SAZNALA SAM DA JE MOJ MUŽ OTAC MOJE POLUBRAĆE: Uhvatila sam ga u akciji sa mojom MAJKOM, a onda je krenuo PORODIČNI BRODOLOM

Da život zaista piše romane potvrđuje i priča jedne žene koja je, nakon DNK analize, saznala da njen suprug i njena rođena majka imaju tajnu aferu koja traje već 22. godine. Da zlo bude veće, DNK test je pokazao da su njena rođena braća, zapravo, njena polubraća jer je njen suprug njihov otac.

U svom očaju, žena je podelila svoju priču na platformi Redit, u kojoj je ispričala da su njen suprug i ona par još od srednje škole. Naime, zatrudnela je sa samo 17. godina, zbog čega su počeli da žive kod njenih roditelja, a kasnije su se preselili na ranč njenog oca.

Na početku je sve bilo idilično. Živeli su srećno, kao svaka prava mala porodica. Ali, jednog kobnog dana, nakon što se vratila sa putovanja, u svojoj spavaćoj sobi zatekla je svog supruga i svoju majku.

"Ušla sam u svoju sobu i zatekla ih na delu. Ono što me je pride pogodilo jesu reči moje majke koja mi je viknula da izađem iz "njihove" spavaće sobe. Najstrašnije mi je to što je moja starija ćerka bila kod kuće, u svojoj sobi preko puta, spremajući se za izlazak, i kad je izašla, videla moju gotovo golu majku kako beži iz naše kuće do njene kuće pored i zatvara vrata," izjadala se ona.

Kako je navela, ćerka je istraumirana otrčala kod tetke, a ona je zamolila supruga da joj ispriča istinu.

"Rekao mi je da ga je moja mama zavela kada smo imali 18 godina i živeli kod njih. Imali su nezaštićeni seks bar jednom mesečno, duže vremena nego što smo bili u braku. Izračunala sam vreme i bila sam zgrožena jer je vremenska linija značila da bi moji blizanci i najmlađi brat mogli biti njegovi," ispričala je žena.

Uznemirena vestima, nije mogla da izdrži, pa je pozvala svog oca kod nje i sve mu ispričala, nateravši pritom svog supruga da mu sve prizna u oči.

"Tata je bio slomljen, on i mama su takođe bili u ljubavi još od srednjoškolskih dana. Kada se tata vratio kući, čuli smo mamu kako viče i pravda se. Ali džaba, tata ju je izbacio i sada živi kod moje sestre," navela je žena.

Nakon ovog saznanja, otac žene je insistirao na DNK testiranju za tri najmlađa dečaka, a rezultati su potvrdili da je njegov zet biološki otac dece. I on je, što je bilo za očekivati, izbačen iz kuće i sada živi sa svojim roditeljima.

"Pošto je kuća još uvek bila na imenu mog oca, suprug neće dobiti ništa od prodaje, niti će moja majka, jer nasledna imovina nije predmet deljenja u razvodima", objasnila je i dodala da je njen suprug zgrožen i besan jer će mu uzeti novac za svu decu, i onu koju ima sa njom, i sa njenom majkom.

Naime, ona se žrtvovala da bi pomogla suprugu da započne svoju kompaniju, uzevši pauzu od njene nastavničke karijere.

"Prezirem muža, razbio je je moje poverenje koje sam imala u muškarce i u vernost. Već sam angažovala dobrog advokata iz firme koja je pomogla i meni i mome ocu u finansijskim pitanjima, a tata mi pomaže u plaćanju. Moji blizanci, jedna od mojih sestara i cela bivša porodica su prekinuli kontakt sa mnom i mojom maloletnom decom, i moja deca su suštinski izgubila sve svoje bake i deke, osim mog tate," kazala je žena.

Zbog tragedije koja ih je snašla, i žena i njena deca idu na terapije kod psihoterapeuta.

"Sve što mogu reći je da mi je žao nje i njene dece. Ovo je haos i ovi ljudi će zaista trebati ozbiljnu terapiju," napisao je jedan pratilac na mrežama.

"Majka/baka je čudovište. Nadam se da će ona i bivši suprug biti isključeni iz života svih. Ovo je toliko toga pogrešnog u ovoj situaciji," dodao je drugi.

"Ovo je svakako jedna od najtragičnijih priča o neverstvu koje sam pročitao. Varati svog partnera je dovoljno loše, ali izdati svoju ćerku je jednostavno odvratno," završio je treći.

