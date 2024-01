ŠTA SE KRIJE IZA PRIČE DA JE TUŽIO ŽENU JER MU JE RODILA "PRERUŽNU DECU" Šokantna vest je obišla svet, a njoj je UNIŠTILA ŽIVOT

Svi znamo da internet može da bude opasno mesto - dezinformacije vrebaju na svakom koraku, a sa zloupotrebom fotošopa i ostalih alata za sređivanje fotografije sve postaje još zlokobnije. To je na svojoj koži najbolje osetila tajvanska manekenka Hejdi Je, kojoj su jedan na oko nevažan poslovni poduhvat i moć interneta doslovce uništili život. Naime, još 2012. čitav svet obišla je jedna nesvakidašnja vest - muškarac iz Kine tužio je svoju suprugu zato što su im deca "previše ružna".

Vest je eksplodirala, praktično da nije postojao internet portal koji je nije preneo, a o njoj su izveštavali čak i na televizijskim vestima. Ubrzo je obišla i sve društvene mreže, a čak je i dan-danas, više od 10 godina od nastanka, popularna i s vremena na vreme ponovo postane viralna.

Jin Feng, kako su mediji pisali, prvobitno je optužio suprugu za neverstvo jer mu je bilo nezamislivo da je mogao da bude otac tako "neverovatno ružne dece". Kada je DNK test pokazao da je, ipak, reč o njegovoj deci, Fengova supruga je bila primorana da prizna da je pre nego što ga je upoznala imala niz plastičnih operacija u iznosu od 100. 000 dolara. Muškarac je tada podneo zahtev za razvod, a potom je i pokrenuo tužbu protiv svoje bivše supruge. Tada je navedeno i da je sud naložio Fengovoj bivšoj ženi da mu isplati 120. 000 dolara odštete jer ga je prevarom navela na brak.

Ovu vest pratila je i fotografija navodne porodice - oca, majke i troje dece. Fotografija je postala internet mim i dospela je gotovo na svaki kutak planete zemlje, postavši sinonim za to koliko estetski zahvati mogu da promene lični opis.

Međutim, čitava ova priča bila je izmišljena! Dvoje ljudi i deca na fotografijama bili su plaćeni modeli, a ne porodica, a mališanima je čak na fotografiji izmenjen lik kako bi postala "ružnija".

Fotografija je zapravo predstavljala reklamni oglas za južnokorejsku kompaniju za plastičnu hirurgiju, sa akcentom na operaciju korekcije kapaka - u azijskim zemljama je običaj da imućni ljudi i modeli imaju ovaj tip zahvata kako bi dobili više zapadnjački izgled.

Žena na fotografiji bila je gorepomenuta Hejdi Je - u tom periodu ona je uglavnom prihvatala dobro plaćene angažmane za velike kompanije. Međutim, prihvatila je mali posao koji joj se činio nevažan, ni ne sluteći da će joj okrenuti život naglavačke - bio je to angažman za pomenutu ordinaciju za plastičnu hirurgiju.

- Ljudi su izmislili priču o ženi i čoveku na fotografiji i proširila se internetom. Rekli su da je njen muž shvatio da ga je lagala da nije imala plastične operacije... Deca uopšte nisu ličila na nju. Kada mi je prijatelj ispričao za to, mislila sam da su to samo glasine. Ali, onda sam shvatila da ceo svet širi tu priču i to na svim jezicima. Ljudi su zaista verovali u to i mislili su da se to dogodilo meni. Čak su me i moji rođaci i porodica mog verenika ispitivali da li je to istina - ispričala je tajvanska manekenka za "BBC" 2015. godine.

Hejdi je istakla da je morala javno da demantuje ovu priču zbog uticaja koji je data fotografija imala na njen život i karijeru.

- Ljudi su odbijali da veruju da nikada nisam imala plastične operacije. Posle ovog događaja uspela sam da dobijem samo male uloge u reklamama. Nisam dobro spavala i mnogo puta sam se slomila plačući - dodala je.

Ona je tužila reklamnu agenciju i kliniku koja je koristila fotografiju u svojoj kampanji, ali nije poznato kako se ovaj proces završio. Prestala je da se bavi modelingom, a danas živi i radi u svom rodnom gradu. Udata je i ima jednog sina.

