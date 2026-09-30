Slušaj vest

Čekao ga je peti sastanak sa istom ženom, a živci su mu bili napeti kao strune. Dvadesetdevetogodišnji Holanđanin želeo je tokom romantičnog susreta da joj prizna da se ponekad oblači kao žena i tada koristi ime Julia. Plašio se da će ona prekinuti vezu pre nego što zapravo i počne. Zato ga je još više iznenadilo kada se sve završilo potpuno drugačije.

„Već tada sam znao da mi se ta žena zaista dopada i da bi naša veza mogla da postane ozbiljna. Nisam želeo da gradim budućnost s njom, a da istovremeno krijem tako važan deo sebe“, objašnjava Julia.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Najpre joj je objasnio šta za njega znači oblačenje u žensku odeću i pokazao joj fotografije svog alter ega. Devojka je bila iznenađena, ali umesto osude počela je da postavlja pitanja.

„Njena reakcija mi je iskreno delovala kao san. Nikada nije učinila da se osećam čudno ili kao da bi trebalo da se stidim“, priseća se.

Otvorenost ih je, kaže, još više zbližila.

„Očekivao sam odbijanje, ali umesto toga pronašao sam podršku kod devojke, prijatelja, porodice i hiljada ljudi na internetu. To je potpuno promenilo moj pogled na ranjivost“, sa olakšanjem kaže Julia.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Istovremeno naglašava da crossdressing za njega nije seksualna stvar. Počelo je iz radoznalosti, a vremenom se pretvorilo u hobi i kreativan način izražavanja.

„Ne radi se o tome da želim da postanem neko drugi. Julia je još jedan deo mene koji mi omogućava da kroz modu, šminku i fotografisanje izrazim kreativnost, samopouzdanje i ženstvenost“, objašnjava Holanđanin.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Svoju priču deli na internetu i dobija poruke ljudi kojima je njegova otvorenost pomogla. „Ako moj put može da pomogne makar jednoj osobi da se oseća bolje zbog toga što jeste, zaista mi je drago što sam mogao da ga podelim“, dodaje Julia.