U TRUDNOĆI JOJ OTKRILI JEZIVU BOLEST: "Krvarila sam u lokvama", davali joj 6 meseci života, a onda je sudbina imala DRUGI PLAN

Linzi Par Griton bila je trudna kad su joj otkrili rak dojke, odmah je induciran porođaj da bi mogla da se leči i godinu i po nakon dijagnoze uživa sa svojim devojčicama.

U maju 2022. godine Lindzi Per Griton iz Džordžije, bila je trudna 36 nedelja i čekala je svoje drugo dete. U to je vreme otišla je na ginekološki pregled, zabrinuta zbog izrasline na dojci. Nedelju dana kasnije saznala je da se radi o raku dojke IV stadijuma i čula poražavajuću vest zbog koje budućnost njene porodice više nikad neće biti ista. Lekar joj je rekao da joj je ostalo još šest meseci života.

- Išla sam kod ginekologa uverena da je začepljen neki kanal ili da je to neka vrsta mastitisa. Lekari isprva nisu posumnjali na rak, no ja sam insistirala da se obavi i ultrazvuk - počinje svoju priču Lindzi.

Kako kaže da nije bilo tako, danas možda ne bi bila živa.

- Znalo se da je to vrlo agresivan rak, te da imam dva tumora i puno zahvaćenih limfnih čvorova ispod pazuha – priča.

Dodaje kako su svi oko nje bili utučeni i nisu mogli da veruju jer nema geneteske istorije raka dojke u porodici ni s jedne strane – ni s majčine, ni s očeve.

Porođaj u 37. nedelji

Bio je to šok. Sledeći mesec je izazvan porođaj u 37. nedelji, kako bi odmah mogla da započne s lečenjem.

- Odmah po induciranom porođaju počela sam puno da krvarim. Izbacivala sam velike krvne ugruške krvi i lekari su bili jako zabrinuti - objašnjava Lindzi.

Stalno su stavljali peškire ispod mene jer sam gubila toliko krvi i nisu znali da li će morati da urade hitan carski rez ili ne. Rekla sam da ne želim carski rez jer bi to odložilo hemioterapiju. Želela sam brz oporavak kako bih mogla što pre da počnem s tim – priča majka.

Srećom, lekari su uspeli da izvuku bebu, ali njeni su otkucaji srca padali.

Desilo se čudo

Nakon što je rodila, krvarenje je nekim čudom prestalo.

- Bila sam na PET skeneru odmah nakon porođaja i rekli su mi da imam još šest meseci života - priča Linzi.

Rak se već proširio i imala je više od desetak tumora na jetri.

Nakon toga je svaka tri dana dolazila je u bolnicu na infuziju, gde je morala da sedi tri sata kako bi dobila tri leka, uključujući lekove za hemioterapiju i imunoterapiju. Bilo joj je jako teško ne samo da i izdrži te terapije, nego i da bude odvojena svojih ćerki.

- Srećom, imala sam puno pomoći. Moj suprug je imao sreće da radi od kuće, pa je puno pomagao, a bili su tu i moji i njegovi roditelji – priča Linzi.

Kaže da je tokom šest meseci koliko je trajalo lečenje bila srećna što i dalje može da provodi vreme sa svojom porodicom i osećala je da još više uživa u svakom trenutku, uverena da joj ne preostaje puno vremena.

- Uživala sam u svakoj sekundi, pokušavajući da upijem svaki trenutak koji smo zajedno. Napravila sam spomenar, pisala pisma svojoj deci, napravila video, sve. Pokušavala sam da učinim sve što sam mogla da im nešto ostavim za uspomenu - priča ona.

Na pola puta lečenja - tumori su se smanjivali

No, negde na pola njenog plana lečenja, ponovo je otišla na preglede, koji su pokazali da se njeni tumori smanjuju.

- Bili smo svesni toga da je to velika stvar. Jedino nismo znali koliko dugo će tretman delovati. A onda, na kraju hemoterapije, nismo to očekivali, ali – sve je nestalo! Sken moga tela pokazao je da da više nema tumora! Bili smo presrećni, iako to niko nije mogao da verujei. Bilo je stvarno ludo i nadrealno – priča Lindzi.

Nakon toga je obavila lumpektomiju, kako bi joj uklonili područje gde je prvobitno bio tumor i izvadili veliki broj limfnih čvorova. To je poslato na patologiju da se vidi ima li preostalih stanica raka i pokazalo se da ih nema.

- Moj lekar je još uvek potpuno šokiran jer sam još u remisiji. Još uvek dobijam imunoterapiju i nastavi ću s pretragama svakih šest meseci, no dogodilo se čudo – priča.

Godinu i po nakon prve dijagnoze, Lindzi Griton kaže da se oseća odlično, čak i bolje nego pre što joj se sve dogodilo.

Kaže da nastoji da živi u sadašnjem trenutku, te u zadnje vreme slavi važne događaje u njenoj porodici: Svoj 30. rođendan i prvi rođendan ćerke Savane.

Nadrealno je, jer nisam mislila da ću biti ovde. Stoga je svaki trenutak jednostavno neverovatan – priča majka te dodaje kako je zaključila da je važno što je podelila svoju priču s ljudima, zbog čega je objavila nekoliko video priloga na TikToku.

Svojim primerom je poželela da podigne svest žena o pregledu i raku dojke uopšte.

- Htela sam da podignem svest ljudi o raku dojke. Svi misle da se rak dojke javlja nakon 40. godine. Ne razmišljamo uopšte o tome da se događa i u 20-ima - kaže ona i dodaje da je potpuno ludo, jer je svoje prve video priloge napravila kad joj je uspostavljena dijagnoza. Prvi video je objavila na TikToku, u nadi da će njena deca jednog dana to pogledati - govori Lindzi.

Njena sudbina je dokaz da život piše romane

- Nisam mogla da verujem da će imati toliku gledanost, to je jednostavno eksplodiralo – priča. Zahvaljujući tome uspela sam da se putem društvenih mreža povežem s drugim ljudima koji su delili slična iskustva. Danas imam dve stvarno dobre prijateljice koje su imale istu vrstu raka i takođe su u remisiji. Povezale smo se i razgovaramo putem video četova – zavrašava ona.

