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Nesvakidašnja porodična drama koja je trajala čitavu deceniju, obeležena stalnim sumnjama, suzama i sa čak tri otkazana odlaska kod matičara, konačno je razrešena u slučaju Denisa Molotova, oca četvoro dece iz Čeljabinske oblasti. Njegova svakodnevica se potpuno promenila kada mu je pre deset godina nekadašnja poznanica Irina saopštila da je u drugom stanju i da čeka njegovo dete.

Denis, koji je u tom periodu nastojao da prevaziđe krizu i sačuva brak sa suprugom Aleksandrom, ostao je u potpunom šoku. Odbijao je da prihvati tu tvrdnju, konstantno ponavljajući: "To ne može da bude moje dete. Bili smo zajedno samo jednom". Prisećajući se te večeri sa Irinom, do koje je došlo na jednoj proslavi neposredno pre njegovog privremenog odlaska iz rodnog mesta, Denis je izneo detalje:

Pogledajte fotografije u galeriji:

1/4 Vidi galeriju Denis Molotov preko DNK testa saznao da je otac deteta Foto: Printscreen/DNK

"Slučajno smo se zatekli u istom stanu. Jedno je vodilo drugom i završili smo zajedno. To je bilo sve."

Kada je ova tajna otkrivena, njegov dotadašnji brak se nepovratno raspao. Aleksandra nije mogla da pređe preko prevare i javne osude u maloj sredini, zbog čega je odmah predala papire za razvod. Sa druge strane, Denis je sumnjao u Irininu iskrenost, verujući da je imala i druge partnere, te da je u njemu videla samo pogodnu osobu kojoj će pripisati roditeljstvo. Ulje na vatru dolivala je i činjenica da novorođeni dečak uopšte nije imao njegove fizičke karakteristike, za razliku od preostalo troje dece koja su bila njegova slika i prilika.

DNK test

Ova komplikovana situacija dobila je novi pravac kada je dečak Maksim napunio dve godine. Nakon ponovnog susreta, Denis i Irina donose odluku da započnu zajednički život. Ipak, narednih sedam godina pretvorilo se u agoniju ispunjenu neprekidnim raspravama. Irina je kasnije potvrdila da je osnovni problem bio hronični izostanak obostranog poverenja:

"Mislim da mi nikada nije potpuno verovao. Delom zbog uticaja svoje porodice, a delom zbog svega što se dogodilo na početku naše veze."

Irina i Denis Molotov Foto: Printscreen/DNK

Premda je Denis na samom početku insistirao na DNK analizi, obećavajući brak ukoliko se potvrdi da je otac, zbog povređenog ponosa obema stranama je trebalo mnogo vremena da to zaista i učine. Njen tadašnji stav bio je kategoričan: "Zašto bih ja nekome dokazivala da govorim istinu?". Sve je kulminiralo tokom jedne od žestokih rasprava, kada mu je Irina u afektu dobacila reči koje su ga progonile godinama: "Opusti se, ti nisi njegov otac".

Iako je kasnije tvrdila da je to rekla u besu, ta izjava je ostavila dubok trag u Denisovoj podsvesti, zbog čega su čak tri puta uplaćivali administrativne takse i odustajali od venčanja u poslednjem trenutku.

Sve rešili pred kamerama

Konačni epilog ove desetogodišnje neizvesnosti dogodio se pred milionskim auditorijumom u ruskoj televizijskoj emisiji "DNK". Neposredno pre nego što su pročitani rezultati analize, vidno uznemiren i preplavljen emocijama, Denis je pred kamerama izjavio:

"Ako je Maksim moj sin, izviniću se Irini za sve godine sumnje. Ali plašim se i suprotnog ishoda, jer sam za tog dečaka svih ovih godina bio tata."

Napetost u studiju prekinuo je stručnjak koji je pročitao zvanični nalaz sa papira: "Verovatnoća očinstva iznosi 99.9 odsto".

Denis Molotov radi DNK test Foto: Printscreen/DNK

Suočen sa neospornim dokazom da je on zaista biološki otac deteta, čovek koji je sumnjao celu deceniju briznuo je u plač. Pogledao je Irinu sa kojom je prošao kroz brojne životne oluje i zaprosio je pred publikom u studiju: "Zašto ovo nismo uradili mnogo ranije? Irina, hajde da krenemo ispočetka. Hoćeš li da se udaš za mene?". Njen potvrdni odgovor usledio je bez ijednog trenutka dvoumljenja: "Da".

Nakon deset godina drame, nesigurnosti i suza, Maksim će i zvanično u dokumentima imati upisano očevo ime, dok je ova porodica konačno dobila priliku da započne miran zajednički život.

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