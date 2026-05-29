Slušaj vest

Društvene mreže već godinama diktiraju razne trendove u ishrani, a mnogi od njih obećavaju brze rezultate, više energije, bolji fokus i „resetovanje“ organizma. Ipak, koliko god neki izazovi delovali primamljivo, stručnjaci stalno upozoravaju da sa restriktivnim dijetama i postovima treba biti veoma oprezan.

Poslednji u nizu trendova koji je privukao pažnju korisnika interneta jeste takozvani „sardine fast“, odnosno post tokom kog se nekoliko dana jedu samo sardine. Zvuči jednostavno, ali i prilično ekstremno: nema ugljenih hidrata, nema šećera, nema grickalica, nema klasičnih obroka - samo konzervisane sardine.

Foto: youtube/ pigmie

Šta je zapravo „post na sardinama“?

Ovaj trend zasniva se na ideji da se tokom određenog perioda jede isključivo ova riba, koja je poznata kao izvor proteina, vitamina B i D, kao i omega-3 masnih kiselina. Oni koji ga promovišu tvrde da takav režim može da pomogne telu da se „resetuje“, smanji nadutost i podstakne sagorevanje masti.

Međutim, kao i kod većine internet izazova, važno je napraviti razliku između viralnog sadržaja i saveta koji zaista ima medicinsko uporište. Svaku ozbiljniju promenu u ishrani, naročito onu koja podrazumeva izbacivanje gotovo svih grupa namirnica, trebalo bi razmotriti sa lekarom ili nutricionistom.

Foto: youtube/ pigmie

Jutjuber je rešio da proba izazov umesto drugih

Kreator sadržaja poznat kao Pigmi odlučio je da ovaj trend testira na sebi i svojim pratiocima pokaže šta se dešava kada se 48 sati jedu samo sardine. Svoje iskustvo dokumentovao je kroz snimke, opisujući kako se osećao iz sata u sat.

Na početku eksperimenta tvrdio je da se vrlo brzo osećao i izgledao mršavije. Ipak, početno oduševljenje nije dugo trajalo. Ubrzo se javila jaka glad, ali ne za još jednom konzervom sardina, već za praktično bilo kojom drugom hranom.

Njegova posvećenost izazovu otišla je toliko daleko da je popio i tečnost koja je ostala u konzervi — sok i ulje od sardina. Taj detalj posebno je privukao pažnju gledalaca, mada teško da će mnogima zvučati kao nešto što bi rado ponovili.

Umor, glad i želja za ugljenim hidratima

Foto: youtube/ pigmie

Kako su sati prolazili, Pigmi je priznao da je počeo da oseća posledice izbacivanja ugljenih hidrata i šećera. Govorio je da se oseća umorno, iscrpljeno i da mu vreme prolazi neobično sporo.

Takva reakcija ne iznenađuje, jer nagla promena ishrane, posebno kada se telo odjednom prebaci na veoma ograničen izvor energije, može da izazove pad energije, razdražljivost i osećaj slabosti.

Ipak, dok mu je telo, kako je opisao, prolazilo kroz težak period, mentalno stanje mu se u jednom trenutku promenilo.

„Osećao sam se kao da sam dostigao neko zen stanje fokusa“, rekao je Pigmi.

Tvrdio je da su mu se poboljšali fokus, zglobovi i vid

Foto: youtube/ pigmie

Uprkos tome što mu je sama pomisao na sardine s vremenom postajala sve odbojnija, kreator sadržaja rekao je da je tokom eksperimenta primetio i neke pozitivne promene. Prema njegovim rečima, zglobovi i povređena ramena počeli su da ga manje bole, a iznenadilo ga je i to što je imao utisak da mu se vid poboljšao.

Zbog gotovo potpunog izbacivanja ugljenih hidrata, telo može da uđe u stanje poznato kao ketoza, kada kao izvor energije počinje više da koristi masti. Upravo zbog toga je Pigmi tvrdio da se razlika na njegovom telu mogla videti već posle 48 sati.

Ipak, treba imati u vidu da je reč o individualnom iskustvu jednog kreatora sadržaja, a ne o pravilu koje važi za sve. Brze promene na telu često mogu biti povezane i sa gubitkom vode, manjim unosom hrane i smanjenim unosom soli ili ugljenih hidrata, a ne nužno sa stvarnim i dugoročnim gubitkom masti.

Sardine jesu hranljive, ali ekstremi nose rizik

Foto: Shutterstock

Sardine same po sebi mogu biti vredan deo ishrane, jer sadrže korisne nutrijente. Problem nastaje onda kada jedna namirnica postane jedino što se jede tokom dužeg perioda.

Pigmi je i sam ukazao na moguće rizike ovakvog izazova, navodeći da preterivanje sa sardinama može da poveća određene zdravstvene rizike, uključujući probleme povezane sa krvarenjem.

Zato ovakav trend ne bi trebalo shvatiti kao preporuku, već kao još jedan primer viralnog izazova koji je privukao pažnju jer zvuči neobično, jednostavno i ekstremno.

Video: Dijeta sa jajima