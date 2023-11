FOTOGRAF OTKRIO MRAČNU ISTINU O FOTKI SA SVADBE TOMA KRUZA I NJEGOVE BIVŠE: Napravila im je PAKAO OD ŽIVOTA, evo šta je u pitanju

Fotograf koji je slikao Kejti Holms i Toma Kruza na dan svadbe otkrio je detalje sa tog događaja. Robert Evans fotografisao je i Dženifer Aniston i Breda Pita na njihovom venčanju kao i mnoge druge poznate ličnosti. Glavni akteri ove priče venčali su se 2006. u Barseloni.

Poslao je brojne slike kako bi ga odabrali da fotografiše venčanje Kejti Holms i Toma Kruza, rekao je.

"Kada sam prvi put sreo Toma Kruza, bio je jako uzbuđen zbog tog susreta. Bio je veoma fin. Rekao mi je: "Tako sam srećan što sam te upoznao! Kada sam video tvoju knjigu slika, znao sam: "To je moj izbor", ispričao je Evans koji je glumcu kratko rekao "hvala" jer se ne snalazi dobro sa komplimentima.

Evans i njegov kolega radili su za bivši par dva dana koliko je trajalo slavlje sa 150 gostiju među kojima su bili i Dženifer Lopez, Dejvid i Viktorija Bekam, Džejda Pinket Smit i Vil Smit...

Brzo je izostao utisak oduševljenja pa sada kaže da se ni seća svih poznatih zvanica. A o Kejti i Tomu rekao je sledeće: "Njihov odnos izgledao je prirodan i istinit, činilo se da se dobro zabavljaju i da su zaljubljeni.

Ne razmišljam o tome dok radim, ali posmatrate i to uočite. Ali slike to i odražavaju. Oni su glumci. Mogli su i da to odglume. Ali ja samo odem tamo i radim svoj posao i snimam ono što vidim".

Evans je rekao da poznati parovi (očekivano) ne objavljuju najintimnije i najemotivnije slike. Kao i da njihova slavlja nisu onakva kakvim ih većina zamišlja. Postoji ugovor o poverljivosti pa mnogi detalji ostaju neotkriveni pa sve ostane na nagađanjima, piše Yahoo Entertainment.

Ljubavna bajka Kruza i Holms trajala je kratko, do 2012. Glumica je tokom braka sa Tomom Kruzom morala da sledi pravila Sajentološke crkve među kojima je i ono o tihom porođaju. To pravilo nalaže da žena koja se porađa i svi prisutni na porođaju moraju da ćute kako bi bebu dočekala potpuna tišina što je, prema verovanju ove veske institucije, najbolje za razvoj deteta.

Keti je jedva čekala da pobegne od "terora" ove religijske zajednice, pa je vešto isplanirala beg u čemu su joj pomogli otac advokat i prijatelji. Od sajentoloških "zaštitnika" bežala je kroz tri američke države do iznajmljenog stana u Njujorku. Nažalost, i nakon razvoda morala je da sledi određena pravila. Bilo je navoda da Sajentološka crkva ugovorila njen brak sa Kruzom, ali Keti nije to potvrdila.

foto: Profimedia

Nagađalo se i da je Kejti pobesnela kada je čula da je Tom želeo da njihovu ćerku Suri pošalje na krstarenje članova ove crkve tokom koje se obavlja bolna inicijacija, odnosno primoravanje na teške fizičke poslove (u slučaju da se član crkve požali, drugi članovi ga ismevaju i izbegavaju).

Pisalo je da je Kejti godinama skrivala pisma koja je Tom slao ćerki Suri kao i da je devojčica kasnije pronašla.

(Kurir.rs/Blic žena)