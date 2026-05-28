Slušaj vest

Porodični roštilj je u punom jeku, a Amerikanka Kelsi Abernati Meklin (53) iz Filadelfije se odlično zabavlja. A onda se desi nešto što joj zauvek menja život. Komad steaka joj se zaglavi u grlu toliko nezgodno da prestaje da diše na tri i po minuta. Dok se porodica bori za njen život, ona „odlazi“ negde odakle se gotovo ne želi vratiti. Zvuči kao scena iz holivudskog filma? Možda. Ali za Kelsi je to bila zastrašujuća stvarnost.

Foto: Jam Press/@Kelsey.MacLean / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

„Gušila sam se stekom i videla šta je s druge strane“, tvrdi danas žena koja je nakon prvog zalogaja izgubila svest. Nije pomogao ni Hajmlihov zahvat i, kako kaže, počela je da „pada u ogromnu provaliju tame“.

Umesto straha, preplavio ju je neobičan mir.

Foto: Jam Press/@Kelsey.MacLean / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

„Osećala sam se kao da sam umotana u zagrljaj beskrajne ljubavi“, opisuje Kelsi svoje iskustvo.

Tada joj se pred očima odvijao sopstveni život kao film.

„Zaista sam osećala emocije koje sam svojim postupcima izazvala kod drugih i dobre i loše“, priča ona.

U tom trenutku došla je i najvažnija lekcija njenog života.

„Shvatila sam da materijalne stvari, status i novac nemaju nikakav značaj. Delovalo mi je besmisleno što sam trošila toliko vremena brinući o stvarima koje ne možete poneti sa sobom kada umrete“, kaže Amerikanka.

Kelsi Meklin Foto: Jam Press/@Kelsey.MacLean / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kelsi veruje da ju je spasila i fotografija njenog supruga Roba, koju je neposredno pre incidenta pronašla u novčaniku njegove majke. Upravo je ona, tvrdi, bila poput anđela čuvara koji ju je vratio nazad.

Lekari su njen oporavak nazvali čudom. A ona? Nakon povratka među žive značajno je promenila navike.

„Sečem hranu na manje komade, temeljno žvaćem, a muž, sin i ja smo završili kurs prve pomoći.“ Strašno iskustvo ju je podsetilo šta je u životu zaista važno.

„Ranije sam se plašila smrti, ali više ne. Više me plaši to da ne proživim život punim plućima“, zaključuje Kelsi.