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Tekst koji je originalno objavljen na platformi Huffpost, pokazuje koliko, bez obzira na to koliko dugo poznajete sebi blisku osobu, jedna stvar može da vam promeni život i sve što ste ikada mislili da ste znali o njoj.

Nakon smrti oca, mislio je da zatvara jedno životno poglavlje. Ali otkriće pasoša, venčanog lista i skrivenih pisama iz Gane pokrenulo je šokantnu potragu koja je zauvek promenila njegov identitet i dovela ga do porodice za koju nije ni znao da postoji.

Stajao sam u očevoj spavaćoj sobi i u šoku gledao njegov pasoš.

Oko mene su bile gomile poslovnih papira, nošene odeće i starih časopisa Reader’s Digest naslaganih toliko visoko da se skoro nije video pod. Ispod kreveta pronašao sam kutiju. U njoj je bio venčani list koji je pokazivao da se oženio ženom za koju nikada nisam čuo, pisma šire porodice iz Gane koje nikada nisam upoznao, a sada i njegov pasoš - sa datumom rođenja koji nisam prepoznavao.

To je bio dokaz da je moj otac koristio drugačije godine i datum rođenja sve vreme dok sam ga poznavao.

Moj otac je upravo umro od raka prostate, a ispostavilo se da je čitavog života skrivao neverovatne stvari od mene.

Mislio sam da će sređivanje njegove kuće biti poslednji čin naše priče. Umesto toga, to je bio početak nove.

Odrastao sam u Vulverhemptonu, srednje velikom industrijskom gradu u Engleskoj, tokom devedesetih godina, i odgajali su me moja majka Su i otac Piter. Razdvojili su se dok sam bio mali, a do trenutka kada se moj otac razboleo, živeo je sam. U Ujedinjeno Kraljevstvo se doselio iz Gane šezdesetih godina. Uvek sam ga doživljavao kao pouzdanog, iako pomalo distanciranog čoveka. Veći deo svog radnog veka proveo je radeći za Komisiju za rasnu jednakost, i to mu je bila strast. Duboko je verovao u pravdu i jednakost i, prema rečima ljudi koji su s njim radili, učinio je mnogo dobrih stvari.

Foto: Printscreen/Instagram

Došao kući i zatekao drugog čoveka

Međutim, posle smrti, otkrio je drugačiju verziju sebe.

Nekoliko meseci pre očeve dijagnoze, preselio sam se u London da bih započeo karijeru pevača. Često smo razgovarali telefonom, ali mi nikada nije rekao da je bolestan. Možda nije želeo da me brine. Možda ni sam nije mogao da prihvati. U svakom slučaju, do trenutka kada sam došao kući za Božić, čovek kojeg sam poznavao kao da je nestao.

Bio je iznemogao i krhak, a kuća kao da se raspadala oko njega. Prljavi lonci i tiganji bili su nagomilani u kuhinji. Ostaci starih obroka bili su zalepljeni za tepih. Vreće smeća bile su razbacane svuda unaokolo.

Potpuno je izgubio kontrolu.

Tog dana sam pozvao bolnicu. Primljen je na Badnje veče, a četiri meseca kasnije je preminuo u 64. godini.

Bar sam tako mislio.

Pasoš iz Gane koji sam pronašao otkrio je da je zapravo imao 75 godina.

Venčani list koji sam pronašao navodio je ženu za koju niko u našoj porodici nije znao da postoji.

Moji roditelji nikada nisu bili venčani, ali ovde je postojao dokaz da se decenijama pre nego što je upoznao moju majku moj otac oženio ženom po imenu Ajrin i da se nikada nisu razveli. Kako sam nastavljao da preturam kroz gomile očevih stvari, nalazio sam pisma i fotografije jedne porodice iz Gane o kojoj nikada nije govorio. Znao sam da je bio jedno od 13-oro dece, ali to je bilo sve. O svojoj porodici nije pričao i znali smo da ga ne pitamo o tome.

Odrastao sam verujući da je izgubio kontakt sa svojom porodicom. U stvarnosti, on ih je skrivao od nas.

Sećam se kako sam sedeo sa dokumentima raširenim po podu i osećao da se tlo ispod mene pomera.

Foto: Printscreen/Instagram

Ko je bio taj čovek koji me je odgajio? I zašto je toliko svog života proveo skrivajući tako važne delove sebe?

Rekao sam mami šta sam pronašao. Bila je podjednako iznenađena kao i ja. Znala je za neke delove njegove porodice u Gani, ali nije znala za njegovu suprugu niti za njegovu pravu starost.

Samo smo neko vreme sedeli i pokušavali da shvatimo i povežemo sve te informacije. Shvatili smo da je čovek za koga smo mislili da ga poznajemo zapravo živeo život koji nijedno od nas dvoje nije u potpunosti razumeo.

Možda biste pomislili da bi vas otkriće nečega ovakvog odmah nateralo da krenete u potragu za odgovorima, ali ponekad se život jednostavno ispreči.

Nakon smrti mog oca, potpuno sam se posvetio poslu i muzici u Londonu. Nastupao sam, putovao i gradio karijeru. S vremena na vreme bih pomislio na onu kutiju ispod njegovog kreveta - na njegovu suprugu, na pisma, na porodicu koju nikada nisam upoznao - i govorio sebi da ću to istražiti...uskoro. Ali zapravo nisam znao odakle da počnem.

Svaki trag kao da je otvarao još veću misteriju i nisam bio siguran da li sam spreman za ono što bih mogao da otkrijem. Sve mi je delovalo previše opterećujuće.

Zato... kutija je ostala zatvorena.

A onda je 2020. došao KOVID. Pandemija je zaustavila moju karijeru. Preko noći sam od zauzetog muzičara na turnejama postao neko ko sedi kod kuće, gleda "Tiger King" i eksperimentiše sa receptima za humus.

Pošto nisam imao gde da idem i ništa da me okupira, misli su mi se vratile na oca.

Nazad na kutiju.

Nazad na pitanja.

I ovog puta nisam mogao da ih ignorišem.

Shvatio sam da, ako sada ne počnem da tražim odgovore, verovatno nikada neću.

Sa toliko slobodnog vremena, počeo sam da istražujem.

Pregledao sam sve što sam sačuvao iz očevog doma. Kontaktirao sam njegove bivše kolege sa posla i školske prijatelje. Čak sam kupio kameru da dokumentujem ceo proces. Potraga za istinom o mom ocu postala je razlog zbog kog sam ujutru ustajao.

Na dnu kutije sa očevim papirima nalazio se jedan isečak koji sam pre mnogo godina skoro bacio. Na prvi pogled nije izgledao važno, ali kada sam ga okrenuo, shvatio sam da je to poleđina koverte.

U uglu, naškrabano hemijskom olovkom, stajalo je: dr J. W. Oteng, Kpong, Gana.

Taj komad papira koji je umalo završio u kanti za reciklažu trebalo je da postane ključ za pronalazak moje davno izgubljene porodice u Gani.

Guglao sam "Kyebi", malo selo u Gani gde je moj otac odrastao, zajedno sa našim prezimenom Oteng.

Pronašao sam članak koji je napisao profesor Alfred Oteng o Kyebiju. Uveren da sam pronašao rođaka, odmah sam mu poslao mejl i ispričao svoju priču, uključujući i misteriju J. W. Otenga.

Odgovorio je skoro odmah.

Neverovatno, profesor Oteng mi je rekao da je godinama ranije radio sa čovekom po imenu Džon Oteng - istom osobom koja je na koverti bila označena kao "J. W. Oteng". Ispostavilo se da mi je on rođak.

Zahvaljujući tom komadiću papira, odjednom sam bio povezan sa rođacima za koje nisam ni znao da postoje.

Po prvi put od otkrivanja skrivene porodice, oni više nisu bili skriveni. Ubrzo nakon toga, odlučio sam da otputujem u Ganu da ih upoznam lično.

Vrućina me je pogodila čim sam sleteo u Akru, glavni grad Gane. Vazduh je bio ispunjen zvukom sirena, muzike i glasova. Bilo je preplavljujuće.

Tokom boravka u Akri živeo sam sa novootkrivenim rođacima - sestričinama i bratićima sa očevljeve strane - i odmah su me prihvatili. Iako se nikada ranije nismo sreli, ponašali su se kao da sam oduvek pripadao tu, a mnogi su me dočekivali istim dirljivim rečima: "Dobrodošao kući".

Upoznao sam noćni život grada sa mlađim članovima porodice, a vreme sam provodio i u kuhinji sa starijima, koji su me učili o ganskoj hrani i upoznali me sa fufuom, osnovnim jelom tamošnje kuhinje.

Nakon nekoliko dana krenuo sam ka Nsuti Kjebiju, malom mestu u regionu Ašanti, gde je moj otac rođen.

Kada sam stigao, rođaci su me dočekali i poveli kroz grad do kuće mog oca iz detinjstva, koja je i dalje poznata u porodici. Zamislio sam taj put hiljadu puta, ali kada sam ga video uživo - crvenu zemlju, male kuće, mesto gde je nekada trčao kao dečak - sve je odjednom postalo stvarno.

U njegovoj staroj kući popeo sam se stepenicama u sobu u kojoj je rođen. Stajao sam tamo minut u tišini.

Zatim sam čuo bubnjanje.

Bilo je sve glasnije dok su se meštani slivali u dvorište, plesali, pevali i gledali me pravo u oči. Rekli su im da dolazim i organizovali su ceremoniju u čast mog oca i mog dolaska.

U sredini dvorišta stajala je fotografija mog oca, mladog i ponosnog, u tradicionalnoj kente odeći. To je bila fotografija koju nikada ranije nisam video. Neko ju je čuvao verovatno 50 godina.

Zamislio sam tih i miran poset, ali umesto toga našao sam se usred zajedničkog slavlja života mog oca. Ovo nije bila tiha, dostojanstvena tuga kakvu imamo u Engleskoj. Ovo je bila sudar tuge i radosti. Muzika, smeh i sećanje u isto vreme.

Prvi put sam zaista osetio koliko je moj otac značio ovom mestu.

Foto: Printscreen/Instagram

Kasnije su mi seoski poglavari rekli da je moj otac bio deo lokalne kraljevske porodice i ponudili su mi titulu potporučnika-šefa u njegovu čast.

U jednom trenutku bio sam samo posetilac, a već u sledećem dobio sam ulogu u zajednici u kojoj se moj otac nikada nije vratio.

Bilo je nestvarno.

Bila je to prava čast.

Još jedan deo slagalice se složio na poslednji dan mog putovanja: upoznao sam Irenu, tajnu suprugu mog oca.

Rođak je uspeo da pronađe njen broj telefona za mene, i ispostavilo se da se nedavno vratila u Ganu.

Kada sam je pozvao i predstavio se, Irena je pitala kako je moj otac. Nije znala da je njen muž umro pre više od deset godina. Saopštiti joj tu vest bio je jedan od najtežih trenutaka mog putovanja. Tri sata kasnije sedeo sam preko puta nje u njenoj kući.

Rekla mi je da je moj otac nestao iz njenog života 1977. Pisala mu je pisma, ali nikada nije odgovarao. Zvala ga je, ali se nikada nije javljao. Jednostavno je nestao.

Bio sam ljut na svog oca u njeno ime. Ipak, ona je delovala iznenađujuće smireno, kao da je odavno prihvatila tu misteriju.

Ja sam bio taj koji je sedeo i nosio težinu njegovih odluka.

Do trenutka kada sam se vratio u London, osećao sam se promenjeno.

Otputovao sam u Ganu u nadi da ću razumeti svog oca. Ono što sam otkrio bilo je mnogo veće od toga.

Pronašao sam porodicu koja me je dočekala raširenih ruku. Pronašao sam rođake sa kojima sada redovno razgovaram. Pronašao sam zajednicu koja poznaje, deli i čuva priče o mom ocu iz vremena mnogo pre mog rođenja. I pronašao sam vezu sa zemljom koja mi sada deluje kao deo mene.

Možda nikada neću u potpunosti razumeti zašto je moj otac uradio ono što je uradio, ali ga ne krivim za njegove odluke. Shvatio sam da je, kao i moj život, i njegov bio komplikovan. Bez obzira na to šta je uradio ili nije uradio, uvek je brinuo o meni i držao me blizu koliko je znao. Nisam mogao da očekujem više od toga.

Foto: Printscreen/Instagram

Planiram da se uskoro vratim u Ganu kako bih rasuo pepeo svog oca u njegovoj domovini. Moj odnos sa očevom porodicom - mojom porodicom - tamo i dalje se razvija.

Ponekad poželim da mi je rekao istinu o svom životu. O Gani. O Ireni. O porodici koju je ostavio iza sebe. Deo mene se pita kako bi stvari izgledale da jeste. Međutim, drugi deo zna da, da mi je sve rekao tada, možda nikada ne bih krenuo u potragu.

A ta potraga mi je promenila život.

Moj otac je veći deo života skrivao delove sebe. Na kraju, otkrivanje tih delova mi je dalo nešto što nikada nije ni znao da mi ostavi: dublje razumevanje toga ko je on bio.

I ko sam ja.

Kurir.rs