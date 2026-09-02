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U zabačenim predelima na jugozapadu Etiopije, u dolini reke Omo, postoje plemena koja su donedavno praktikovala mingi – drevni, užasavajući običaj ritualnog ubijanja novorođenčadi i dece. Njihove majke nemaju pravo glasa i nisu mogle da ih odbrane. O tome ko je mingi, što znači proklet ili nečist, odlučuje veće staraca. Nemoguće je čak i zamisliti agoniju kroz koju su prošle očajne žena čija su deca bila osuđena na smrt.

Pleme Karo naseljava dolinu reke Omo. Jedna žena iz te zajednice rodila je petoro dece, ali troje je, odmah nakon porođaja, morala da ostavi u šumi, da ih pojedu divlje životinje ili rastrgnu gladni krokodili. Ta deca na svet su došla bez odobrenja starešina i zbog toga su ih odmah odbacili. Zvali su ih, i danas ih zovu, mingi.

Foto: Ton Koene / Zuma Press / Profimedia

Razumnom, svesnom čoveku iz civilizovanog društva ovako nešto nepojmljivo je u 21. veku, i bilo kad. Nažalost, na planeti postoje zabiti u kojima ljudski život ne vredi ništa, jer tako nalažu lokalna praznoverja i plemenski vračevi. Zbog užasnog rituala koji se u ovom kraju Afrike praktikovao stolećima mnoga deca su, ni kriva ni dužna, bila osuđena na smrt i pre nego što bi ugledala svet.

Ako su rođena kao blizanci, sa albinizmom ili nekim defomitetom, čak i sa tako bezazlenom "manom" kao što je nicanje gornjih zuba pre donjih, oni su mingi. Prokleti. Nečisti. Nisu ljudska bića i ne zaslužuju da žive. Zaključno sa 2014, u proseku je godišnje ubijano oko 300 dece u plemenskim zajednicama koje su praktikovale stravičan ritual.

Majke? Ništa se ne pitaju. Žene se ništa ne pitaju. Na Crnom kontinentu kao da ne postoje. Štaviše, često su bile primorane su da u tom užasu učestvuju.

Foto: Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

U prošlosti se samo jednom ukazala prilika da se surovi običaj iskoreni. U periodu od 1936. do 1941, kada je Etiopija bila italijanska kolonija, vlada te evropske zemlje zabranila je mingi. Čak je i Musolinijev fašistički režim to smatrao zločinom. Kasnije se, po sticanju nezavisnosti, ponovo pojavio među plemenima iz doline reke Omo, a najbrojnija su Hamar, Karo i Bana.

Ako poglavice procene da tek rođena beba "ne treba da živi", ostaviće je negde u grmlju da je pojedu životinje ili da umre od gladi i žeđi. Često su ih bacali u reku. Stariju decu na silu su hranili zemljom da se uguše, bacali ih sa litica, pravo u čeljusti krokodila. U hororu kakav se u civilizovanim kulturama ne može zamisliti, a kamoli tolerisati, učestvovali su svi – roditelji, porodični prijatelji, ostali članovi plemena.

Zabeleženi su brojni slučajevi kada majke nisu mogle da se odluče na takav korak. Tada bi im otimali decu iz naručja, dok su one u očaju vrištale i molile za milost. Nije bilo nikog da ih čuje, da shvati njihovu bol...

Foto: Ton Koene / Zuma Press / Profimedia

One koje bi se usudile da pobegnu sa svojim detetom ili odbile da ga predaju dželatima bile su osuđene su na progon i nikad više nisu smele da se vrate. Nažalost, malo kojoj se ukazivala prilika za to, jer već je imala jedno ili više dece koja žive u selu.

Jedna od onih koje su pobegle je i Buko Balguda iz plemena Karo. Ona sada ima 56 godina. Rodila je 15 dece – sedam sinova i osam ćerki. Nijedno nije preživelo. Svi su ubijeni neposredno po rođenju, jer su ih plemenske starešine proglasile prokletim. Razlog – Buko nije poštovala tradiciju. Zapravo, ne ona, već njen muž.

Pre nego što se oženio, odbio je da učestvuje u preskakanju bikova, obredu inicijacije u svet odraslih. Uprkos tome dobio je dozvolu za brak, ali pod jednim uslovom – svako dete koje bude dobio smatraće se vanbračnim i nezakonitim. Biće prokleto. Biće mingi.

Buko Balguda bila je primorana da gleda kako svu njenu decu odvode u smrt. "Nisam ja ubila svoje bebe. Učinili su to ljudi iz mog sela. Prekršila sam pravila zajednice", tužno objašnjava u dokumentarnom filmu koji se bavio ovom bolnom temom.

Foto: mediadrumimages/JimZuckerman/@ji / Media Drum World / Profimedia

Njenu priču pažljivo sluša fotograf Erik Laforž, koji je neko vreme proveo sa plemenima Karo i Hamar, objektivom beležeći njihovu svakodnevnicu.

"Poglavice su se plašile da će im mingi, ako ne budu eliminisani na vreme, doneti lošu sreću. Da će ih pohoditi zli duhovi i kazniti sušom, gladi, neizlečivim bolestima".

Nesrećni roditelji nisu imali izbora sve dok se 2012. nije pojavio Lale Labuko sa organizacijom "Omo Child". I sam pripadnik plemena Karo, svedočio je brutalnim ubistvima dece u svom selu. Mingi su bile i njegove dve tek rođene sestre.

Ubijene su pre nego što je došao na svet, ali je saznao šta se dogodilo kada je imao 15 godina. Bio je jedan od retkih dečaka u selu koji su išli u školu. Svestan da je reč o užasnom i teškom zločinu, odlučio je da tom obredu zauvek stane na put.

Foto: mediadrumimages/JimZuckerman/@ji / Media Drum World / Profimedia

Osnovao je dobrotvornu ogranizaciju u dolini reke Omo, u čijem se kompleksu nalazi i sirotište, odnosno sklonište za mingi decu. Već godinama obilazi lokalna sela pokušavajući da ubedi njihove starešine da odustanu od strašnog rituala. Mnogi su ga poslušali i prekinuli običaj, međutim, i dalje ne žele da mališani koji su invalidi ili imaju neki poremećaj ostanu u njihovoj zajednici. I to je pozitivan korak, kaže Labuko. Deca bar ostaju živa.

U međuvremenu je intervenisala i vlada Etiopije, proglasivši mingi nezakonitim. Zahvaljujući edukaciji, podizanju svesti i Labukovoj humanoj misiji, pleme Karo prestalo je da praktikuje običaj pre desetak godina, no, nešto duže se zadržao u Hamar i Bana zajednicama, koje su ga uglavnom obavljale u tajnosti. Do sada niko nije uhapšen.

"Ja nisam imala izbora", bolnim glasom kaže Buko Balgude, žena kojoj je na najsuroviji mogući način oduzeto pravo da bude majka, a njenoj deci – pravo na život.

(Kurir.rs/ Žena)

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