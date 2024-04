BILA SAM KONSTANTNO UMORNA, LEKARI SU ME UBEĐIVALI DA SAM LENJA: Nisam mogla da funkcionišem, a onda mi je otkrivena TEŠKA BOLEST

Alisa Dejvis (26) iz Severne Karoline otkrila je da su joj lekari stalno govorili da je lenja, dok je ona zapravo patila od iscrpljujuće i retke bolesti, piše Daily Mail.

Od svojih tinejdžerskih godina, Alisa se borila da ostane budna tokom dana i često se rušila od iscrpljenosti. Nije joj bilo bolje kad je odasla, pa je potražila pomoć.

Međutim, višestruki odlasci lekaru pokazali su se neuspešnim, jer su joj oni jednostavno savetovali da "samo popije kafu" i optuživali su je za lenjost.

Tek 2017. godine konačno joj je dijagnostikovana idiopatska hipersomnija, stanje slično narkolepsiji koje pogađa otprilike 50 miliona ljudi i uzrokuje preteranu pospanost iz nepoznatog razloga.

Hronična iscrpljujuća bolest

Idiopatska hipersomnija slabo je shvaćen poremećaj i smatra se hroničnim. Lekari se obično odlučuju za lekove kako bi sprečili dnevnu pospanost, budući da ljudi s hipersomnijom obično ne mogu duboko i mirno da spavaju tokom noći.

Alisa je rekla da se veći deo života borila s ekstremnom iscrpljenošću, te je dremala na času ili je čak morala da ode da odrema i teturala se usred časa plesa.

"Kao da sam zarobljena, iscrpljenost ne napušta moje telo, a duboka je i intenzivna i zbog nje mi se često maglio vid. Osećaj iznenadne iscrpljenosti postao je znak da ću izgubiti svest", otkrila je.

Koji je uzrok idiopatske hipersomnije?

Alisa bi spavala deset, 12, čak i 14 sati noću i "kupala se u kafi", ali i dalje nije mogla da se odagna snu. Na kraju, 2017. godine upućena je specijalisti koji joj je preporučio učešće u studiji spavanja. Nešto kasnije potvrđena joj je dijagnoza idiopatske hipersomnije.

Uzrok tog poremećaja nije poznat. Glavni simptom je dnevna pospanost, ali se takođe može manifestovati kao teško buđenje ujutro ili iz dremanja, teškoće u obavljanju normalnih aktivnosti, glavobolje, magla u mozgu i teška pospanost.

Lekari često propisuju stimulanse kao što su Ritalin i modafinil kako bi ljude održali budnim tokom dana. Alisa sada prolazi još jednu studiju spavanja kako bi joj prepisali prvi lek za idiopatsku hipersomniju koji je odobrila FDA, Xywav.

"Nije zabavno biti otpisan kao nemotivisan ili nepažljiv kad sebe ne vidim tako… Nije to bilo lako putovanje i još uvek nije, ali sad znam od čega bolujem i to saznanje bilo mi je slamka spasa. Dalo mi je jezik da objasnim svoja iskustva, osnažilo me da se zalažem za sebe i opremilo me da se borim za bolji kvalitet života", ispričala je Alisa.

(Kurir.rs/ Daily Mail/ Net.hr/ L. S)

Bonus video:

00:00 NE NASEDAJTE! PRVI SIMPTOM BOLESTI ZAVISNOSTI JE MANIPULACIJA! Raketić otkrila šta je odgovorno pijenje i ZABLUDE