SRPSKA SVADBA JE OVAKO IZGLEDALA PRE 100 GODINA Slika izazvala haos na mrežama zbog jednog JEZIVOG detalja koji krije TUŽNU istinu

Kako su se svadbe nekada organizovale u Srbiji, ilustruje slika koja je, kako u opisu fotografije piše, nastala tridesetih godina prošlog veka u užičkom kraju.

Fotografija nas vodi u daleku prošlost i prikazuje važne istine koje ne bi trebalo da se zaboravite. Dobro pogledajte sliku i recite nam šta ste prvo primetili.

Slika sa srpske svadbe prikazuje u prvom planu muškarce kako sede za stolom. Ima među njima i dečaka, i skoro niko se ne smeje osim mališana u krupnom kadru. Tu su i trubači jer kako kažu- nema svadbe u Srbiji bez njih, i danas ni pre jednog veka. Ali to nije najvažniji detalj, uslovno rečeno detalja.

"Gde su žene na fotografiji?", pitaju se mnogi. Žena ima, ali van stola, u pozadini, u drugom planu.

"Muškarci sede, žene stoje", "Muškarci sede, žene dvore", "Bilo je sramota da žena vodi glavnu reč u društvu", "Istoriju ne možemo promeniti, ali se nadam da smo nešto naučili", glase pojedini komentari o tužnoj sliki koja prikazuje zanemaren položaj žena u društvu. Fotograf verovatno nije ni slutio da će ovekovečiti na tako plastičan način razlike između žena i muškaraca koje su dolazile do izražaja i na veseljima.

Međutim, nekima slika nije sporna pa kažu: "Ima i žena! Žene stoje i nisu ostale kod kuće nego čekaju da se muškadija najede, pa onda one da sednu. Svadba se pravila tako da svaka domaćica donese po boščaluk sa pitom piletom, pogačom. Domaćin obezbedi rakiju i vino. Svi zajedno jedu, uzimajući po nešto od svake domaćice. Nema ovde šovinizma, tog muškog, žena je kod kuće pere. Svi su tu i žene i muškarci. Radili zajedno i gostili se zajedno. Ne znam gde su to neki dečaci čulu da su samo muški na slavlja išli".

A i pored rasporeda žena i muškaraca na slici, mnogi primećuju nešto sasvim drugo, verovatno im je to važnije: "Ovo je izgleda treći dan. Svi izgledaju umorni, a i sofra je ispražnjena", "Svi imaju kape i marame na glavi. Da li je tada postojao frizer, da ove devojke malo upicani", "Ala je bio uzak sto, ni laktove nemaš gde...",

Položaj žena se umnogome promenimo i one su se za to u velikoj meri same izborile, ali svest ljudi o važnosti rodne ravnopravnosti nažalost, u velikoj meri, i nije pa pišu ovakve komentare: "Ovo je bila lepota, znalo se ko kosi a ko vodu nosi, a ne kao u današnje moderno vreme muž ne sme ženi ton da povisi, nema discipline, nema poštovanja", " Volja tvoja stajaće pod vlašću muža tvojega i on će ti biti Gospodar kaže Božja reč".

Nekima se ovakva svadba i dopada, a neki kažu da se ništa i nije promenilo. "Ma to je malo možda običaj- muški i deca sede, svadba je prilika da se malo boje jede i pije, a žene su uvek bile poštovane, žena je stub svake kuće", komentarišu treći, a mi se pitamo pa zar žene ne treba da sedu i jedu - da malo "bolje popiju i pojedu kad je već svadba" i kada su već stub kuće?!

Rekla je mnogo toga slika, a i komentari...

(Kurir.rs/BlicŽena)

