"BILA SAM VERENA I NAKON 24 SATA BAJKA SE PRETVORILA U NOĆNU MORU": TV zvezda otkrila kako ju je verenik BRUTALNO IZIGRAO (FOTO)

Zvezda britanskog jutarnjeg programa Mišel Elman otkrila je da je raskinula veridbu i to samo 24 sata nakon što se verila. Ona je kroz suze obavestila publiku na društvenim vezama da ju je izabranik prevario i da je to otkrila upravo na dan kada ju je zaprosio.

Mišel se u Engleskoj proslavila kao lajfkouč i redovni gost jutarnjeg programa gde je svakodnevno davala savete širokom auditorijumu o ljubavnim vezama i muško-ženskim odnosima.

Ova 30-godišnjakinja je pre nekoliko nedelja na Instagramu podelila seriju fotografija sa svojim partnerom, najavivši njihovo predstojeće venčanje. No, nakon toga se naprasno danima nije oglašavala, da bi se danas otkrila zbog čega je nestala sa društvenih mreža. Ona je otkrila da je prolazila kroz traumatičan kraj veze, jer je zbog preljube stavila tačku na istu.

Ona je plačući objasnila da joj je jedna žena, koja je prati na društvenim mrežama, na dan veridbe poslala poruku u kojoj je priznala da ju je verenik prevario sa njom.

"Dan kada sam postavila fotografiju sa veridbe je dan kada sam saznala da me je varao i to sam saznala tako što me je jedna od žena sa kojom me je prevario pratila. Ona je slatka žena i nije znala da je zauzet. Glavna stvar koju ljudi kažu kada čuju da je neko prevaren jeste: "Da li si slutila da te vara?" Ne, očigledno nisam, čim sam pristala da se udam za njega. Ali da li je to uopšte važno? Mislim da sam kroz sve ovo shvatila da ako neko želi da te prevari, on će to uraditi", ispričala je ona.

"Ja se nisam za**bala, ali on jeste. Uništio je zaista dobru stvar. Ovo što smo imali bilo je stvarno dobro - kada je sve funkcionisalo, bilo je zaista neverovatno dobro", dodala je.

Mišel je, inače, identitet svog verenika držala u tajnosti sve do dana veridbe, iako su bilo zajedno tri godine. Ona je istakla da mu je oprostila gotovo istog trenutka, jer je reč o osobi koju je volela godinama i koju i dalje voli, ali da ne postoji nada da će mu se vratiti.

"Ljubav je bezuslovna, ali veza nije i neću se pomiriti sa njima, iako mu opraštam", rekla je.

"Ja još uvek verujem u ljubav. Biću iskrena i kada bih mogla da vratim vreme, znajući kako se sve završilo, ipak bih sve uradila isto", zaključila je Mišel.

