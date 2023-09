5 GODINA BILA SA MOMKOM, A ONDA 6 DANA PRED SVADBU POČELA DA SE PREMIŠLJA: Shvatila da on nije pravi, pa pitala strance za savet

Sve češće se na internetu mogu videti priče neuspelih ljubavi ili iskustva sa loših sastanka. Međutim, sve više žena traži pomoć od stranaca sa interneta.

Sve češće se sa anonimnih profila javljaju žene sa velikim ljubavnim dilemama i problemima i tragaju za ohrabrenjem, kao i za savete drugih.

Jedna, zamalo mlada, je tako potražila pomoć na internetu uz tekst:

foto: Printscreen/TikTok

- Ostalo je šest dana do venčanja, ali sam uvidela da on nije čovek za koga želim da se udam. Kako da ovo kažem nekome? Kako upšte obaviti ovakav razgovor?- upitala je.

Mnogi su se odazvali rečima podrške, govoreći da će prilike u životu tek dolaziti i da se ovakve stvari dešavaju.

"Bolje je što si uvidela sad. Da si se udala za nejga, verovatno bi se pokajala. Ovako, bolje je sprečiti, nego lečiti"- navodi jedan od komentatora.

Kako biste vi rešili ovaj problem?

Ukoliko se ništa veliko nije dogodilo, već se pojave osećanja koja nas preispituju u donošenju velikih odluka, da li je to nešto što treba ignorisati ili su tu sa razlogom?

foto: Printscreen YouTube

Veoma sličan slučaj je bio sa ovom anonimnom devojkom, koja je na Reddit.com profilu objavila sledeće:

- Tek sad sam shvatila da ne želim da se udam za njega. Ne mogu. Mislim da on nije pravi. Odlično se slažemo, mislim da je on sjajna osoba, ali ne osećam da me upotpunjuje onako kako on misli da ja njega upotpunjujem. Iako smo zajedno pet godina i dobro nam ide, čak smo i pričali o braku ranije, tek sam sada uvidela iz nepoznatog razloga da sebe ne vidim kraj njega u bračnim vodama. Šta mi je činiti?- napisala je ona.

Prava debata se pokrenula, da li je ispravno reći istinu i videti njegovu reakciju ili sačekati i videti hoće li se išta promeniti.

Mnogi su ovu devojku nazvali prevarntom, jer je sa momkom pet godina, dajući mu lažnu nadu. Ali, da li je zaista tako?

(Kurir.rs/Telegraf)

Bonus video:

00:18 Glumac Andrija Milošević zapevao