao, nije reagovao na naš glas i pomislili smo da ima problem sa sluhom. Ispostavilo se da je sve u redu, pa smo krenuli dalje. Naš dom zdravlja ima razvojno savetovalište za ranu dijagnostiku, i, srećom, znali su gde da nas upute."

Rana dijagnostika je ključna, jer omogućava blagovremeno uključivanje terapija i podrške. U Srbiji su dostupne razvojne savetodavne službe u okviru domova zdravlja, a roditelji mogu da se obrate i pedijatrima, psiholozima i defektolozima.

"Neosvetljeni ćošak" - podkast koji osvetljava autizam

Bojan Krivokapić u svom podkastu razgovara sa dr. profesorom Nenadom Glumbićem Foto: printscreen/youtube/ Neosvetljeni ćošak

Pokretanje podkasta o autizmu za Bojana Krivokapića bio je lični i društveni čin. Njegov sin mu je inspiracija, a cilj - podizanje svesti i razbijanje predrasuda.

"Naziv mi se učinio adekvatnim jer aludira na to da je autizam nepoznanica. Deca sa autizmom imaju neki svoj svet koji je za većinu ljudi nejasan", rekao je u emisiji Utisak nedelje.

Dodaje i simboličnu interpretaciju naziva: "Logično je da bude neosvetljen ćošak, jer simbolizuje porodicu deteta sa autizmom, gde je uvek sigurno i prihvaćeno." Kroz iskrene razgovore, Bojan pruža glas mnogim porodicama koje se osećaju izolovano ili neshvaćeno.

Ljubav kao oslonac: Intimna priča o venčanju i svakodnevici

Osim što su posvećeni roditelji, Bojan i Taisa su i dugogodišnji partneri. Njihova ljubavna priča odiše toplinom, što potvrđuje i anegdota sa venčanja:

"Sveštenik je došao i kada smo počeli venčanje, nekako je nonšalantno i skroz opušteno pričao o nama, potomcima i braku. Meni je to bilo baš iznenađujuće. Skroz jedan neformalan razgovor. U jednom momentu sam se pomerio i sakrio iza žene", ispričao je Bojan u Jutarnjem programu.

Uprkos svakodnevnim izazovima, njihova porodica ostaje čvrsta i podržavajuća. Kako kaže Bojan: "U njegovom svetu, mi smo svetlo."

Gde potražiti pomoć ako sumnjate na autizam? Pedijatar ili izabrani lekar

Razvojno savetovalište u domu zdravlja

Specijalisti: psiholog, logoped, defektolog, neurolog

Organizacije kao što su Autizam Srbija, Centar za razvoj inkluzivnih praksi, NURDOR i druge

