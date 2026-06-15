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Oproštaj od kućnog ljubimca jedan je od najtežih trenutaka sa kojima se vlasnici suočavaju. Iako je pomisao na poslednje zajedničke trenutke izuzetno bolna, nedavna objava jedne veterinarke pružila je uvid u perspektivu psa. Njena poruka izazvala je snažne reakcije vlasnika širom sveta, piše "Miror".

Zašto treba da ostanete uz psa do samog kraja?

U dirljivoj objavi koja je brzo postala viralna, dr Morgan objasnila je zašto je ključno ostati uz psa do samog kraja. Psi tokom celog života u svojim vlasnicima traže utehu, vođstvo i sigurnost, a ta se veza ne prekida ni kada se približi njihov kraj.

"Znamo da psi misle na nas kad nas nema, ali istraživači su želeli da znaju o čemu poslednjem razmišljaju pre nego što uginu", započela je svoju priču.

Prema dr Morgan, posmatranje pasa tokom pružanja nege na kraju života otkrilo je potresan obrazac.

"Otkrili su da su oči psa tražile ne hranu, ne utehu, već svoju osobu. To znači da poslednja misao vašeg psa nije 'Bojim se' ili 'Boli me', nego 'Gde si?'", pojasnila je.

Veterinarka je objasnila kako mnogi vlasnici teško podnose prisustvovanje eutanaziji zbog emocionalne preplavljenosti. Ipak, istakla je da psi poslednje trenutke često provode gledajući prema vratima, iščekujući da će osoba koju najviše vole, ući u sobu.

"Oči psa usmerene su prema vratima. Traže vas, čekaju da se vratite jer se uvek vratite", naglasila je.

Zbog toga je uputila snažan apel svim vlasnicima da, ako su ikako u mogućnosti, ostanu sa svojim ljubimcima u tim trenucima.

"Kad dođe taj dan, ostanite. To je najteža stvar koju ćete ikada učiniti, ali to je poslednji dar koji možete daima date. Neka poslednje lice koje vide, bude vaše. Neka poslednje što osete bude vaša ruka", napomenula je.

Mnogi veterinari potvrdili su njene reči, dodajući kako je najteži deo njihovog posla gledati psa kako u poslednjim trenucima uplašeno traži pogledom svog vlasnika.

Nauka potvrđuje emocionalnu povezanost

Iako ne postoje naučni dokazi da psi razumeju smrt poput ljudi, stručnjaci se slažu da su izuzetno osetljivi na promene koje se događaju oko njih. Njihovo izvanredno čulo mirisa omogućava im da otkriju suptilne biološke promene, od bolesti i niskog šećera u krvi do nadolazećih napada. Mnogi stručnjaci veruju da mogu da nanjuše i promene koje prethode smrti kod drugih životinja i ljudi.

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