USTALA SAM, ČEKALA SU ME 744 PROPUŠTENA POZIVA I TAD JE POČEO PAKAO: Upoznali smo se na poslu, sve je počelo bezazleno, a onda...

Mini drama serija "Baby Reindeer" za kratko vreme je postala jedna od najgledanijih na Netfliksu, upravo jer je reč o istinitoj priči.

Mračna, istinita priča o uhođenju, se*sualnom zlostavljanju i traumama koje je glavni glumac Ričard Gad napisao prema sopstvenom iskustvu pokrenula je seriju ispovesti i na društvenim mrežama, gde su pojedinci prvi put bili osnaženi da progovore o onome što su prošli.

Nažalost, mnogo je i onih kojima je serija, kako su istakli, probudila užasna sećanja na traume koje još nisu u stanju da procesuiraju do kraja.

Jedna od njih bila je i A. M., koja je hrabro podelila svoju priču o jezivom uznemiravanju koje je prošla, i u čijem slučaju su zakazali i policija, i sud, ali i njeni najbliži.

Kako je objasnila "Baby Reindeer je probudila sve ono što je duboko zatrpala".

"Stvarno sam mislila da sam sve to prevazišla. I htela sam da pogledam seriju, poneo me 'hajp'. Međutim, pojedine scene su mi vratile najgora sećanja iz prošlosti. Bukvalno sam se vratila u taj period. Uhvatila sam sebe da sam završila epizodu i počela nekontrolisano da se tresem", započela je A.

"Bukvalno sam sebi rekla - pa ja sam ženski Baby Reindeer", dodala je. "Sve što je prošao taj dečko, prošla sam i ja. Nekad i gore. Zvučaće užasno, ali iako je nasilje - nasilje, i nema pol, čini mi se da je ipak malo gore kada si žensko, naročito kada si sam i nemaš nikog".

Kako A. priča, sve je počelo bezazleno. Upoznali su se na poslu, i odmah su planule iskre. Bio je dobar prema njoj, oduševljen svime što radi, podrška... ili se barem tako činilo.

Prvi put je primetila "pucanje" kada mu se nije javila nakon kafe sa drugaricama.

"Vikao je na mene, govorio da sam ista kao sve, da mi je samo do provoda stalo. A bila je to samo kafa. Govorio je da mu se ne javljam, da nemamo šta više da pričamo, izvrtao moje reči. Nažalost, ja sam se već bila dobro zaljubila i bilo me je lako izmanipulisati".

"To je bio samo početak, jer su se loše situacije ređale".

A. otkriva da je pokušavala na sve načine da mu se dodvori.

"Mislila sam, ako budem otvorenija, ako mu pričam sve iz života, neće biti problema, ali ne... bilo je sve gore".

Ova hrabra devojka ističe da je pokušala i da raskine, ali da ju je svaki put ucenjivao njenim tajnama i tako se vraćala u toksični odnos.

"Na sve to, bio je bolesno ljubomoran. Jednom sam sa kolegama išla na jednu obuku. On me je pozvao i pitao sa kim sam, da bi počeo da urla da sam k***a, da sam imala odnose sa njima... pitao me da li me sada pipaju. Toliko je vikao da ga je čuo i vozač".

Koštao ju je poslova

A. ističe da ju je bivši partner koštao i poslova. Ne samo što ju je optuživao da flertuje sa svima u kompaniji u kojoj je radila, te da "provocira muškarce uskim stvarima" iako je počela više da nosi trenerke i široku odeću, već je u jednom trenutku počeo i da ostavlja negativne komentare ispod objave firme na Instagramu, optužujući ih za neistine, i ujedno lažući i o njoj.

"Došlo je do toga da nisam mogla da reklamiram firmu na mrežama, a to je bilo ključno za biznis, jer bi on svakodnevno ostavljao ogavne komentare", priča A.

"Ni to nije bilo sve, jer je kasnije počeo da zove i moje saradnike, i to na fiksni, odnosno poslovni telefon, i da im preti".

Dnevno je dobijala stotine mejlova

A. je objasnila da je od podneva, kada je on obično ustajao, do 2, 3 ujutru, dobijala na stotine mejlova. "To su bile pretnje, ucene da će moje nage fotografije okačiti na mreže, slati ljudima... govorio je da sam k***a, dr***a, i ujedno mi usađivao ideju da me, citiram 'niko neće voleti kao on jer ne vredim ništa'. Mojim uspesima bi imeo da se obraduje, ali je to kratko trajalo, jer čim nešto ne bih uradila kako treba, po njegovoj volji, na primer, ne bih se javila na telefon, odmah bi sve krenulo po starom".

Svađe su bile sve učestalije

Došlo je do toga da nije prošao dan, a da se nisu svađali. Iako je probala da posluša savet psihijatra i da ne odgovara na mejlove, situacija je bila sve gora. Vrhunac je bio kada je otišao u drugi grad gde žive njeni baka i deka koji su je odgajili, jer nema roditelje, i slao joj fotografije dok se približava njihovoj kući.

Oni ga nisu pustili u kuću, iako je pred njima bio fin, a sve se završilo velikom svađom zbog koje A. nije razgovarala sa bakom i dekom dve godine.

U isti mah, bila je prepuštena sama sebi jer su je prijatelji izbegavali, s obzirom da bi se njen bivši okomio na svaku osobu sa kojom je viđena. Bilo joj je zabranjeno da se vozi sa muškarcem u automobilu, čak i ako je reč o dugogodišnjim prijateljima.

Na sve to, vremenom je psihološko nasilje polako prerastalo i u fizičko. Takođe, on ju je izolacijom ubedio da joj je jedini izbor, i jedini način da bilo šta napravi u životu.

A kako ju je koštao poslova, jedini način da iole zaradi je da je on zaposli, ali čak i u tom scenariju, uznemiravanje, čak i tokom radnog vremena nije prestajalo.

U jednom trenutku je zvao i zajedničke šefove i pričao laži o njoj, izvrnuvši njene reči, što je dovelo do njenog otkaza.

Kupovao po 5,-6 novih kartica dnevno

A. je priznala i da na blok listi ima preko 200 brojeva. "I pored toga nije prestajao da me zove. Iako je blokiran. Sećam se, dan nakon rođendana sačekalo su me na listi 744 propuštena poziva. Imam android, a na ovim telefonima blokirani pozivi nisu skriveni, nego se vide".

"Nakon jednog rođendana koji je trajao oko dva sata, i tokom kog sam sklonila telefon da bih se iole malo opustila, imala sam 1.200 sms poruka. Ne računam Viber i WhatsApp."

Na njeno pitanje šta zapravo želi, nikad nije dobila odgovor osim da "ona nema budućnost bez njega".

"Pratio me je svuda. Napao nekoliko puta. Jednom sam kružila dva i po sata da ne bi znao gde živim. Bila je neka zima, smrzla sam se. Posle je uredno pokušavao da dođe do mene da mi donese lekove i voće jer sam se prehladila.

Takođe, zamislite da se budite svakog dana i da vas čekaju stotine poruka, mejlova, poziva... Menjala sam i broj dva puta, ali nakon toga nisam više želela da bežim".

Policija nije zakazala, ali sud jeste

A. je priznala da joj je policija pomogla, doduše na nekoliko lokacija, jer prema zakonu morate da prijavite nasilje na opštini na kojoj se dešava.

"Bilo je tu svega. Divnih policajaca, uljudnih, koji žele da pomognu, ali i onih koji su na mene vikali, i zbog čega sam nekoliko puta odustajala od prijave... ipak, sud je taj koji je zakazao".

"Tri puta smo se sudili, sva tri puta je oslobođen. Najgore što je sudinica bila žensko. Iako je i njoj pretio, ipak ga je oslobodila", završava A. koja je dodala da su je policajci uputili na moguće scenarije, i tako joj pomogli da se zaštiti. "Rekli su mi - on neće stati. On je psihopata. Imamo takvih dnevno koliko ti volja. Nađi dobrog advokata".

Na naše pitanje da li je ipak sebe uspela da zaštiti odgovara da jeste, te da je poslušala policiju, i da su joj u svemu pomogli dobra advokatica, i psihijatar.

"Da nije njih, ne znam da li bih danas bila živa. Molila sam ga da prestane. Ćutala, vikala, preklinjala, ignorisala... ništa nije pomoglo. A onda sam potražila pomoć. Dugo sam guglala dobre advokate i digla kredit da bih platila. Ali je vredelo. Jer me sada više ne dira. Najgore je što je on već imao identičnu situaciju sa dve devojke. Dakle, "povratnik" je, a to nikoga ne zanima", priča A.

"To znači da danas-sutra na mom mestu može da bude ili jeste, neka nova devojka. Ja sam pomišljala da se ubijem zbog torture. Srećom, nisam. Da li sam danas OK nakon svega? Ne znam šta bih rekla. Nekim danima jesam, nekim nisam. Moj život izgleda drugačije, ali je činjenica da nikada više neću imati onaj sjaj koji sam imala ranije. To mi je ubio", završila je sa pričom A. koja je sve ovo prošla pre gotovo 10 godina, kada je imala tek 27.

*Određene detalje priče smo izostavili ili izmenili iz razumljivih razloga, kako bismo zaštitili identitet ove mlade žene koja i dalje živi u strahu da bi njen bivši ponovo počeo da je uznemirava.

(Kurir.rs/Wanted/I.M.)

