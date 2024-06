CEO SVET JOJ SE OKRENUO NAGLAVČKE POSLE 25 GODINA: Roditelji od nje krili strašnu tajnu, a onda istina isplivala na videlo

Porodični odnosi mogu se lako narušiti za svega nekoliko sekundi, a nekada nije dovoljno da se razgovara kako bi se situacija rešila.

Mnogi ljudi smatraju da ne postoji ispravan način reći detetu istinu o tome ko su njegovi roditelji, a svedočanstvo tome je ispovest mlade devojke sa Reddita.

Bizarna situacija se rasplela pre nekoliko dana kada je anonimna mlada žena rekla da su je roditelji zamolili da dođe ranije kući dok je bila u poseti prijateljici. Iako su govorili da je sve u redu, ona se potajno plašila šta bi taj razgovor mogao doneti, piše Miror.

Kaže da joj je prva pomisao bila da će je izbaciti iz kuće, ali to ne može biti dalje od istine.

- Došla sam danas kući i oni su seli sa mnom i rekli mi da će ono što će mi reći verovatno biti zbunjujuće i veoma emotivno. A onda mi je mama rekla: 'Tvoj tata nije tvoj biološki otac'. Prvo je mislila da je to velika šala, pa je pitala moju mamu: "Šališ se? Jesi li ozbiljna? - piše devojka na Reditu, a ipak roditelji su bili i više ne go ozbiljni.

- Pričali smo više o tome i moja mama je rekla da želi da mi kaže godinama, ali nikada nije osetila da je pravi trenutak. Htela je da mi kaže kao tinejdžerki, ali su me maltretirali u školi, pa nije htela da mi kaže tada kada sam već mnogo toga prošao. Pokušavala je svake godine, ali nije mogla da se natera da to uradi - navodi.

Iako kaže da nije mrzela svoju majku jer je do sada izbegavala ovaj razgovor, priznala je da ju je uznemirilo što je to tako kasno saznala. Međutim, to zapravo ništa nije promenilo i ona tvrdi da nema interesa da upozna svog biološkog oca.

- Tatu sam uvek doživljavao kao tatu, usvojio me je kada sam imao godinu dana. Ne želim da tražim svog biološkog oca. Ne želim da upoznam nekoga ko je napustio moju mamu i mene. Ne znam zašto ovo objavljujem, samo moram nekome da kažem - navodi i dodaje:

- Iako uopšte nisam uznemirena zbog toga, osećam se tako čudno. Osećam se kao velika šala ili tako nešto. Znam da nije, samo deluje tako ludo da ne može biti stvarno.

Komentari su se samo nizali

Nije iznenađujuće što je anonimno priznanje ubrzo pobralo veliki broj komentara, a mnogi korisnici su u potpunosti podržali njeno viđenje situacije.

"Zvuči kao da zapravo imaš zdravu reakciju na ovu vest. Pažljivo prati svoje emocije, ako tvoja reakcija prestane da bude zdrava, zapamti da postoji psihoterapija i to nije loše."

"On je tvoj tata u svakom pogledu“

"Isto mi se desilo kada sam imao 23 godine, samo što sam slučajno saznao dok sam pregledavao mamine foto albume. Znam da je to može izgledati kao da je sve što ste znali pogrešno, ali obećavam da ćete se ponovo osećati normalno."

