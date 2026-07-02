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Dorotea Tea Despotovićubraja se u red najpraćenijih mladih internet autorki, a pažnju javnosti privukla je odlukom da otvoreno deli pojedinosti o svom usvajanju. Kroz svoje objave, ona detaljno opisuje prepreke sa kojima se borila, prvi susret sa ženom koja ju je rodila, ali i brutalne sajber napade i uvrede koje su joj upućivane. Ona je otkrila da ju je biološka majka predala u ustanovu za nezbrinutu decu kada je imala svega 18 dana.

"Ja sam u Zvečansku stigla nakon 18 dana nakon rođenja. Bila sam sa biološkom majkom u bolnici taj period i nakon izlaska me je dala na usvajanje," ispričala je Tea jednom prilikom za Blic i dodala:

U galeriji pogledajte fotografije Dorotee Despotović:

1/5 Vidi galeriju Dorotea Tea Despotović Foto: Prinstscreen/Instagram/teadespotovic

"Sa navršena 3 meseca bila sam kod svojih roditelja. Ja sam u Zvečanskoj bila relativno kratko. Iz priča porodice i najbližih prijatelja, dan kada su me doveli kući je bio najsrećniji dan za moju porodicu. Potraga za biološkim roditeljima javila se u tinejdžerskim danima."

Internet nasilje

Mlada influenserka se osvrnula i na psihičku torturu i digitalno nasilje kroz koje je morala da prođe zbog pojedinih zlonamernih korisnika.

"Pojedini ljudi iz rodnog grada mog muža odlučili da mene, ne da me linčuju, nego da mi pišu da sam kopile, treba da umrem, da me nikad niko neće voleti, da ne znam šta je majčinska ljubav. Mene to nikad nije pogodio, ali pogodio je moju majku. Onda sam bila u fazonu: "Čekaj, ti si me odgajala dvadeset godina i uvek sam bila zaštićena i uvek sam bila normalna kao i svi ostali. Da bi sada neko levi došao iz ko zna kog hira i razloga da mene maltretira i to na društvenim mrežama. Pa ne može. Mislim, ako će vas pet, deset, petnaest, sto da krene protiv mene i da me pljuje da sam kopile, to je čak izašlo u naslovu negde, strašno. Onda ću ja lepo tu da sednem i da ispričam svima," navela je iskreno Despotovićeva.

Dorotea Tea Despotović Foto: Prinstscreen/Instagram/teadespotovic

Susret sa biološkom majkom

Tea je potvrdila da je u jednom momentu uspela da locira i stupi u kontakt sa ženom koja ju je donela na svet, ali naglašava da su motivi za to bili isključivo praktični i medicinski.

"Bilo je jako neprijatno da kažem upoznavanja. Ja sam nju došla da upoznam iz dva razloga. Prvi zato što znam da mi je porodična anamneza malo kritična, da je ona dobila tumor dojke nakon što je mene rodila. I prosto sam želela da znam s te strane, prosto, postoji opcija da i ja imam i da saznam biološka prezimena nje i mog biološkog oca. Prosto da se ne daj Bože ne desi incest jer prosto zemlja je mala, a svet je mali i ja sam samo iz tog razloga došla nju da upoznam i to me tata nagovarao godinu dana. Molim te, te idi, molim te, te idi, upoznaj je. Ove, onda sam ja otišla i došla sam da se upoznam. Ona me nekako onda grli, da plače. Mislim, ja razumem prosto tu emotivnost, ali ja nisam s te strane došla i prosto nemam nikakvu emociju prema tome, tako da," objasnila je Tea za Blic.

Na pitanje medija da li su njih dve izgradile nekakav odnos i da li su u kontaktu, odgovorila je odrično.

Dorotea Tea Despotović Foto: Prinstscreen/Instagram/teadespotovic

"Ne. Ja ne želim i mislim da ni ona ne želi. Ona je, ima svoj život, ima svoju porodicu, ima svoju decu. Prosto, ja sam greška koja se desila pre dvadeset i četiri godine i to tako treba da ostane. Imam svoje roditelje, ona ima svoju decu. To je to. Prosto, živa sam, zdrava sam, živa i zdrava je. Smatram da nema potrebe da se bilo šta tu remeti."

Ona je takođe podvukla da nije ostvarila kontakt ni sa decom svoje biološke majke, ali da nema loše namere prema njima.

"Ne. Ako dođe prilika, ako dođe momenat s njihove strane, apsolutno sam otvorena. Nemam ništa protiv, ali bilo bi bez veze da ja želim nešto što nije moje."

(Kurir.rs/Blic)

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