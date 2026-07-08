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Influenser i takozvani biohaker Brajan Džonson, koji pokušava da eliminiše smrt svojim načinom života, otkrio je da se bori s neizlečivom autoimunom bolešću. Na društvenim mrežama je otkrio da je reč o autoimunom gastritisu.

"Moj želudac jede sam sebe", napisao je Džonson. U nastavku je objasnio da bolest pogađa između dva i pet odsto ljudi, ali "verojatno i više jer se krije". Dodao je i da pokušava da pronađe lek za svoje stanje, za koje trenutno postoje samo lekovi za upravljanje simptomima.

"Pokušaću da rešim to. Sve ću podeliti", napisao je on. Džonson je progovorio i o izazovima s kojima se suočio zbog svoje dijagnoze i otkrio koje korake preduzima kako bi njome upravljao i pokušao da je izleči.

"Kao dijete sam jeo slatke pahuljice, pio slatke sokove i jeo brzu hranu. Postao sam mladi otac troje dece i počeo da gradim svoj posao. Žonglirajući s tim stresom i naporom, dozvolio sam da mi zdravlje popusti i dobio sam 18 kilograma. U roku od nekoliko godina upao sam u duboku, hroničnu depresiju. Negde u tom periodu moje telo je počelo da razvija autoimuni proces koji je uticao na štitnu žlezdu, a zatim i na sluznicu želuca", objasnio je Džonson.

U galeriji pogledajte fotografije Brajana Džonsona:

1/7 Vidi galeriju Brajan Džonson troši 2 miliona godišnje da bi se podmladio Foto: Netflix / Everett / Profimedia

Kada je imao 21 godinu, dijagnostikovana mu je hipotireoza, koju je uspešno lečio uobičajenim tretmanima gotovo tri decenije. Međutim, kaže da su uvek postojali znakovi da se događa nešto drugo. Zatim je u maju otkrio da ima i autoimuni gastritis (AIG).

"Nisam siguran koliko dugo ga imam. AIG uzrokuje nepovratnu štetu: nutritivni deficit, anemiju i, dugoročno gledano, povećan rizik od raka. Kada se danas otkrije AIG, standardna medicinska nega priznaje poraz, tvrdeći da ništa ne može da se uradi osim upravljanja stanjem, bez obzira na to koliko strašne ili smrtonosne bile posledice", rekao je Džonson, koji je istakao da je 11 godina imao niske nivoe feritina, proteina koji čuva gvožđe. Dodao je i da je na mnogo načina pokušao da povisi nivo gvožđa, ali mu ništa nije uspelo.

Foto: Printscreen/Instagram

Influenser je rekao da ga je nedavna dijagnoza naterala da shvati da su njegovi niski nivoi feritina rani znak AIG-a, ali i da je "nizak feritin lako zanemariti prema većini standarda zdravstvene zaštite", zbog čega je bolest bilo teško identifikovati. Džonson je dodao i da je za dijagnozu saznao tek nakon što je ove godine "remontovao" svoj medicinski tim kako bi postavio temelje za program dugovečnosti Immortals Care, osmišljen kao deo njegove potrage za pobedom nad smrću.

Biohaker je, između ostalog, naveo da će uz pomoć svog tima pokušati da nađe rešenje za svoje stanje. Otkrio je da planiraju da sprovode rutinsko praćenje nivoa gvožđa i drugih bioloških pokazatelja, te sprovode dodatne pretrage kako bi razumeli više detalja o njegovoj bolesti.

Foto: Printscreen YouTube

Naglasio je da "danas ne postoji odobreni lek za autoimuni gastritis", te da će pristup njega i njegovog tima biti potpuno nov. U objavi je rekao i kako veruje da će pronaći rešenje za trenutno neizlečivu bolest.

"U doba veštačke inteligencije, multiomike i računarski dizajniranih DNK, proteina i ćelija, nijedno stanje ne bi smelo da se smatra neizlečivim samo zato što niko još nije pokušao da ga izleči uz pomoć današnjih tehnologija", zaključio je, prenosi Jutarnji.hr.

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