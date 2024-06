MAJKA ME KAO BEBU OSTAVILA NA ŽELEZNIČKOJ STANICI: Čovek pokušao da nađe porodicu, a kad se klupko razmotalo UMALO MU SE SLOŠILO

Tomas Jeo celog života je znao da je usvojen, ali nikada nije znao ništa o svojim roditeljima. Sve do momenta kada je postao otac. Tada je rešio da upozna svoju pravu porodicu.

Nakon dugog istraživanja došao je konačne istine, te je ostao zapanjen nakon izveštaja u kome je pisalo da je pronađen napušten na železničkoj stanici kada je imao svega dve nedelje.

Tomas sa rođakom foto: Printscreen/ITV/Longlostfamily

Na stanici je viđena žena, za koju se verovalo da mu je majka, ali uprkos foto robotu koji je napravila policija, a kasnije objavile novine, ona nikada nije pronađena.

- Kupila je kartu za Bristol i nestala - rekao je Tom.

Pronašao rođaku koja je takođe napuštena

On se obratio ekipi ITV-ovoj emisije Davno izgubljena porodica, gde je pronašao svoju rođaku Martinu Evenden. Ipak, ni ona nije mogla da mu pomogne, jer je i ona napuštena baš kao on, a pronađena je isped crkve tik po rođenju.

To je prvi put u istoriji emisije da su pronašli i spojili dva rođaka koji su oboje bili nađu.

- Kada su mi rekli, pomislio sam da smo oboje u istoj situaciji. Imamo nešto što će nas na neki način povezati. Bilo je neverovatno upoznati Martinu - objasnio je i dodao:

foto: Profimedia

- To je bio prvi deo porodice koju sam poznavao. Do tog trenutka, moja deca su bila jedine osobe sa kojima sam krvno povezan.

Majka je bila dadlja

Tom je pronađen u čekaonici na stanici voza 15. oktobra 1965. godine. Policijski izveštaj opisuje kako je bio dobro hranjen i negovan, uz napomenu da je tu bila i rezervna pelena i flaša umotana u torbu.

Kamere iz dirljive hit emisije prate ga dok se vraća na mesto gde je majka odlučila da ga ostavi. Tom je kasnije usvojen, što njegovi usvojitelji nisu krili od njega.

- Zaista se sećam toga iz najranijeg detinjstva. Svake godine bi poklonima obeležili zvanični datum usvajanja. Ali nikada nije bilo razgovora o tome kako sam pronađen. Mogu da razumem zašto zaista. Imao sam briljantno vaspitanje sa svojim usvojiteljima, ali sam uvek želeo da znam odakle sam došao - objasnio je.

foto: Shutterstock

Tom je prilikom povratka na mesto odakle je došao saznao malo više informacija o svojim roditeljima. Odnosno majici, koja ga je ostavila kada je imala 35 godina. Veruje se da je Pegi radila kao dadilja, te da nije mogla da zadrži svoju bebu iz straha da će izgubiti posao i, kao neudata žena.

- Moja rođena mama je bila dadilja pa je znala kako da brine o deci. Učinila je sve što je mogla za mene. Ostavila me je na mestu gde je znala da ću biti pronađen prilično brzo. Ali u toj eri jednostavno nije bilo moguće da odgaja bebu.

- Žao mi je što je bila u takvoj situaciji. Bila je neko ko je čuvala decu, ali nije mogla da brine o sopstvenoj bebi. Kada sam saznao da je dadilja, pomislio sam da joj je bilo dvostruko teško - rekao je.

Veliki greh

Martina je takođe pokušavala godinama da pronađe svoje rođake ili bilo koju informaciju o roditeljima koji su je ostavili ispred crkve.

foto: Shutterstock

- Dugo sam tražila. Kad su me pronašli odveli su me u bolnicu pre nego što su me poslali negovateljima na tri meseca. Ostavila me je na mestu gde je znala da ću biti pronađen prilično brzo... u to doba jednostavno nije bilo moguće da odgaja bebu - rekla je.

Martinina majka, se takođe zove Pegi, bila domaćica i imala 41 godinu kada ju je rodila, a ona ima tri starije polusestre.

- One su rođene u domovima za majke i bebe. Smatrala sam da je to pomalo šokantno - rekla je.

Pošto kontracepcija nije bila dostupna u Irskoj tokom tog perioda, a domovi za majke i bebe bili su izuzetno česti u zemlji. U ovim institucijama su uglavnom bile smeštene žene koje su zatrudnele pre braka, što se smatralo sramotnim tokom većeg dela 20. veka u Irskoj.

- To se smatralo velikim grehom - objasnila je Martina.

foto: Shutterstock

Tomova mama je u Australiji, a njegov tata je preminuo 2000.

Martina majka je umrla 2018. godine, a o njenom ocu, Džozefu, zna se vrlo malo. Poslednji put se za njega znalo i čulo 80-ih godina.

(Kurir.rs/TheSun/I.M.)