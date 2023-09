KANJE VEST UPAO NA CRKVENO VENČANJE, I TO BOS?! Snimak se širi mrežama, a reakcija mladenaca je HIT (VIDEO)

Nakon što je njegova devojka svojim izdanjima izazvala sablažnjavanje javnosti, a reper pokazao golu zadnjicu na brodu u Veneciji i tako dobio doživotnu zabranu vožnje, italijanska policija odlučila je da istraži incident.

U međuvremenu, pojavio se video u kojem tiktoker tvrdi da je reper upao u crkvu u Firenci na venčanje nepoznatog para, i to bos.

U viralnom videu vidi se kako se Vest usred ceremonije rukuje sa zbunjenim mladencima. Nosio je crnu kapuljaču preko glave i u jednom trenutku vidi se kako je potpuno bos, a reakcija mladenaca je hit.

Da cela stvar bude još bizarnija, dok su mladenci zagrljeni pozirali fotografu, reper je ostao u kadru, a glava mu je potpuno zavijena u crno.

"To je Kanje Ist"

"Zamislite da se slikate s Kanjeom Vestom na svom italijanskom venčanju", piše uz video koji je prikupio brojne komentare.

Neki su se pitali da li je to uopšte Vest, a šaljivih komentara nije nedostajalo.

"To je Kanje Ist", našalio se tiktoker, dok je drugi napisao: "To nije Kanje Vest. To je vreća za spavanje."

"Koga briga za Kanjea, mlada izgleda kao Diznijeva princeza", zaključio je treći.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:04 Ovaj snimak je Kanje Vest komentarisao Didi