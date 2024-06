KO SE NA MLEKO OPEČE, I U JOGURT DUVA: Snimila film za odrasle, suprug o tome nema pojma "MOJ MUŽ JE PROSEK, ONI SU VEĆI KALIBAR"

Mnogi od nas mogu da izdvoje barem jednu stvar iz mladosti kojom se ne ponose, ali ova žena (38) definitivno je "prešla igricu".

Naime, ona je pre 20 godina snimila film za odrasle, ali najveći problem joj predstavlja što njen suprug o tome nema pojma. Pre izvesnog vremena, podelila je svoje muke na forumu "Redit", u kom objašnjava da se nije nadala da će video postati toliko poznat dve decenije kasnije, prenosi Mirror.

foto: Profimedia

"Zaista nisam imala nameru da se upustim u te vode. Zadesila sam se tamo iz drugih razloga, išla sam da budem podrška mojoj prijateljici, međutim dogodilo se nešto što je nju maksimalno izbacilo iz takta i ona je napustila set. Kako sam se tu zadesila, odradila sam to umesto nje. Verujte da sam zažalila čim sam videla snimak na internetu," prisetila se žena.

Nekoliko godina kasnije, upoznala je svog supruga i od tog momenta se neprestano moli da on nikada ne sazna za njenu sramotu.

foto: Shutterstock

Nakon 15 godina braka i dvoje dece, nesrećnu ženu i dalje proganjaju demoni prošlosti zbog kojih neprestano proverava porno sajtove strahujući da će se njen snimak pojaviti na nekoj od njih i da će suprug to slučajno videti. Nažalost, njeni strahovi su se, donekle, obistinili - snimak se pojavio na jednom od popularnih sajtova za odrasle.

"Strahujem da će ga neko od mojih videti. To može biti bilo ko - kolega mog supruga, prijatelji moje dece ili, najgore od svega, moj muž. Prestravljena sam! Pitam se da li treba sve da ispričam suprugu, pre nego što sazna na neki drugi način," požalila se ona.

foto: Profimedia

Doduše ovo nije njen jedini problem. Njena anksioznost skače do plafona i pri pomisli da će njen sramotni snimak uticati i na samopouzdanje njenog supruga jer su muškarci, sa kojima je snimila ovaj čin, znatno obdareniji od njega.

"Najbolji seks u životu imam sa svojim mužem, to je zaista istina. On jeste prosečno obdaren i to mi je dovoljno, ali plašim se da ne izgubi samopouzdanje jer su na videu u pitanju veliki kalibri," uplašeno će ona.

foto: Profimedia

Kao što je i bilo za očekivali, "Redit" su preplavili komentari pratilaca.

"Kao suprug koji ponosno hoda pored svoje supruge, kažem ti, nikada u životu ne bih ovo želeo da saznam! Bolje ćuti," samo je jedan od komentara.

"Nastavi sa svojim životom, 20 godina je dalek period, nema šanse da ga pronađe," dodao je drugi.

foto: Promo

Naravno, među komentarima našli su se i oni koji misle da od sakrivanja istine neće ispasti ništa dobro.

"Savetujem vam da mu kažete istinu. Ako zna koliko ste skloni ludostima u životu, prihvatiće bez problema," napisao je anonimni pratilac.

(Kurir.rs/J.M.)

Bonus video:

