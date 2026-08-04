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Na sam pomen imena Ane Frank, mnogi se prvo sete školske lektire, a potom potresnih stranica koje opisuju realne užase i izolaciju jedne porodice tokom Drugog svetskog rata.

Ipak, za ceo svet, njen dnevnik postao je najdirljiviji simbol stradanja u holokaustu. Interesantno je da su njeni zapisi pronađeni tek nakon rata, kada je u javnost istupila Nemica Mip Gis.

Mip prošla pakao kao dete

I Mip je kao dete osetila posledice rata. Zbog gladi i nemaštine, kao jedanaestogodišnja devojčica poslata je u Holandiju, u hraniteljsku porodicu. Iako je bila strankinja, brzo se uklopila, naučila jezik i stekla prijatelje.

Intervju sa Mip Gis Foto: Printscreen/Youtube/CBSNews

Ali kada su nacističke ideje počele da se šire Evropom, Mip se našla pred moralnim izborom. Odbila je da se priključi nacističkom udruženju, i zbog toga joj je pretila deportacija nazad u nacističku Austriju. Da bi ostala u Holandiji i izbegla sudbinu hiljada deportovanih, udala se za svog verenika Jana, člana holandskog pokreta otpora. Bio je to brak sklopljen iz ljubavi, ali i iz očaja.

Mip se upoznaje u firmi koju vodi otac Ane Frank

Nedugo zatim, Mip se zaposlila u firmi Opekta, gde je upoznala svog šefa, Ota Franka, koji je u Amsterdam doveo svoju porodicu bežeći od progona u Nemačkoj.

Mip i njen suprug zbližili su se sa Frankovima, i pomagali im, a posebno im je bila draga njegova ćerka Ana.

Kada su nacisti okupirali Nemačku, Mip i još troje zaposlenih su preuzeli odgovornost da brinu od porodici Frank - donosili su im hranu, vesti iz spoljnog sveta, krili ih.

U tajno skrovište doselila se i porodica van Pels i zubar dr Pfefer. Mip je, da ne bi privukla pažnju, kupovala samo po jednu namirnicu, nabavljajući robu sa crnog tržišta. Tajnu je čuvala od svih, čak i od najbližih.

Upad nacista i početak kraja

Dana 4. avgusta 1944. godine, tajna više nije mogla da opstane. Nacisti su, po dojavi koja ni danas nije razjašnjena, upali u zgradu i pohapsili sve skrivene. Mip je gledala kako odvode Frankove. Nije mogla da spreči zlo, ali je pokušala - išla je u policiju, nudila mito, tražila odgovore. Sve uzalud.

Ipak, tada je uradila nešto što će kasnije postati spomenik jednom užasnom vremenu - vratila se u tajno skrovište, i pronašla sveske i papire. To je bio Anin dnevnik.

Nije ga uništila, već ga je sakrila u fioku, a sve u nadi da će ga jednog dana vratiti Ani. Nažalost, ova želja joj se nije nikada ostvarila.

Ana je umrla od tifusa u martu 1945. godine, samo nekoliko nedelja pre kraja rata. Preživeo je samo Oto.

"Pročitajte kako su vam ćerku ubili"

Kada se Oto vratio, skrhan i sam, Mip mu je tiho predala sveske i rekla:

"Ovo je nasleđe vaše ćerke. Pročitajte, oče, kako su vam ćerku mučili, pa ubili."

Iz tih reči, iz bola i skrivanja, rodila se knjiga koja je prodrmala svet. "Dnevnik Ane Frank" postao je svedočanstvo jednog izgubljenog detinjstva, jednog vremena, jedne borbe. Preveden je na više od 70 jezika i prodat u milionima primeraka.

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