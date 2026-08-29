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Amerikanac Dejvid Danijel (43), koji je preživeo brutalan napad ajkule na plaži Boka Grande Ki u Ki Vestu na Floridi, kaže da je zahvalan što je ostao živ i da život duguje ljudima koji su se slučajno našli u pravom trenutku na pravom mestu.

Napad se dogodio u nedelju, 23. avgusta, dok je pecao u blizini peščanog spruda. Pokušao da izbegne ajkulu, ali ga je ugrizla za stopalo.

Danijel je za lokalnu televiziju WSVN ispričao da je najpre pokušao da se skloni od ajkule dojilje, duge između 1,8 i 2,1 metra, koja je plivala uz obalu. Međutim, kada se "malo pomerio", ajkula je naglo promenila smer, krenula pravo ka njemu i ugrizla ga za gornji deo stopala.

Ajkula ga ugrizla za gornji deo stopala Foto: Gofoundme

Iako ga je ubrzo pustila, verovatno shvativši da nije njen uobičajeni plen poput ribe ili raka, povrede su bile izuzetno teške.

"Pogledao sam u vodu i bilo je toliko krvi da sam pomislio: 'Nema šanse da ćete živ otići sa ove plaže'", rekao je Danijel za emisiju TODAY iz bolničkog kreveta.

"Pomirio sam se sa tim da možda umirem"

Priznao je da je bio potpuno uveren da možda neće preživeti.

"Sedeo sam na plaži i krvario. Zaista sam se pomirio sa sobom i pomislio: 'Ako je došlo moje vreme, onda je došlo.'"

Medicinske sestre stigle čamcem i spasile mu život. U tom trenutku dogodio se neverovatan splet okolnosti.

Ljudi iz obližnjeg čamca, među kojima su bile medicinske sestre Kortni Mekmarej i Kris Grin, brzo su stigli do njega, izvukli ga na obalu i pružili mu prvu pomoć dok nije stigla Obalska straža SAD, koja ga je helikopterom prebacila u Medicinski centar "Džekson Saut".

"Kada sam video da dolaze te dve medicinske sestre, bile su kao anđeli koji su se pojavili niotkuda", rekao je Danijel.

Za WSVN je dodao da bi bez njihove pomoći sigurno preminuo.

"Da nije bilo njih, sto posto bih umro na toj plaži. Hvala Bogu što su svi bili medicinski obučeni – medicinske sestre i hitna pomoć."

Kortni Mekmarej kaže da veruje da su ona i njen kolega Kris Grin jednostavno bili tamo gde je trebalo da budu.

Grin je objasnio da su odmah pokušali da zaustave krvarenje, podigli povređenu nogu i pozvali nekoga da alarmira Obalsku stražu.

Foto: Gofoundme

Dve operacije i dug oporavak

Danijel je u bolnici prošao kroz dve operacije i kaže da se sada oseća stabilno.

"Ne mogu mnogo da se krećem. Stopalo mi je u ortopedskoj čizmi i potpuno je previjeno posle operacija. Ali osećam se dobro i prilično snažno."

Dodao je da mu krvni pritisak još oscilira.

"Pa, ipak me je napala ajkula. Trudim se da ostanem pozitivan, da mislim na sve dobre ljude koji mi pomažu i da zadržim vedar duh."

Iz bolnice je otpušten u sredu, 26. avgusta, ali ga očekuje višemesečni oporavak uz fizikalnu terapiju.

"Shvatio sam koliko je svaki minut života dragocen"

Nakon svega što je preživeo, kaže da na život sada gleda potpuno drugačije.

"Shvatio sam da je svaki minut važan. Jednog trenutka možete uživati sa prijateljima po lepom vremenu, a već sledećeg bukvalno možete biti mrtvi."

Dodao je da sada još više ceni ljude oko sebe.

"Moram da se podsećam da budem zahvalan na onome što imam, da ljudima češće kažem da ih volim i koliko mi znače."

Foto: Gofoundme

Pokrenuta akcija prikupljanja pomoći

Pošto nema zdravstveno osiguranje, za Danijela je pokrenuta kampanja na platformi GoFundMe kako bi mu se pomoglo da pokrije iznenadne medicinske troškove.

Do trenutka objavljivanja priče prikupljeno je više od 7.400 dolara, od planiranih 16.000 dolara.