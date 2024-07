DOK MU JE ŽENA BILA NA PUTU, KIDNAPOVAO JE I ZLOSTAVLJAO TINEJDŽERKU: Godinama kasnije otkrila kako se izvukla iz KANDŽI UBICE

Više od dve decenije, nakon što je kao tinejdžerka kidnapovana pod pretnjom pištolja usred bela dana, preživela devojka ispričala je zadivljujuću priču o tome kako je pobegla serijskom ubici. Ovaj njen čin hrabrosti pomogao je u rešavanju ubistava više devojaka.

Kara Robinson Čemberlen iz Južne Karoline, SAD, brzo je postala internet senzacija nakon što je podelila svoju priču o preživljavanju o tome kako je bila zatočena skoro 24 sata, trpela seksualno zlostavljanje, a zatim pobegla od gneva serijskog ubice Ričarda Evoniza.

Na svojoj TikTok stranici, Kara (37) objavila je dva duga video snimka u kojima je istaknuta 22. godišnjica od preživljavanja njene otmice.

„Godine 2002, kada sam imala 15 godina, kidnapovao me je u dvorištu moje drugarice, čovek za koga sam kasnije saznala da je serijski ubica“, započela je Kara prvi deo svoje priče.

U videu, koji je sakupio preko 4,1 miliona pregleda, mama dvoje dece se prisetila kako je provela noć u kući svoje najbolje drugarice, pre nego što su je zamolili da zalije cveće mame svoje prijateljice, dok se ona tušira.

„Dobrovoljno sam se javila da joj zalivam biljke, to je bila odluka koja mi je zauvek promenila život,“ rekla je Kara.

Ubrzo nakon što je pružila ruku pomoći, Kara, koja je kasnije postala istražitelj, primetila je automobil u komšiluku.

„Primetila sam auto jer sam imala 15 godina, spremala sam se da dobijem vozačku dozvolu i obraćala sam pažnju na automobile, pokušavajući da odlučim kakav auto želim da vozim," nastavila je svoju priču.

Čovek, za koga se ispostavilo da je zloglasni Ričard Evoniz, ušao je direktno u dvorište njene najbolje prijateljice, izašao iz njegovog vozila i pitao da li su joj tu roditelji jer ima neke časopise za njih.

„Tokom cele ove razmene, držao se na respektabilnoj distanci od mene“, rekla je Kara, pa nastavila: „Ni u jednom trenutku tokom ovog razgovora nije bilo nikakvih crvenih zastavica."

Međutim, situacija se brzo promenila kada je Evoniz na nju pritisnuo pištolj malog kalibra, gurnuvši je u gepek njegovog automobila.

„Osetila sam da mi je oružje pritisnuto u vrat. Odmah sam krenula da razmišljam o borbi ili bekstvu. Znala sam da ću preživeti, imala sam osećaj. Počela sam da se molim da nađem priliku za to“, priseća se Kara.

Na kraju, Evoniz se dovezao sa Karom na svoje imanje, gde ju je drogirao pre nego što ju je zarobio na dugih 18 sati.

„Bila sam seksualno zlostavljana više puta“, priznala je Kara.

Kako kaže, držao ju je u plastičnom kontejneru sa loptom u ustima, ali onda je Kara iskoristila priliku i, dok je serijski ubica pričao telefonom, uspela je da ga ubedi da skloni poklopac i loptu jer ima napad panike.

„Kasnije sam saznala da je zvao svoju ženu koja je bila van grada“, rekla je nesrećna devojka.

#courage #mystory #thenandnow ♬ Very Sad - Enchan @kararobinsonchamberlain Brave day. Today is the day I celebrate. Yesterday is the day I was taken but today is the day I escaped. Yesterday was someone else’s decision, today I made my own. Yesterday I was a victim, today I was a fighter and a survivor. You don’t have to marinate on the yesterdays friends, celebrate the todays. Don’t be afraid to see that scared little girl you were in the second photo, celebrate the bravery of her stepping into an unknown. The trepidation you see in her face? That is bravery. Doing something scared. That’s bravery. Celebrate her because she became you. #bravery

Međutim, ubica je odlučio da se "preseli", pa je Kara završila vezana lisicama i konopcem za okvir kreveta. Ali, srećom, hrabrost je nije napuštala pa je mudro sačekala je da Evoniz zaspi pre nego što je pokušala da pobegne.

Naime, Kara je uspela da odvoji karabiner koji je povezivao držač za nogu i iskliznula iz okova u ranim jutarnjim satima, kada je Evoniz još uvek spavao.

„Otišla sam do ulaznih vrata i bila su manje-više zabarikadirana samo nameštajem. Pomerala sam ga što sam tiše i brže mogla, otvorila vrata i potrčala," prisetila se Kara.

Nakon što se oslobodila, Kara je istrčala napolje ka automobilu kojim su upravljala dva muškarca, koji su srećom stali da joj pomognu. Zatim su je odveli u policijsku stanicu.

Nakon što je potvrdila svoj identitet, Kara je pomogla policiji da identifikuje stambeni kompleks u kojem je bila zatočena.

#storytime #mystory ♬ original sound - Kara Robinson Chamberlain @kararobinsonchamberlain Storytime. Tomorrow marks 22 years since my life changed dramatically. 22 years since the incident that many of you have come to know me for. 22 years since the incident I refuse to let define me that would shape my life. But it’s not all of who I am. I was, I am, more than that. Here’s more about who I was before and setting the stage for what comes tomorrow. #Truecrime

Potom je odvedena u bolnicu na pregled, nakon čega je usledilo ispitivanje u kom je „odmah“ identifikovala Evoniza iz grupe fotografija.

Prestupnik se na kraju dao u bekstvo. Ipak, 27. juna 2002. godine, Evoniz je nazvao svoju sestru Dženifer, priznajući da je počinio „više zločina nego što je mogao da se seti“, a zatim se dogovorio da se sastane sa njom u Džeksonvilu na Floridi.

Kasnije tog dana, Evoniza je opkolila policija koja ga je pozvala da se mirno preda, ali ubica je odlučio da pucao u sebe, pa je proglašen mrtvim u 22:52.

„To nije nešto što me definiše, to je nešto što oblikuje moj život“, zaključila je Kara.

Naknadna istraga je otkrila da je Evoniz ranije živeo u okrugu Sposilvanija u Virdžiniji, a pretresom njegove rezidencije otkriveni su forenzički dokazi koji identifikuju Evoniza kao počinioca odgovornog za ubistva Sofije Silve (9. septembra 1996. godine) i Kristen i Kati Lisk (1997. godine).

Evo nizova bivša supruga, Boni Lu Gauer, takođe je na svojoj TikTok stranici ispričala svoje iskustvo u braku sa ubicom.

Prema njenom videu, Boni se udala za Evoniza kada je imala 17 godina, a par se razveo kada je ona imala 25 godina.

Rekla je da je, kada se udala za svog drugog muža, preko FBI saznala da je Evoniz ubio tri devojke. 20 godina kasnije, navodno je saznala da je ubio više ljudi pre i tokom njihovog braka.

U naknadnom videu, Boni je rekla da se par upoznao preko njegove mlađe sestre, sa kojom je bila prijateljica. Takođe je otkrila da je napisala knjigu o svom jedinstvenom braku i da traži izdavača.

