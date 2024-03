MOJ SIN JE REINKARNACIJA MOG POKOJNOG BRATA! Zbog jedne rečenice sam shvatila ISTINU koja me je PRESTRAVILA: Setio se kako je UMRO

Majka po imenu Treni podelila je sa javnošću priču u vezi sa svojim sinom Noom, za koga veruje da je njen pokojni brat Krejg reinkarniran u novom telu. Jedna izgovorena reč, jedno izgovoreno ime bili su joj dovoljni da počne da veruje u priču od koje je bila prestravljena. Njen pokojni brat i njen sin su ista osoba?

Trenina majka Meri bila je jednako prestravljena da poveruje u priču o reinkarnaciji. Iako su stvari koje Noa zna bile svojestvene isključivo Krejgu, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći, nije želela da pridaje značaj takvoj mogućnosti, sve dok jednom unuk nije prespavao sam kod nje.

Treni, Meri i Noa su svoje iskustvo ispričali za američke medije. Njihovu ispovest vam prenosimo.

"Noa me je nazvao nadimkom kako me je samo Krejg zvao"

- Kad je Noa imao tri godine, vozila sam auto, a sa nama je bila i moja ćerka. Pokušavao je da pridobije moju pažnju, a ja sam bila poptuno odsutna i ignorisala sam ga. Mislila sam: "Dete je, zvaće me hiljadu puta 'mama, mama'". Odjednom, pogledao me je u retrovizor i rekao: "Zaboga, Heni, slušaj me!" - prisetila se na početku Treni.

Tako je Treni zvao samo njen pokojni brat. Omah je zaustavila auto i pozvala je majku plačući. Njena majka je bila preneražena kada je čula razlog uznemirenosti svoje ćerke.

- Niko je tako nije zvao. Ni ja, ni njen otac, ni prijatelji. To je bio nadimak koji ju je Krejg nadenuo - rekla je uznemirena Meri, baka dečaka.

Trenin brat Krejg je umro 1993. godine, a Noa se rodio 1998.

- Nije bilo šanse da je Noi neko otkrio moj nadimak iz detinjstva. Njegov glas je bio dublji kada ga je izgovorio. Počela sam da plačem i da se tresem, a moja ćerka ga je pitala: "Zašto mamu zoveš Heni?" On je na to odgovorio zato što je to moje ime. Onda se obratio meni: "Ti znaš da si Heni" - dodala je prestravljena Treni.

"Noa nije znao kako je Krejg umro"

Naredne godine Noa je sa mamom i tatom otišao na ručak. Sve je izgledalo normalno, dok nije ustao sa klupe, ruke podigao u vazduh da napravi krug, a onda rekao stvari koje su ponovo preplašile roditelje.

- Kada sam poslednji put bio na zemlji, umro sam. Pokazao je rukama kako je vozio trke po krivudavoj stazi, da se auto zapalio i da je tako umro. Cela sam se naježila. Baš tako je moj brat poginuo pet godina pre nego što je Noa rođen - ispričala je Trina za američke medije.

Dana kada je Krejg stradao, nakon što je sa drugarima otišao na koncert, u videu se prisetila i njegova i Trinina majka.

- Probudila sam se u 3:20 ujutru. Pogledala sam kroz prozor i videla da auta nema. Znala sam da nije kod kuće. Više nisam mogla da zaspim. Ujutru me je probudio moj bivši suprug i saopštio mi je da je naš sin Krejg preminuo. Kasnije sam saznala da smo se i Trina, njihov otac i ja probudili u isto vreme, iako smo bili na tri različite lokacije - kroz suze je ispričala.

I Treni i njena majka su znale da Noa nikako nije mogao da sazna za Krejgovu saobraćanu nesreću. Niko nikada ispred njega nije pričao o tome, a detalji koje je sam evocirao o 'svojoj smrti' bili su toliko autentični da Trini čitava situacija bila 'previše jeziva'. Njena majka, ipak, nije verovala u reinkarnaciju sve do jednog trenutka.

"Tražio mi je Žabicu, to je bila Krejgova omiljena igračka"

Naime, kada je imao sedam godina Noa je otišao kod bake da spava. Kada ga je smestila u krevet, zatražio joj je "Žabicu", igračku sa kojom je Krejg uvek spavao. Tada se Meri skamenila.

- Pitala sam ga koje je boje. Rekao je žute. Tu igračku je Krejgu napravila moja sestra, Krejgova tetka. Ona mu je to poklonila kad je imao šest godina i uvek je voleo da spava sa tim. Naravno da čuvam sve stvari svoje dece, a kada sam donela Žabicu, on je izgovorio: "Evo je", raširio je ruke i zagrlio. Zaplakala sam. Noa nikada nije video Žabicu, nikada nije čuo priču o njoj. Tada sam shvatila da postoji nešto posebno u vezi sa njim - ispričala je drhtavim glasom.

Treni je potražila psihoterapeuta, koji je pomogao Noi da se oslobodi besa koji je nosio u sebi i da nastavi dalje sa svojim (novim) životom.

"Volim svog brata i nedostaje mi jako, ali mi je Noa prioritet. Moram da sprečim da se njemu dogodi ono što se dogodilo mom bratu", rekla je.

"Vratio sam se da ispravim greške i čuvam mamu"

Noa danas ima 16 godina, izrastao je u stabilnog mladića i sam je izjavio da je 'ponosan što je on svoj ujak u novom telu' i da smatra da je 'dobio drugu priliku'.

- Mislim da je ujak mnogo grešio i da je dobio šansu da sada popravi stvari. Takođe, moja mama i moj ujak su vrlo bliski, zato verujem da sam vraćen njoj da bih je, kao i on, pazio i pomagao joj oko svega - rekao je Noa.

Kregova majka, a Noina baka Meri, za kraj je dodala da smatra da Krejg kroz Nou leči svoju dušu, dok Noa na njegovim greškama uči i stiče iskustvo.

(Kurir.rs/ŽenaBlic/A.G.)

