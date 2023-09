UDATA JE ZA ZVEZDU FILMOVA ZA ODRASLE, SAD OTKRILA KAKO JE U BRAKU: Ljubili se na plaži, a onda je otišao da snima scenu sa drugom

Australijanka Kejti Bampton se udala za kreatora sadržaja za odrasle Robija nakon samo četiri meseca zabavljanja, priznajući da ju je u početku odbio njegov posao, ali se njen način razmišljanja sada potpuno promenio.

Ova 30-godišnjakinja u potpunosti podržava neobičan posao svog supruga, koji uključuje snimanje pornografskih filmova i edukaciju muškaraca i žena o tome kako da poboljšaju svoje ljubavne živote.

Znala sam šta Robi radi pre nego što sam ga upoznala, jer sam ga videla na Instagramu, i to me nekako odvratilo“, rekla je Kejti u intervjuu za SEEN TV.

"Ali nakon što sam bolje upoznala Robija, shvatila sam koliko imamo zajedničkog i moj utisak se zaista promenio.

foto: Printscreen/Instagram

To je bio pravi šok za Kejti, koja je objasnila da je njen sadašnji suprug, koji nosi umetničko ime Robi Oz, napustio njihov drugi sastanak kako bi snimio scenu seksa sa drugom ženom.

"Prvi put smo se poljubili na plaži, a onda je otišao da snima scenu, i to je izgledalo tako normalno", objasnila je ona.

"Očigledno, imao sam malo 'O, je li ovo stvarno? Je li ovo stvarno?' Ali bilo je stvarno, stvarno."

Kejti je rekla da se njen način razmišljanja promenio otkako su se venčali prošle godine, jer par živi na Zlatnoj obali u Australiji i praktikuje "etičku nemonogamiju".

"Mislila sam da je biti u vezi i imati seks isto što i ljubav, ali sam naučila da je seks fizička razmena između dvoje ljudi", objasnila je ona.

foto: Printscreen/Instagram

"Naš odnos je zasnovan na ljubavi i imamo toliko toga u vezi i planova za budućnost. Robi i ja imamo svoje posebne stvari koje delimo zajedno, ali kada smo sa nekim drugim, to donosi nešto uzbudljivo u našu vezu ."

Međutim, nisu svi prihvatili njihov "otvoreni" brak jer neki prijatelji i porodica predlažu da Robi prestane da spava sa drugima - što Kejti odbija.

"Udala sam se za Robija kakav je. U trenutku kada sam ga upoznala, znala sam da je nešto drugačije i kliknuli smo, povezali smo se od samog početka", rekla je Kejti.

"U prethodnim vezama nisam mogla da budem svoja. Osećala sam se kao da se krijem i da se ne ponašam u potpunosti kao ja.

"Sa Robijem nije bilo pritiska i mogla sam da budem Kejti kakva jesam."

Ona je dodala: "Nikada nisam mislila da ću se oženiti porno zvezdom, ali evo nas.

"Seks sa porno zvezdom naučio me je mnogo o sebi. Ako bi se nešto pojavilo zbog čega sam se osećala nesigurno ili ljubomorno, znaola sam da će to biti moje unutrašnje putovanje.

foto: Printscreen/Instagram

Robi je rekao da je ušao u seksualni posao nakon što se pobunio protiv svog vaspitanja kao Jehovinog svedoka sa 18 godina i našao se u poliamornoj vezi sa dve žene.

Od tog trenutka, samo sam naučio koliko sam mogao, i mislim da sam bio toliko zainteresovan za učenje da me je to dovelo putem podučavanja seksa,“ objasnio je on.

"Ponosan sam na svoj rad, mislim da je to samo stigmatizacija starijih generacija gde ljudi gledaju sa visine [na to] i smatraju ga 'prljavim'. Ali za mene je to isto kao i svaki drugi posao."

Sada je Kejti izgradila vernu zajednicu na društvenim mrežama kako bi ohrabrila žene da ne budu zarobljene u odnosima koje društvo očekuje.

(Kurir.rs)

