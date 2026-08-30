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Kad smo usamljeni i kad su naši društveni kontakti odsutni, mozak kao da reaguje kao da se suočava sa nedostatkom osnovne potrebe, poput hrane ili vode. Psiholozi stalno podsećaju na važnost društvenih kontakata i izbegavanje izolacije. Rezultati istraživanja koje je objavio sajt everydayhealth otkrili su kako usamljenost utiče na mozak i sveopšte blagostanje.

Usamljenost kao glad

Istraživanja pokazuju da usamljenost pokreće neuronske reakcije u mozgu slične onima koje se javljaju kada je neko gladan i žudi za hranom. Neuronaučnici su zamolili 40 zdravih učesnika da ostanu društveno izolovani 10 sati, a u drugoj prilici da budu bez hrane još 10 sati. Nakon svakog perioda od deset sati, istraživači su koristili funkcionalnu magnetnu rezonancu (fMRI) da bi zabeležili aktivnost mozga i uporedili je sa početnim testovima učesnika.

Usamljenost pokreće neuronske reakcije u mozgu slične onima koje se javljaju kada je neko gladan Foto: Shutterstock

Utvrđeno je da i glad i usamljenost izazivaju slične tipove moždane aktivnosti. Drugim rečima, baš kao što gladna osoba reaguje na sliku hrane, osoba koja je izolovana izgleda pokazuje sličnu reakciju na mogućnost društvenog kontakta. Stručnjaci veruju da ovi signali mogu biti način na koji nas mozak upozorava da treba da se ponovo povežemo sa drugima - kad se to ne dogodi, neretko se javlja emocionalno prejedanje.

Usamljenost izaziva pesimizam i agresiju

Osećaj usamljenosti može povećati sklonost osobe da se više fokusira na negativne aspekte situacije. Jedna studija je otkrila da usamljenost izaziva reakciju u delu mozga povezanom sa pažnjom. Ova povećana budnost bi mogla da objasni zašto se ljudi koji se osećaju usamljeno više fokusiraju na sebe.

Istovremeno, istraživanja sugerišu da ova vrsta negativnog razmišljanja može postati začarani krug. Usamljenost ima tendenciju da dovede do više negativnih misli, a više negativnih misli je povezano sa većim nivoom usamljenosti. Kod nekih ljudi, usamljenost može dovesti i do neprijateljskog ili čak agresivnog ponašanja.

Ova agresija može funkcionisati kao odbrambeni mehanizam. Ljudi koji se osećaju usamljeno mogu se plašiti daljeg odbacivanja i, u pokušaju da se zaštite, na kraju odguruju druge – upravo društvo koje žele.

Usamljenost izaziva agresiju Foto: Shuttrestock, Ilustracija

Usamljenost "udara" na poverenje

Ljudi koji se osećaju usamljeno često su svesniji potencijalnih pretnji u svom okruženju. To može dovesti do povećanog nepoverenja prema drugima.

U jednoj studiji, istraživači su regrutovali 42 osobe sa teškom i upornom usamljenošću kojima nije dijagnostikovan veći poremećaj mentalnog zdravlja, i kontrolnu grupu. U jednom od testova, učesnicima je dat virtuelni novac i zamoljeno ih je da odluče da li će ga zadržati sav ili će deo podeliti sa drugim učesnicima. Ako bi odlučili da podele novac, njegova vrednost bi se utrostručila, a osoba koja ga je primila mogla bi im potom vratiti deo. Tako su učesnici imali priliku da zarade više novca, ali samo ako bi rizikovali da poveruju drugoj osobi. Ljudi koji su se osećali usamljeno delili su manje novca u poređenju sa onima koji se nisu osećali usamljeno.

Istovremeno, fMRI testovi su pokazali da pokazuju manju aktivnost u delovima mozga povezanim sa izgradnjom poverenja. Istraživači su takođe testirali uzorke krvi i pljuvačke kako bi izmerili nivoe oksitocina - hormona koji je, između ostalih funkcija, uključen u vezivanje i privrženost među ljudima. Raspoloženje ljudi koji se nisu osećali usamljeno poboljšalo se tokom kratkog društvenog razgovora, što nije primećeno kod usamljenih učesnika. Ljudi koji su se osećali usamljeno takođe su češće govorili da ne veruju asistentima istraživača i da su proizvodili manje količine oksitocina u poređenju sa kontrolnom grupom.

Usamljenost doprinosi kognitivnom padu

Druženje je važan način za stimulaciju mozga. Bez ove stimulacije, postoje dokazi da kognitivne funkcije mogu da opadaju. Istraživanja su identifikovala promene u mozgu ljudi koji doživljavaju viši nivo usamljenosti od prosečnog.

Usamljenost Foto: Shutterstock

Studija je pratila zdravlje 25 članova polarne ekspedicije koji su živeli u izolaciji na Antarktiku 12 meseci. Tokom ovog perioda, članovi ekspedicije su doživeli smanjenje sive mase u mozgu, posebno u oblastima kao što su hipokampus i talamus. Još jedna zabrinutost je povećan rizik od demencije koji je povezan sa socijalnom izolacijom.

Usamljenost, dakle, nije ograničena samo na privremeni osećaj izolacije. Mozak obrađuje potrebu za ljudskim kontaktom na način sličan drugim osnovnim potrebama, poput gladi. Ovo istraživanje pokazuje koliko su društvene veze bitne u blagostanju i objašnjava zašto stalna usamljenost zaslužuje da ne bude tretirana ne samo kao neprijatno emocionalno stanje, već kao faktor koji može da utiče na celokupno zdravlje mozga.

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Epidemija usamljenosti: