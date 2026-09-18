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Nensi Rajns iz Boldera, SAD, okrenula je leđa veri i duhovnosti u tinejdžerskim godinama, ali to se promenilo kada je proglašena mrtvom na operacionom stolu kada je imala 46 godina.

Nensi je bila vrlo religiozna kao devojčica. Međutim, kada je imala 15 godina, kaže da ju je vest o sveštenicima koji zlostavljaju decu naterala da se zapita ima li Boga. I kada je imala oko 17 godina, odlučila je da Bog ne postoji, okrenula se nauci i postala čvrsti ateista.

Nensi Rajns doživela je iskustvo blisko smrti tokom operacije Foto: printscreen/youtube/Coming Home

Međutim, iskustvo blisko smrti u bolnici vratilo joj je veru u život posle smrti, otkrila je Nensi u intervjuu na Jutjub kanalu "Coming Home". Ona je opisala iskustvo duhovnog sveta u kom je naišla na vodiča koji joj je pokazao međusobnu povezanost svih stvari.

Kada je Nensi imala 46 godina, bila je nezadovoljna kako joj teče život, a i brak joj se završio. Tražila je novi posao i pokušavala je da nanovo isplanira život, ali sudar s terencem za nju je bio koban.

Nensi je imala povrede na vratu, leđima i glavi, kao i naprslu ključnu kost, pet slomljenih rebara i kolaps pluća. Oštećenje njenog vrata i leđa bilo je toliko teško da je trebalo da dobije titanijumske šipke u leđa.

"Videla sam kako se materijalizovala ženska silueta"

Dok je čekala na operaciju, rekla je da je razvila neverovatan strah od smrti i samu sebe je uverila da neće preživeti. Međutim, tokom operacije je doživela iskustvo koje joj je promenilo ceo pogled.

"Odlutala sam i bila sam još budnija nego što sam bila pre anestezije. I u tom trenutku sam shvatila da se događa nešto čudno", rekla je Nensi.

Foto: Printscreen YouTube

Rekla je da je to bio veliki trenutak osećaja prihvatanja i bezuslovne ljubavi, ali tada je shvatila da nešto nije u redu. "Mislila sam da sam umrla. Ako sam umrla, šta je sve ovo?", rekla je, prenosi Net.hr.

Zapravo, dan nakon što je došla sebi, Nensi je rečeno da je umrla na operacionom stolu, a ona je verovala da je svoje iskustvo doživela u zagrobnom životu.

"Videla sam kako se materijalizovala ženska silueta iz magle, a bila je tako nejasno ljudska. Rekla je da je vreme da naučim ono što treba naučiti kako bi se vratila i napravila svoj život životom koji bi bio vredan življenja", ispričala je.

"Bila je to stvarno velika promena"

Nensi kaže da je toj osobi rekla da ne želi da se vrati, ali prikaza joj je rekla da je već pristala da se vrati pre nego što se rodila. Ona je otkrila da se pred njom materijalizovalo nešto poput filmskog platna, a prikazano joj je kako planira svoj život pre nego što se uopšte rodila.

Nensi Rajns preživela kliničku smrt Foto: printscreen/youtube/Coming Home

"Nakon toga sam imala ono što ljudi nazivaju pregledom života. Silueta me odvela u vijugavu dolinu i rekla mi je da dodirnem jezerce. Mogla sam da vidim na vrhu talasa male video-zapise mog života. Kad sam se fokusirala na jedan, vratila sam se u njega, ponovo ga proživela iz svoje perspektive i perspektive drugih ljudi", rekla je.

Nensi je dodala da je u tom trenutku naučila da sve što ljudi rade i govore ima uticaj na druge ljude. Otkrila je da su određene razmene osećanja koje je imala s drugima, s njihove tačke gledišta, ostavile trajan utisak na nju. "U tom trenutku sam shvatila - OK, menjam način na koji komuniciram s ljudima'", rekla je.

Nensi tvrdi da joj je to iskustvo pomoglo da formuliše način na koji komunicira s ljudima svaki dan, te je odabrala put duhovnog buđenja kroz prakse kao što su meditacija i zahvalnost.

"Nisam ni blizu toliko pod stresom. I sigurno se više ne bojim. Bila je to stvarno velika promena. Taj strah od smrti koji sam nosila stvarno me je sprečio da u potpunosti živim", istaknula je.

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