"NEĆU RIJALITI, NI DA UPADNEM U NEKU ZAMKU!" Dudić odgovorio Milojeviću: Da je pogledao celu emisiju, ne bi tako govorio...

Trener Radničkog iz Kragujevca, Feđa Dudić, odgovorio je na komentar Vladana Milojevića.

Podsetimo, trener Crvene zvezde je nakon pobede nad Partizanom, komentarisao je izjavu Dudića tokom gostovanja u emisiji na televiziji "K1". Trener Radničkog je poručio da "nijedan navijač Zvezde nije zadovoljan načinom na koji njegov tim pobeđuje".

"Sve razumem, deo fudbala, pričanje o nefudbalskim stvarima. Mnogo mi smeta i mislim da je to poruka... Ja sam kao stranac bio u drugim zemljama, ali kad se ponašaš ne možeš da uzmeš Zvezdu kao instituciju. Imamo mnogo ljudi koji dolaze i pokazuju veliko nepoštovanje. Za mene je to, nepoštovanje i nije fer. Neću dalje komentarisati. To mi je zasmetalo. Ne može neko ko je sa strane i došao da živi ovde, radi, živi... Ja sam bio pretprošle godine na Kipru, nisam sa APOEL-om osvojio titulu, nisam rekao 'trebalo je da je osvojim'. Nisam pričao ni o čemu nefudbalskom. Bilo mi je teško, ali nisam to davao i dozvoljavao, poštovao sam narod Kipra. To nije prvi put. Moja poruka je da malo povedu računa kako pričaju. Neka pričaju da li Vlada Milojević ne zna, ali Zvezda, Partizan i Vojvodina su institucije, a evo Radnički se bori za Evropu, na osnovu čega će ući? Na osnovu bodova koje su doneli ti Zvezda, Partizan... Mnogo lako se neke stvari pričaju, a kada odem u drugu zemlju, moram da se ponašam u skladu sa pravilima i to su pravila FSS. To govori o njemu, dobiće ovde lep prijem od Crvene zvezde. Mislim da je to neukusno. A, da li mi je zasmetalo, jeste. Ne bih ni pomenuo, ali sada kada ste mi postavili to pitanje", rekao je Milojević.

Dudić je osetio potrebu da odgovori, a učinio je to uoči utakmice svog tima protiv Napretka u Kruševcu (nedelja, 18.00)

"Iskoristio bih priliku da se oglasim za ovo što sam javno prozvan posle derbija na način za koji mi je zaista krivo. Kolega Milojević nije pogledao celu emisiju. Da je video način na koji sam govorio o afirmaciji srpskog fudbala i svega ostalog, da je to pogledao sigurno ne bi imao onakvo izlaganje kakvo je imao. Postavljeno mu je ili ponuđeno da pogleda samo ono što je za njih bilo dobro da se pogleda", rekao je Dudić i dodao:

"Nikad nisam bežao od svog stava i mišljenja, uvek ću ga imati, ali zaista ne želim da mi se stavljaju neke situacije. Samo da je pogledao celu emisiju, video bih da sam sagledavao realno situaciju i pričao o poštovanju i afirmaciji cele lige. Svi omalovažavaju način na koji se igra u srpskoj ligi, a ja sam je zaista hvalio i zaista to mislim i stojim iza svojih reči. Mislim da sam iskazao poštovanje prema državi u kojoj radim, samim tim što sam u nekim pređašnjim izlaganjima tokom sezone izneo počast žrtvama ratama".

Poručio je da se nada da će u buduće govoriti samo o sportskim stvarima.

"Svi ljudi u Kragujevcu koji me poznaju, znaju način na koji živim, radim, pričam i hvala mojim Kragujevčanima jer se osećam kao domaći od prvog dana pa do dana današnjeg. Nastaviću da i dalje reprezentujem čitav grad i klub na dostojanstven način. Time bih zatvorio ovu temu, da ne bi nastao "rijaliti", da ne bi nastala prepucavanja, da ne upadam u neku zamku i da se posvetim svom klubu, da probamo da ostvarimo zacrtani cilj".

