DOKTOR TVRDI DA JE UMRO NA 7 MINUTA:"Osećao sam miris gvožda, NEMA PORODICE KOJA VAS ČEKA, nema tunela, samo ovi oblici.."

Čovek, koji je bio doktor astrofizike više od 40 godina, rekao je da je primljen u bolnicu u martu zbog nedostatka daha. Nakon što je otkrio da ima krvarenje u plućima, došlo je do srčanog zastoja i izdat je „šifra plava“ – termin koji se koristi za obaveštavanje lekara da odrasloj osobi treba hitna medicinska pomoć.

"Lekarima je trebalo sedam minuta da mi srce ponovo pokrenu. Za to vreme, imao sam moždani udar zbog nedostatka kiseonika u mozgu. Probudio sam se intubiran i samo u polusvesti dva dana, a onda sam se potpuno osvestio i pitao: 'Šta se dogodilo?' Teško je povezati unutrašnje vreme sa onim što se dešavalo spolja, ali mogu da shvatim to", napisao je na Reditu.

On je govorio i o tome šta se desilo u period kada je bio bez svesti.

"Ne bojim se umiranja, uopšte. Plašim se onoga što dolazi pre toga, naravno, ali priroda čini umiranje laganim. Video sam niz od tri ovalne elipse, jednu po jednu, samo su visile u crnom prostoru. Sve su elipse bile uspravne, kao da su visele na niti (ali nisu), i sve su imale unutrašnju debljinu, kao prsten. Na unutrašnjoj i spoljašnjoj površini prve elipse video sam planine, potoke, šume i oblake. Prvo je bilo prelepo, ali je onda počelo da bledi jer su boje počele da dobijaju žutu nijansu. Ubledela je i zamenila ju je druga elipsa koja je bila vruć prsten od gvožđa, toliko vruć da su komadi gvožđa polako otpadali iz njega“, kaže, piše Miror.

Sećao se kako je mogao da oseti miris gvožđa, ali je kasnije saznao da krv može imati taj miris, što znači da je možda povezao mirise u sobi sa svojim vizijama.

„Sada pretpostavljam da sam tada bio u srčanom zastoju. Odjednom se scena razvedrila i otkrila treću elipsu koja je bila prekrivena predivnim oblacima u svijetlo ružičastim i plavim bojama, kao s najljepšeg izlaska ili zalaska sunca. Verujem da je tada moje srce ponovno počelo kucati. Kada sam se povratio, te tri elipse ostale su mi čvrsto urezane u pamćenje, a kada su mi kasnije dani rekli za srčani i moždani udar, sve je počelo da dobija smisao.“

S obzirom na to da mu se ovo još uvek vrti u glavi tokom srčanog zastoja, on veruje da se „zakačio za taj oblik“ bez namere da to učini.

„To je sve što sam video. Nema tunela svetlosti ili srećnih preminulih članova porodice koji su me dočekali. Mislim da je to sanjanje, a umiranje odražava ono što je najpristupačnije u vašem umu za to vreme. Vaš um vam priča priču o tome. Nikada se nisam plašio tokom iskušenja, bio sam samo nepristrasan posmatrač. Zapanjujuće, jedini trajni efekat mojih sedam minuta plave boje je malo smanjen kapacitet mog kratkoročnog pamćenja", zaključio je u svojoj ispovesti.

