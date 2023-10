UVUKAO JE U SEKTU I NAHUŠKAO PROTIV MAJKE KOJU JE ODBACILA KAO KRPU: Ni na venčanje je nije zvala, a sad priča potpuno drugu priču

Tom Kruz i Nikol Kidman su od statusa zlatnog holivudskog para dogurali do toga da sad ne žele da se istovremeno pojave na istom događanju. Nikol je ljubav s Kruzom skupo koštala.

Par je bio u braku 11 godina, a tokom srećnih godina usvojili su i dvoje dece, sina Konora i ćerku Izabelu koje su držali dalje od očiju javnosti.

Kada se holivudski par razveo 2001., mnoge je to šokiralo i nije se znalo šta im je presudilo. No kasnije je procurilo u javnost da Nikol nije mogla da trpi sve veći pritisak Sajentološke crkve kojoj je Tom pripadao i vodila je bitku za svoje mentalno zdravlje.

Bivši visokopozicionirani član Sajentološke crkve Majk Rajnder je u svojoj knjizi ‘A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology’ otkrio je da je Tom Kruz počeo da se povlači iz sajentologije dok je 1997. sa Nicole snimao film ‘Širom zatvorenih očiju’ što se čelnicima crkve nikako nije svidelo i napravili su sve da svoj najveću zvezdu vrate u sektu, a to ga je pak udaljilo od supruge.

Glumicu je suprug ranije pokušavao da povuće u sajentologiju, ali ona ‘nikad nije izrazila želju da se pridruži crkvi ili nauči nešto o njoj’. Tu nije pomogla ni činjenica da je Nikolin otac psihijatar, dok se sajentologija protivi psihijatrijskom lečenju.

‘Da nije bila supruga Toma Kruza, već bi joj njena porodična povezanost sa psihijatrijom onemogućila da učestvuje’, navodi Rajnder.

Čelnike crkve je, piše on, brinuo uticaj koji je Nikol Kidman imala na njihovu najslavniju zvezdu, te su je čak špijunirali i prisluškivali njene telefonske razgovore.

No, verovatno najteži i najbolniji udarac koji su uspeli da zadaju Nikol je činjenica da su protiv nje, piše Rajnder, okrenuli njenu i Tomovu usvojenu decu. Uzeli su ih pod svoje i indoktrinirali teorijom L. Rona Habarda, o takozvanim supresivnim osobama. Prema učenju sajentologije, supresivna osoba je neko ko se smatra neprijateljem crkve i ko mora da se utiša ili uništi.

Kad su se Tom i Nicole razvodili Bela je imala osam godina. Nikol se nakon toga preselila u Njujork pa su ona i Tom delili starateljstvo nad decom. U početku je sve bilo u redu, no Tom je s vremenom počeo da vodi decu u Sajentološki centar gde su počeli s ‘audicijama’.

Nicole je tokom 2004. godine bila često odsutna zbog snimanja, a kad je htela da provede vreme s decom, oni su tad bili u sajentološkom letnjem kampu.

Već iduće godine deca su sve vreme bila s Tomom, a čak su se i školovali kod kuće. Nikol je kasnije otkrila da je teško podnosila kraj braka i da je pala u depresiju od koje je pokušala da se izvuče posvećujući se poslu.

Kad je došla k sebi, deca su već bila posvećena sajentologiji i toliko su se udaljili od majke da su Tomovu novu suprugu, Kejti Holms, zvali ‘mama’.

Nikol gotovo 20 godina nije imala normalan kontakt sa ćerkom, niti joj je bila pozvana na venčanje u oktobru 2015. Tom, koji je venčanje platio, bio je pozvan, ali je odlučio da ne dođe jer je Izabela želela da se sve odigra tiho.

‘Venčanje je održano po sajentološkoj ceremoniji. Nikol nije bila tamo. Nije ni znala da joj se ćerka udaje’, rekao je tad izvor za Njujork Post.

O odnosu Toma i Izabele sa Nikol pisala je i glumica Lea Remini, koja je takođe napustila sajentologiju. Ona je u svojoj knjizi ‘Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology’ opisala kako se na venčanju Toma Kruza i Kejti Holms vozila s njegovom usvojenom decom i kad ih je pitala viđaju li majku nakon razvoda od oca, Izabela je navodno odgovorila: ‘Ne ako imam izbora. Naša majka je je**** supresivna osoba’.

Kakav je trenutno odnos njih dvoje sa majkom nije poznato u javnosti, budući da su oboje prilično povučeni i ne daju često izjave i intervjue, a o njima se Nikol kratko oglasila u intervjuu za The Sun iz 2019.

‘Majčinstvo je putovanje. Biće tu neverovatnih uspona i padova, bez obzira jesi li usvojiteljka ili biološka majka, no ono što detetu treba je ljubav. Oni su izabrali da budu sajentolozi. Naš je posao kao roditelja da im uvek ponudimo svoju bezuslovnu ljubav’, rekla je tad.

Godinu dana kasnije Izabela je u retkom intervjuu otkrila da se redovno čuje s Nikol, a pokazala joj je i javnu podršku.

Naime, Nikol je podelila fotografije iz finala serije ‘Love And Death’ u kojoj je bila izvršna producentkinja, a Izabela je bila među prvima koji su lajkovali objavu.

