POTRESNA PRIČA DEVOJKE IZ SRBIJE DIRNULA JE SRCA MNOGIH: "Bio je najveći čovek koga sam ikad upoznala", napisala je nakon smrti...

Priča o skladnom odnosu pastorke i očuha i beloj haljini iz jednog beogradskog butika, verovatno je već svima poznata ali i dalje vredna pomena jer, pored ljubavi, simbol je i lepih uspomena koje greju srce.

Da je za porodicu potrebno više od krvnog srodstva dokazuje i ispovest devojke koja je na svom Iks nalogu podelila priču koje mnoge neće ostaviti ravnodušnim.

Naime, devojka koja se potpisuje kao "Hello My Name Is Trouble" govori kako je, pre nekoliko godina, u jeku svojih studentskih dana želela da poseti, tada popularnu, žurku "White Sensation" za koju je, sem plaćenog ulaza, bila potrebna i bela garderoba.

"Mama i očuh su mi dali 7.000 dinara (u ono vreme) za kartu, kao i pare do Beograda i nazad, i još za piće tamo i to je to", napisala je ona i dodala da će za žurku obući nešto iz svog ormara.

Thread koji nikog ne zanima al je za moju dušu: Jednom davno, kad se odrzavao White Sensation u Beogradu,ja sam bila student i nisam bas imala love...dali su mi mama i očuh za kartu 7000(u ono vreme) i pare za do BGa i nazad plus za piće tamo i to je to...i kao obući ću šta imam — Hellomynameistrouble (@_mandarinica_) June 22, 2024

Međutim, po dolasku u Beograd, u izlogu jednog butika videla je belu haljinu koja joj se mnogo dopala. Nije imala nameru da je kupi ali je, kao i svaka žena, ušla unutra "samo da je proba". Haljina je bila kao za nju skrojena, pa je odlučila da se fotografije i pokaže svojim roditeljima.

"Pokazala sam fotografiju i dok me je mama podsećala da imamo dogovor oko novca koji ću dobiti, očuh je već izvadio karticu i rekao mi da kupim sve što mi izaziva takav osmeh. Mama se jeste naljutila na oboje jer smo prekršili dogovor, ali ja sam bila presrećna," napisala je ona

Nažalost, nekoliko godina kasnije, njen očuh je preminuo a bela haljina, kako je navela, "dobila je na težini" jer je, za nju, bila više od uspomene.

"Nekoliko godina nakon smrti očuha, mama je ubacila moju haljinu u veš mašinu i načisto je upropastila! Gorke sam suze prolila zbog toga. Od tada joj je zabranjeno da uključuje veš mašinu," napisala je devojka i dodala da se onda dogodio preokret

i ta haljina je dobila još više na "težini". Kao uspomena i kao nešto od njega. Pre par godina mama ju je ubacila u veš mašinu i upropastila je i gorke sam suze prolila zbog toga. Od tada je mami zabranjeno da uključuje veš. I onda, na grupi BUDI HUMAN naidjem na istu haljinu — Hellomynameistrouble (@_mandarinica_) June 22, 2024

"Na grupi "Budi human" naišla sam na istu haljinu, novu, još uvek sa etiketom, pa sam licitirala da bi se vratila u moj život. Nekada neke stvari izgubimo ali, na neki način, se vrate. Znam da ovo nije nikome ni zabavno ni zanimljivo, ali morala sam da napišem za svoju dušu," završila je ona svoju ispovest.

Međutim, njena priča se ispostavila zanimljiva mnogima pa su je obasuli pozitivnim komentarima ispod objava.

"Meni je predivna priča. Hvala na deljenju," napisao je jedan od pratilaca.

"Kratka priča, ali puna ljubavi, tuge, sreće," dodao je drugi.

"Opet je završila kod tebe iz najlepših pobuda: očuhove - da tebe učini srećnom i tvoje - da nekog učiniš srećnim! Predivno," zaključio je treći.

Nakon što je pročitala sve ove divne komentare, devojka se još jednom oglasila, kratko napisavši - Najveći čovek koga sam ikad upoznala!

