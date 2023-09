SA 11 GODINA ZAVRŠILA U RUKAMA PEDOFILA: Život prave Lolite gori je i od samog PAKLA! Skončala je kao u najgorem HOROR FILMU FOTO

Florens 'Sali' Horner imala je samo 11 godina kada ju je oteo bivši zatvorenik Frenk La Sal. Držao ju je zatočenu skoro dve godine te je terao da se javno pretvara da je njegova kći dok ju je istovremeno seksualno iskorišćavao.

Sve je počelo igrom Istina ili izazov... a Sali je nažalost odabrala izazov.

Letnji odmor iz noćne more

U junu 1948. Sali je poljubila svoju majku Elu na rastanku pre nego što je ušla u autobus u Kamdenu, Nju Džerziju, koji je vozio za Atlantik Siti. Njena majka, kasnije je rekla da je svrha putovanja bila 'malo odmora' njene kćeri. Nije ni slutila da svoju kćer šalje na putovanje stvoreno za noćnu moru.

Predala je Sali gospodinu Varneru, ocu Saline školske prijateljice koja ju je pozvala da se pridruži njihovom porodičnom odmoru na obali Džerzija. Gospodin Varner bio je veoma uverljiv kada je nazvao Elu da joj objasni da on i njegova žena imaju 'puno mesta' za Sali u njihovoj kući na plaži.

Ela od tada svoju kćer nije videla skoro dve godine, a gospodin Varner uopšte nije postojao.

Međutim, postojao je čovek po imenu Frenk La Sal. Osuđeni silovatelj, bacio je oko na 11-godišnju Sali koja je živela u Kamdenu sa starijom sestrom i majkom, udovicom Elom.

Frenk je zapravo posmatrao Sali neko vreme pre početka letnjih praznika. Puna želje da se svidi popularnim devojkama u svom razredu, Sali je prihvatila izazov da nešto ukrade. Ukrala je svesku od pet centi i stavila je u svoju školsku torbu. Trenutak kasnije, zgrabio ju je stariji muškarac grubog izgleda i rekao joj: 'Ja sam agent FBI-a, a ti si uhapšena.' Mlada Sali je bila prestrašena jer je bila naučena pokoriti se autoritetu i slušati starije.

Sali nije ni slutila da je agent FBI-a zapravo 53-godišnji bivši osuđenik, koji je nedavno izašao iz zatvora. Bio je osuđen po pet tačaka optužnice za silovanje devojčica od 12 i 14 godina.

Frenk joj je rekao da ima kolege u FBI-u koji takve lopove šalju u zatvor. Sali je briznula u plač, a onda joj je Frenk ponudio da, ako mu obeća da će ga poslušati kad dođe po nju, pustiće je. Pustio ju je da ode, da bi se nakon nekoliko meseci pojavio kako bi je 'proverio'. U junu se ponovo pojavio dok se sama vraćala kući iz škole. Rekao joj je da je traži Vlada Sjedinjenih Država i da će morati lagati svojoj majci da bi otišla tamo.

Plan je bio prevariti mamu pričom o porodičnom odmoru s prijateljicom iz škole. Sali je kasnije rekla istražiteljima: 'Da sam se vratila kući, došli bi po mene, a onda bih otišla u zatvor... Vlada mu je naredila da me čuva i brine o meni, tako je rekao.'

U početku je zvala i pisala

Sali i Frenk prijavili su se u iznajmljenoj sobu u pansionu nekoliko ulica od plaže. Uskoro su se njih dvoje počeli predstavljati kao otac i kći, a povremeno joj je dopustio da zove majku i šalje joj pisma. Sali je u pismu rekla svojoj majci ide u Baltimor i obećala da će uskoro doći kući. A onda je rekla da 'više ne želi pisati'.

U ovom trenutku Ele se počela brinuti te je pozvala policiju. Policajci su posetili adresu iz Salinih pisama te su pronašli sobu u kojoj je par odseo. U apartmanu su bila dva spakovana kofera i fotografija koju Ela nikad pre nije videla.

Slika je prikazivala Sali na ljuljašsci, nasmejanu u haljinici s čarapicama i paru sjajnih lakiranih cipela. Policiji je bilo jasno da su Frenk i Sali napustili sobu u žurbi, bez vremena da ponesu svoje stvari sa sobom.

Sledećeg dana počela je policijska potraga u osam država, a ta fotografija devojke na ljuljašsci osvanula je u novinama širom zemlje. U međuvremenu, Sali i njen 'otac' upravo su stigli u Baltimor, gde je mogao ostvariti svoje bolesne i uvrnute planove.

Postala je Madelejn La Plant

'Prvi put je bilo u Baltimoru odmah nakon što smo mi stigli', rekla je Sali policiji. Frenk je unajmio stan u trospratnici, pronašao posao i upisao Sali u školu i dao joj lažno ime: Madelejn La Plant.

Frenk je znatiželjnim komšijama ispričao priču da se razveo od svoje bolesne žene kako bi svojoj devojčici pružio stabilniji dom upravo ovde u Baltimoru. U Kamdenu su detektivi radili na Salinom slučaju, a Frenka su optužili za otmicu te mu je pretila kazna od 30 do 35 godina zatvora. Kada je čuo za ovu vest, Frenk je odlučio da je vreme da ponovo krene na put.

U Dalasu su se preselili u kamp prikolicu, gde je Frenk tvrdio da je udovac po imenu Planeta. Sali je izbacila ime Madelejn i koristila svoje ime, Florens.

'Nikad nije ispuštao Seli iz vida, osim kad je bila u školi', rekla je Rut Dženiš, žena koja je pokušala izvući istinu iz mlade devojke, ali bezuspešno.

Napokon se poverila prijateljici

Pre nego što su napustili Dalas, Sali je odlučila da se poveri novoj prijateljici u školi, ispričavši joj šta joj je Frenk radio zadnjih godinu i po. Reakcija njene prijateljice bila je brza i jasna: 'To nije u redu i on to mora prestati raditi', poručila joj je prijateljica.

S novom perspektivom svoje situacije, Sali je počela odbijati Frenkovo ​​udvaranje.

foto: Seven Arts Production / AFP / Profimedia

Jednoga dana, Frenk je otišao od kuće da traži posao, a Rut je nazvala Sali i napokon izvukla istinu iz nje. Sali je ispričala Rut kako ju je Frenk oteo, kako joj je pretio i koliko joj je nedostajala majka , no nije joj rekla za seksualno zlostavljanje. Bez obzira na to, Rut je pomogla Sali da nazove Al Panara, Salinog zeta.

'Ja sam s prijateljem u Kaliforniji. Pošaljite FBI za mnom, molim vas!', viknula je Sali preko telefona.

Sali je odvedena na sigurno, a u međuvremenu, policajci su istražili Freknovu mobilnu kuću. Čim se vratio, predao se bez opiranja. Kada je došlo vreme za razgovor sa Sali, šerif ju je morao pitati ono čega su se svi pribojavali.Šerif je nežno upitao devojku je li njen otmičar 'bio intiman' s njom. Isprva je to poricala, ali je na kraju izašla s istinom. U dečijem prihvatilištu, gde je smeštena nakon hapšenja, 'jako se brinula hoće li je roditelji hteti nakon onoga što se dogodilo', rekla je upravnica doma.

foto: Printscreen YT

Cela nacija je bila opčinjena pričom, a mediji su pratili svaki Salin korak. Što se tiče Franka La Sala, on je izručen u zatvor u Nju Džerziju. Priznao je krivicu te je osuđen na 41 godinu zatvora, a Sali je pošteđena svedočenja protiv njega na sudu.

Priča koja nema sretan kraj

Nažalost, u to su vreme žrtve silovanja nosile znak srama, a Salin povratak u malu sredinu bio je iskušenje za sebe te su je u školi počeli užasno tretirali.

'Nikad nije rekla da je tužna ili depresivna', rekao je Al Panaro i dodao: 'Ali je bilo jasno da nešto nije u redu.' Objasnio je kako je Sali u jednom trenutku bila prisutna, a u drugom potpuno izgubljena.

foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

U leto 1952. Sali, sada 15-godišnjakinja, i njena prijateljica Kerol odlučile su provesti vikend izvan grada. Devojke su izradile lažne lične karte, kako bi mogle ući u plesne klubove.

Sali je na odmoru upoznala Eda Bakera, koji je tada imao 20 godina. Nije imao pojma ko je Sali Horner, a nije ni slutio da će je upravo on poslednji videti živu. Nakon susreta na plaži zajedno su proveli ostatak dana i večeri. Sali je sutradan zamolila da se Kerol sama vrati u Kamden, a da bi ona otišla s Bakerom u njegov rodni grad Vineland i odande uhvatila autobus kući u Kamden.

'Stvarno je jako želela ići kući s njim', prisetila se Kerol.

'Mislila je da je tako fin', dodala je.

Baker je pitao Sali želi li se provozati pre nego što se vrati u Kamden. Malo posle ponoći 18. avgusta, dok je Baker jurio niz neosvetljen autoput s dve trake, udario je u zadnji deo pokvarenog kamiona. Suvozačeva je strana podnela najveći udar, a Sali je umrla na mestu.

foto: Printscreen YT

Baker je slomio levo koleno, dobio 15 šavova na desnoj ruci i bio je sav u posekotinama i modricama. Spasilačkim timovima trebalo je više od dva sata da oslobode Salino tijelo iz olupine. Glavu joj je smrskao zadnji deo kamiona koji je nakon sudara prošao kroz šoferšajbnu. Oštećenje njenog lica bilo je toliko ozbiljno da ju je bilo teško identifikovati u mrtvačnici.

'Jedini način na koji sam prepoznao da je reč o Sali, bio je zato što je imala ožiljak na nozi' rekao je njen zet.

Kod nje je pronađena njena lažna lična karta. Zbog toga su prve novinske vesti pogrešno navele njene godine (21 godinu). Trebalo je nekoliko dana da svi shvate o kome je zapravo reč.

(Kurir.rs/Story.hr)