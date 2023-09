ZBOG OVOGA PROGLASILI JE NAJGOROM MLADOM IKADA: Htela venčanje BEZ DECE, pa uradila nešto što je RAZBESNELO roditelje (FOTO)

Nepozivanje dece na venčanje je odluka koju mlada i mladoženja trebaju sami doneti, bez uticaja drugih; a ako im se ne sviđa ideja da na njihov veliki dan deca okolo trče i vrište, to bi trebali i reći. Ipak, neki roditelji takvu vest neće sretno prihvatiti, a jedna mlada je otkrila da su takvu njenu odluku neki čak i glasno kritikovali; iako je učinila sve kako bi porodica i prijatelji mogli prisustvovati njenom venčanju bez brige o deci. Objasnila je da je nedavno imala venčanje bez dece, ali je odlučila iznajmiti zatvorenu igraonicu koje je u vlasništvu njenog brata kako bi sva deca njene porodice i prijatelja mogla tamo ići na čuvanje. To mesto, kao i hranu i piće za decu, je sama i platila, da njihovi roditelji ne moraju ništa potrošiti na čuvanje, no neki su gosti svejedno imali prigovore jer je igraonica; koja je od sale za venčanje bila udaljena tri kilometra; po njima bila predaleko...

foto: Shutterstock

"Udala sam se ovog leta i htela sam venčanje bez dece, no shvatila sam da bi to isključilo puno mojih prijatelja i članova porodice pa sam smislila ono za šta sam verovala da je dobar kompromis.Iznajmila sam bratovljevu zatvorenu igraonicu i platila osoblju da radi do kasno.Uglavnom, platila sam im da tamo budu do ponoći, bilo dece ili ne."

foto: Profimedia

"Svi su u igraonici bili obučeni za prvu pomoć, kao i za čuvanje dece i svi su prošli razne kontrole uključujući i kontrolu policije. Povrh toga, nekoliko starijih klinaca koji nisu hteli ići na svadbu takođe je tamo ostalo da paze na sve, kao i dve gospođe iz moje crkve. Takođe sam im naravno osigurala hranu i piće, misleći da će sve biti super. Čoveče, kako sam pogrešila!...", piše.

foto: Shutterstock

"Neki su doslovno bili ljuti što je tako daleko; iako je na otprilike pet minuta vožnje; ali i što deca nisu dobila istu hranu kao gosti na svadbi, iako su dobili pice, naćose i pečenu piletinu. Ljutili su se i što na svadbi nisam imala nekoga ko bi pazio na bebe koje doje...", ispričala je, pa su joj, kaže svašta rekli, iako je bila uverena da radi najbolje.

foto: Profimedia

"Čak je moja rođena tetka imala pogrdno ime za mene jer nisam htela nekoliko desetina dece koja vrište i plaču na mojoj svadbi", zaključila je. "To što ste uradili je najbolje rešenje koje sam čula od bilo koga ko je želeo venčanje bez dece! Pružili ste im više opcija i stavili decu negde gde se zabavljaju sa svojim vršnjacima. Ko god je s tim imao problem, sam ga je tražio", napisao je jedan korisnik. "Otišli ste PUNO dalje od onoga što većina ljudi radi za venčanja bez dece. Iskreno, vi ste najbolja mlada, a vaša porodica i prijatelji zvuče kao gomila nezahvalnih ljudi", dodao je drugi, preneo je Mirror.

(Kurir.rs/Večernji.hr)