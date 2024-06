LEŽALA JE NAGA U KADI, PLAVA SVEŠČICA OTKRILA STRAŠNU TAJNU: Iz hodnika je dopirala jeziva muzika, a onda je otkrivena ŠOK ISTINA

Jezivi zapisi u dnevniku bili su ključni dokaz uz pomoć kojih je Fiona Beal osuđena je na 20 godina zbog ubistva muža. Ona je u svojim dnevnicima detaljno dokumetnovala i opisala kako je ubila svog muža. Ne,

Ovi zapisi otkrivaju kako je Beal ubila svog partnera, Nikolasa Bilinhema (42), namamivši ga u krevet i uboši ga u vrat. Sud je Beal osudila na doživotnu kaznu zatvora nakon što je priznala ubistvo svog supruga u njihovom domu 2021. godine.

Učiteljica osnovne škole prvobitno je priznala samo ubistvo iz nehata, ali je promenila svoj iskaz ranije ove godine tokom ponovljenog suđenja.

Mumificirano telo gospodina Bilinhema otkriveno tek nakon što je policija pozvana u kolibu u Kambriji nakon što je Beal pokušala da se ubije.

Evo liste od osam šokantnih detalja koji su se pojavili na sudu, od toga kako je Beal planirala ubistvo i zakopala svog partnera u vrtu, do pisanja o alter-egu u dnevniku i pronalaženja od strane policije u kadi dok je "jeziva muzika" svirala.

Fiona Beal popila je božićno piće sa majkom svog partnera, nakon što je ubila i zakopala njenog sina samo nekoliko koraka dalje. Beal je mesecima koristila telefon svog partnera da šalje poruke njegovim prijateljima i njegovoj majci Ivoni Valentajn pretvarajući se da je on, govoreći da je pobegao sa izmišljenom ženom po imenu 'Faye'. Gospođa Valentajn je rekla kako ju je Beal pozvala u svoj dom na božićno piće 23. decembra 2021. godine, dok je njen sin bio zakopan u zadnjem dvorištu.

U svojoj izjavi o uticaju na žrtvu, gospođa Valentajn je rekla Bealovoj:

"Pomerala si nameštaj da sakriješ pogled na vrt - zašto? Da niko ne vidi gde si zakopala mog sina! Sedela si sa mnom u dnevnoj sobi, ćaskajući sa mnom, pijući božićno piće sa mnom, a sve vreme si znala da si ubila mog sina i zakopala ga samo nekoliko koraka od mesta gde sam ja sedela."

Mumificirano telo gospodina Bilinhema pronađeno je od strane policije u improvizovanom grobu u vrtu para, četiri meseca nakon što je ubijen, sa maskom za oči na kojoj je pisalo: "Ovo je moje jutarnje lice".

- Način na koji je bio umotan, sa kablovima, crevima i plastičnim kesama, građevinskim otpadom, nije mu pružio nikakvo dostojanstvo u smrti. Pokazuje potpuni prezir - rekao je Dejvis.

Beal je zakopala Nikolasa Bilinhema u bočni deo svog vrta u grobu koji je sadržao beton koji je ona mešala, i "de fakto kovčeg" napravljen od betonskih blokova i drveta. Njegovi mumificirani ostaci bili su umotani u platno i pokriveni kompostom, kao i sa 10 vreća od 22.5kg Cotswold Stone koje je kupila u B&Q.

Jezivi dnevnik sa alter-egom Tulip 22

Jedan od zapisa detaljno opisuje događaje koji su prethodili ubistvu: "Sve se promenilo prošle godine. "Postoji citat iz ‘Thelma i Louise’ koji je prikladan, 'Thelma:

"Budi sladak prema njima, posebno prema svojoj ženi'. Moj muž nije bio sladak prema meni. Pretpostavljam da bih trebala objasniti šta se dogodilo da me dovede do ove tačke. Moje mentalno zdravlje je propadalo. Kad god bi varao, pojačao bi ponižavanje, prigovaranje i kritikovanje."

Na kraju je priznala zločin, napisavši:

"Moram da priznam. Ok, evo ide. Oktobar 2021. Pljunuo je na mene i pretio mi tokom seksa. Razmišljala sam o odlasku, ali stvari koje je govorio i radio su hranile moju mračnu stranu - zovem je Tulip22, ona je nepromišljena, neustrašiva i efikasna. Nemilosrdna. Počela sam da planiram kao Tulip22 nakon što bi on otišao na spavanje. Više nisam mogla da spavam u krevetu zbog mog disanja koje je bilo preglasno ili sam se previše pomerala ili sam hrkala itd."

Još jedan zapis u dnevniku se odnosio na to kako je "on" bio zao i okrutan 17 godina, dodajući da je on bio "odvratan" na Noć veštica, što ju je navelo da odluči da "ne može da mu dozvoli da se izvuče sa tim".

"Te noći sam planirala. Pravila za Covid značila su da imam garantovani 10-dnevni period izolacije zbog pozitivnih simptoma. Pozvala sam [direktora Bealove] u ponedeljak i rekla da smo testirani pozitivno i da imamo simptome. On je otišao na posao. Tulip22 je pušila i planirala. Toliko puta sam mentalno planirala. Kupala sam se. Ostavljala sam vodu unutra. Ohrabrivala sam kupanje sa poticajem seksa nakon toga. Dok je bio u kadi, držala sam nož u džepu mog kućnog ogrtača i zatim ga sakrila u fioci pored kreveta. Donela sam i dleto, kesu za smeće i plastične vezice gore." Beleška otkriva da ga je naterala da "nosi masku za oči" pre nego što ga je ubola.

Plan ubistva

Tužilac Hju Dejvis, KC, rekao je Old Bejliju da je učiteljica unapred smislila plan ubistva kada je kupila nož i "lažirala" rezultat na testu za Covid kako ne bi mogli da izlaze u javnost.

- Prvog novembra, lažirala je pozitivan rezultat na testu za Covid - sve što je trebalo da uradi bilo je da popuni NHS upitnik na online aplikaciji i prijavi pozitivan test. Nema dokaza da je ikada uradila PCR test. Njene akcije u narednih 10 dana su potpuno nespojive sa iscrpljujućim efektima Kovida koje je tvrdila da ima. Ubila ga je u njihovoj spavaćoj sobi kasno 1. novembra - rekao je.

Jeziva egzekucija

Rečeno je da je Beal zamišljala kako ubada svog partnera pre nego što je izvršila "jezivu domaću egzekuciju". Namamila ga je u spavaću sobu radi seksa, povezala mu oči, a zatim ga nožem ubola u vrat dok je bio vezan za krevet 1. novembra 2021., čuo je Old Bejli.

"Na kraju, nedvosmisleno, dokazi pokazuju da je razmišljala o tome pre i planirala. Ovo je bila kontrolisana vežba - ne spontana reakcija, već, naprotiv, jeziva domaća egzekucija," rekao je gospodin Dejvis.

Lista za kupovinu

Nakon ubistva, "čišćenje je počelo već u 01:07 ujutru 2. novembra. Koristeći račun svog mrtvog partnera, a zatim svoj na Amazonu, kupila je više sredstava za čišćenje, uključujući za venecijanske roletne, novu krpu i kantu, ultra čvrste kese za smeće, novi dušek, posteljinu, odeću, zidnu umetnost i ogledala," rekao je gospodin Dejvis.

"Kasnije istog dana menja narudžbinu u Tesco-u, koja je već sadržavala više sredstava za čišćenje, da doda tri rolnice lepljive trake. U 14:19 kupuje teške duge baštenske rukavice, lopatu od nerđajućeg čelika i galvanizovanu kantu za spaljivanje lišća i drva. Da budem jasan, ovo nije bilo za spaljivanje lišća." Takođe je kasnije kupila i druge materijale za posao uklanjanja tela i "više kupovina za svoju udobnost i uživanje u vidu čokolade, mirisnih sveća, toaletnih potrepština, mekog nameštaja i odeće."

'Novi život'

Beal, koja je opisana kao "visoko sposobna i visoko poštovana učiteljica", pažljivo se pretvarala da je njen partner tako što je slala poruke njegovoj porodici i prijateljima na njegov telefon, kako se tvrdi, i nastavila je sa lažima mesecima, govoreći njegovim voljenima da se preselio sa drugom ženom kao deo "velike obmane."

Gospodin Dejvis je rekao sudu da je Beal nastavila sa poslom i svojim ličnim životom "kao normalno" i nije pokazivala nikakve znakove da je "depresivna ili traumatizovana." Dodao je:

"Dokazi pokazuju suprotno - nakon što je ubila partnera koji joj se više nije sviđao, i verovatno ga sumnjičeći da ima aferu, uživala je u onome što je nazvala u jednom od njenih izbrisanih fajlova 'Novi život'. Nije imala pravo da započne 'Novi život' tako što će okončati onaj svog partnera. I čineći to na način na koji je to učinila, tužilaštvo tvrdi da je kriva za ubistvo, a ne samo za manji prekršaj ubistva iz nehata."

Kupanje uz jezivu muziku

Beal je pronađena od strane policije teško povređena u kadi u kolibi koju je iznajmila u Jezerskom okrugu, nakon što je pozvana radi provere njenog stanja. Policajac Džoš Parkin svedočeći na sudu opisao je kako je "jeziva" muzika svirala sa njenog mobilnog telefona i da je prvobitno verovao da je mrtva.

- Video sam ženu kako leži u kadi potpuno naga. Izgledalo je kao telesne tečnosti u kadi što me navelo da verujem da je osoba mrtva. Ono što bih opisao kao jezivu akustičnu muziku sviralo je sa mobilnog telefona koji je bio pored nje. Odmah sam zatražio dolazak hitne pomoći na našu lokaciju. Predložio sam da pokušamo da je izvadimo iz kade kako bismo izvršili CPR.

Onda se osvestila i postala donekle svesna. Prilično sam nasilno povukao njeno uvo kako bih dobio odgovor na bol. Zastenjala je i pokušala da se okrene u kadi. Seli smo je i tada je počela da postaje emotivna. Pronašao sam plavu kožnu sveščicu sa nekakvim logotipom na prednjoj strani. Značaj u tom trenutku za mene je bio taj što je papir bio isti kao u samoubilačkoj belešci. Na brzinu pregledajući beležnicu bilo je jasno da je to dokument o njenom mentalnom zdravlju u to vreme. Sećam se da kada sam stigao do poslednje stranice knjige, pisalo je povraćanje i sranje. Mislio sam tada da je to u osnovi proširenje samoubilačke beleške - rekao je policijac.

Dnevnički zapisi su pomogli policiji da je osudi za ubistvo. Na sudu je pročitan jedan izvod:

"Žao mi je što ga nisam napustila. Žao mi je što sam mu dozvolila da mi uništi samopouzdanje i samopoštovanje. Žao mi je što sam slaba. Žao mi je zbog onoga što sam uradila. Da, trenutno sam živa, ali je to više kao čekaonica. Ljudi će kriviti moje mentalno zdravlje. Trebalo je da se popravim.

"Da li žalim zbog onoga što sam uradila? Naravno da žalim, nisam monstrum. Gradilo se tako dugo. Najsmešnije je to što je bio tako antipatična osoba. Samo sam trebala poslati nekoliko poruka, niko se nije preterano zabrinuo. Mislim da niko ne bi tražio njega."

