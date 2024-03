OTKRIVEN PRAVI RAZLOG RASKIDA TOMA KRUZA I FATALNE RUSKINJE: Evo zbog čega je usledio kraj, u sve umešan BIVŠI MUŽ TAJKUN (FOTO)

Američki glumac Tom Kruz ponovo nema sreće u ljubavi! Nakon što je u svetskim tabloidima eksplodirala vest da je u vezi s bivšom suprugom ruskog oligarha Elsinom Kairovom, vrlo brzo je usledila informacija da je par raskinuo. A Page Six sada saznaje da je razlog njihovog raskida izbegavanje problema s Dmitrijem Tsvetkovim, živopisnim međunarodnim trgovcem dijamantima, s kojim je Elsina bila u braku.

On je, kada se saznalo za novu ljubav njegove bivše supruge, javno uputio upozorenje Kruzu da "drži oči i novčanik širom otvorenima" te je opisao kako mu je bilo u braku s fatalnom Ruskinjom koja voli skup i luksuzan način života.

foto: GEORGE ROGERS / Sipa Press / Profimedia

Navodno su svi ti navodi zabrinuli holivudsku zvezdu pa je odlučio da prekine odnos pre nego što stvari postanu ozbiljnije.

"On snima filmove i ne može da se brine oko njenog bivšeg supruga koji će ga spomenuti svaki put u medijima. Jednostavno nisu hteli da imaju posla s bivšim mužem koji na svakih nekoliko nedelja smišlja šta će novo ružno reći u javnosti", otkrio je izvor za Page Six.

Tsetkov, koji navodno više preferira izraz "tajkun" nego oligarh, takođe je pomalo neobično izjavio da je navijao za Kruza tokom intervjua koji je dao za medije, nazvavši ga svojim "omiljenim glumcem". Priznao je da je njegov film "Oči širom zatvorene" pogledao neverovatnih 30 puta, a takođe voli pogledati i ‘Rain Man‘ te ‘The Firm‘. Dodao je i da je razgovarao s jednim prijateljem, koji radi kao holivudski producent, o tome da se snimi film o njegovom životu u kojem će ga igrati niko drugi nego - Kruz.

foto: Profimedia

“Rekao sam producentu da je jedini glumac koji me može glumiti Tom Kruz,” našalio se Tsetkov. “Iste smo visine i težine te bih bio počašćen kad bi se to ostvarilo. Ne pada mi na pamet niko bolji od Toma za tu ulogu. Nadam se da ću ga jednog dana sresti kako bismo razgovarali o ovom projektu", dodao je.

Kruz trenutno snima osmi nastavak filma "Mission: Impossible", a 61-godišnja zvezda poznata je po tome da sve svoje vratolomije izvodi baš on.

foto: Shutterstock

Podsetimo, britanski tabloid The Sun krajem februara obavestio je javnost da su Kruz i Kairova raskinuli, a izvor je za taj medij izjavio sledeće: "Među njima nema ljutnje i, što se tiče Toma, njihova je veza jednostavno išla svojim tokom."

Inače, Elsina je bogata naslednica saveznika ruskog predsednika Vladimira Putina, ruskog političara Rinata Kairova. Tsetkov, koji ima britansko državljanstvo i navodno je na popisu najtraženijih osoba Kremlja, tvrdi da je preživeo pokušaje atentata. Takođe je za Daily Mail izjavio da je tokom 11 godina braka potrošio više od 12 miliona dolara na Elsininu garderobu i približno 2,5 miliona dolara na torbice svoje sada već bivše supruge. Takođe je dodao da je razvodom navodno izgubio skoro 200 miliona dolara.

Njihov razvod je dospeo na svetske naslovne strane jer su se sporili oko silnih miliona, kao i oko vile u Suriju, pet stanova u Londonu, Bentllija i Ferarija, Kartijerovog nakita i umetničkih dela Renoira i Šagala.

“Bez obzira s kim je ona, Tomom Kruzom ili bilo kim drugim, ta bi osoba trebala biti svesna da ona voli skupe stvari te da ima skup i luksuzan ukus", izjavio je tada bivši suprug.

No, kako saznaje Page Six, 36-godišnja Kairova još se uvek nada da bi ona i Kruz mogli obnoviti svoju romansu. "Nije učinila ništa loše", rekao je izvor, no čini se da joj taj raskid ipak nije teško pao. Naime, ove nedelje je na društvenim mrežama objavila da uživa u luksuznom hotelu Amara na Kipru.

Podsetimo, Kairova i Kruz prvi su put javno viđeni zajedno na zabavi u decembru na londonskom Grosvenor Squareu, a upoznao ih je njen prijatelj.

( Kurir.rs / Jutarnji / T. B. )

Bonus video:

00:48 Bivši dečko Aleksandre Mladenović ne može da preboli raskid