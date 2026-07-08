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Kada je Betani Tompson iz engleskog grada Derbija saznala da će njena majka Sara bez transplantacije bubrega uskoro umreti, nije oklevala ni trenutka. Želela je da joj donira sopstveni bubreg, ali odgovor lekara bio je poražavajući, zbog viška kilograma to nije bilo moguće. To je mladu ženu motivisalo da promeni ne samo majčin život, već i svoj iz korena.

Sara je 2021. počela da ima zdravstvene probleme – mučninu, otežano disanje i druge tegobe. Za deset meseci smršala je više od 30 kilograma, i to bez dijete. Pregledi su otkrili surovu istinu, njeni bubrezi gotovo nisu funkcionisali. Morala je redovno da ide na dijalizu i bila je stavljena na listu za transplantaciju. Pronaći donora činilo se gotovo nemogućim.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Tada se njena ćerka Betani prijavila kao donor, ali lekari to nisu dozvolili.

„Dobila sam pismo u kojem je pisalo da sam ‘prevelika’ za operaciju“, priseća se. Tada je imala oko 115 kilograma. To joj je bio jasan signal. „Svoju težinu sam mogla da promenim, ali moja majka bez mene nije mogla da promeni svoj život“, kaže.

Betani je prestala da jede brzu hranu, prijavila se u program mršavljenja i počela redovno da vežba. Za manje od godinu dana izgubila je 25 kilograma. Tako je ispunila uslove za donaciju i doslovno spasila majčin život.

Beti Tompson donirala bubreg mami Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Operacija je obavljena u decembru 2025. i bila je uspešna. Nakon četiri godine Sara je počela da se vraća normalnom životu – ponovo je dobila apetit, energiju i volju za životom. Betani nastavlja sa zdravim načinom života i želi da smrša još 20 kilograma.

„Znam da sam spasila majčin život. A zapravo sam spasila i sebe“, kaže. Ovo iskustvo joj je otvorilo oči. „Život je prekratak. Nikada ne znaš šta može da se desi. Naučilo me je da cenim male stvari“, dodaje. Od operacije mnogo više vodi računa o zdravlju – ne jede šećer i trudi se da bude što aktivnija.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Uvek je bilo reč o mojoj mami. Ali saznanje da sam joj dala još godina života sa mnom i njenim unucima čini me najsrećnijom.“

A Sara? Ona svoju ćerku naziva „anđelom na zemlji“.

„Dok se nisam oporavila, nisam shvatala koliko sam bila bolesna. Betani je bila neverovatno požrtvovana i rizikovala je sopstveni život zbog mene. Neizmerno sam ponosna na nju“, zaključuje.