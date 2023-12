RUSKI OLIGARH JAVNO UPOZORIO TOMA KRUZA NAKON ŠTO MU SE SPTELJAO S BIVŠOM ŽENOM: Obratio se slavnom glumcu i poručio mu DVE STVARI

Nakon što je otkriveno da se bivša supruga ruskog oligarha, Elsina Kairova (36), viđa s holivudskom zvezdom Tomom Kruzom (61), oglasio se moćni Rus. Upozorio je zvezdu "Nemoguće misije" da će s njom morati uvek da ima "širom otvoren novčanik" jer njegova bivša draga ima "skup i luksuzan ukus", prenosi Daily Mail.

Kruz je viđen kako se druži s Elsinom na jednoj zabavi u londonskom Mayfairu, a prijatelji glumca izjavili su da je "opijen" njom i da su "nerazdvojni".

Međutim, bivši suprug Dmitrij Tsetkov (43) upozorio je zvezdu da će svoju novu ljubav teško zadovoljiti. Otkrio je i da je on potrošio neverovatnih 10 miliona funti na njenu odeću i još dva miliona funti na torbice tokom njihovog burnog 11-godišnjeg braka.

"Bez obzira s kim je, Tomom Kruzom ili bilo kim drugim, ti ljudi bi trebalo da budu svesni da ona voli finije stvari i da ima skup i luksuzan ukus. Tom bi trebalo svoje oči, ali i novčanik, da drži širom otvorene", poručio je oligarh i dodao: "Srećan sam zbog nje, želim joj sve najbolje."

Tsetkov se obogatio na dijamantima i rudarstvu, a otkrio je i da ga je njegova trogodišnja brakorazvodna bitka koštala 150 miliona funti. Opisao je kako je gledao kako se njegovo bogatstvo smanjuje s 200 miliona funti dok je bio sa suprugom na samo 50 miliona funti nakon razvoda, pa je zbog toga bio prisiljen da rasproda svoju imovinu kako bi podmirio pravne troškove ili isplatio suprugu.

Kairova je razvodom profitirala - dobila je skupocene dizajnerske komade, kao i torbice čije su se cene kretale od 5.000 do 35 hiljada funti. Ona je čak dospela na medijske naslovnice nakon njihove brakorazvodne parnice jer je izjavila da je sakrila torbice i drugu imovinu od svog supruga.

Tsetkov nije razgovarao sa svojom bivšom o njenoj novoj vezi s Kruzom, koji je i njemu omiljeni glumac.

"Nisam razgovarao s Elsinom o ovome jer preferiramo komunikaciju preko svojih advokata. Ima 36 godina, lepa je, finansijski nezavisna i voli život. Tom Kruz mi je najdraži glumac, jedan je od najboljih koje sam ikada video. Gledao sam dosta njegovih filmova. Prvi put sam čuo za njega kad sam imao 13 godina, spomenula ga je moja profesorka engleskog koja se vratila iz SAD i rekla nam da je živela u kući do njegove", ispričao je Tsetkov.

Ironično, Tsetkov, koji se nalazi na kremaljskoj listi najtraženijih, otkrio je da je pre samo tri meseca bio u pregovorima s holivudskim producentom koji je bio zainteresovan za snimanje filma o njegovom životu, te je insistirao na tome da želi da njega glumi isključivo Tom Kruz.

"Rekao sam producentu da je jedini glumac koji može da me glumi Tom Kruz. Otprilike smo iste visine i težine i bio bih počastvovan da se to dogodi. Nisam mogao da se setim nikoga ko bi me bolje glumio od Toma. Nadam se da ću ga jednog dana i sresti kako bismo razgovarali o ovom projektu", izjavio je.

Tsetkovu je inače najdraži film "Eyes Wide Shut", a pogledao ga je oko 30 puta. U njemu Kruz glumi lekara čiji život izmiče kontroli jer postaje opsednut seksualnim odnosima. Kruz je glumio u tom hitu iz 1999. uz Nikol Kidman, s kojom je u to vreme bio u braku.

"Takođe volim filmove ‘Rainman‘ (1988) i ‘The Firm‘ (1993) i znam dosta dijaloga iz njih napamet. Ali Elsina nije znala ni za jedan od ovih filmova jer nikada nije bila velika obožavateljka Toma Kruza. Siguran sam da se sada sve promenilo", govori oligarh.

Inače, Tsetkov i Elsina upoznali su se u jednom ekskluzivnom baru u Londonu u aprilu 2009, a nakon burne romanse, venčali su se u septembru iste godine u Nacionalnoj kongresnoj palati u Sankt Peterburgu, koja se koristi kao rezidencija Vladimira Putina kada je on u gradu.

Uživali su u raskošnom životu, a posedovali su nekretnine u Dubaiju, Londonu i na Kipru. Često su vreme provodili na luksuznim jahtama, a imali su i impresivnu kolekciju automobila, nakita i umetnina vrednih nekoliko miliona funti. Par ima i dvoje dece.

Tsetkov još nije pronašao novu ljubav i tvrdi da većinu dana provodi igrajući polo, golf ili tenis i često se bavi streljaštvom.

"Osećam se i izgledam deset godina mlađe i nikad se nisam osećao bolje. Život mi je trenutno super. Ko kaže da je razvod nešto loše, koliko god da koštao", zaključuje.

