"BIO SAM MRTAV 45 MINUTA, SPAKOVALI SU ME U CRNU VREĆU, A ONDA..." Do detalja opisao šta je video: "Više se ne bojim SMRTI"

Muškarac koji je bio proglašen mrtvim na 45 minuta i smešten u vreću za telo, tvrdi da ga je u život vratio duhovni vođa prenevši mu srceparajuću poruku. Bolničari su mislili da je Vinsent Tolman preminuo nakon što su ga pronašli na podu američkog restorana brze hrane "Dairy Queen".

Koban dodatak ishrani

Tada 25-godišnjak iz Teksasa objasnio je da su on i njegov prijatelj konzumirali jak dodatak ishrani koji im je pomogao pri povećanju mišićne mase tokom treniranja bodibildinga. Nakon što su zalihe dodatka ishrani presušile u Americi, Vinsent i njegov prijatelj su odlučili da naruče proizvod preko interneta sa Tajlanda.

Dodatak je bio znatno jači od onoga na šta su navikli i nenamerno su uzeli preveliku dozu, zbog čega su počeli da povraćaju i osećali su se delirično. Vinsent je tadašnji događaj opisao u podkastu "Coming home", prisetivši se da su otišli u restoran s nadom da će im se stanje poboljšati.

"Moj prijatelj je počeo da pada u nesvest dok je vozio. Tresao sam ga da ga pobudim", otkrio je Vinsent. On je isto uskoro počeo da oseća sedativno dejstvo formule.

"Poslednje čega se sećam jeste soba koja je počela da se vrti i da sam se onesvestio na pod na leđa", ispričao je. Počeo je da povraća, ali sadržaj mu je ušao u pluća i ugušio se.

Osećaj kao u filmu

Hitna pomoć je brzo došla na mesto događaja, ali njihovi pokušaji oživljavanja su bili bezuspešni. Vinsent je stavljen u vreću za telo i smešten u kola hitne pomoći, a tvrdi da se tadašnjih trenutaka delimično seća. Opisao je da se osećao kao u filmu, preispitujući rediteljeve odluke. Bolničari su ponovo počeli da ga reanimiraju, zbog čega je Vinsent počeo da pokazuje znake života i njegovo srce je na kraju počelo da radi. Sledeća tri dana je proveo u komi, a sve to vreme vodio ga je duhovni vođa. Takozvani guru ga je vodio kroz zagrobni život, pokazavši mu sve loše stvari koje je učinio tokom života.

"Nisam to video svojim očima, već iz perspektive drugih na koje su uticali moji postupci. Dok se to događalo, počela je da me obavija mračna energija, energija straha... Onda sam odjednom počeo da osećam tu toplinu kao da me neko obasjao jakom svetlošću ili da je sunce izašlo iza oblaka i počelo da greje moja leđa", objasnio je.

Umiranje je lako

Toplina je počela da mu se širi celim telom i kada se okrenuo da vidi odakle ona dolazi, video je sve dobre stvari koje je učinio tokom života.

"Osetio sam ogromnu bezuslovnu ljubav, mir i toplinu", rekao je kako se osećao nakon što je shvatio da su njegovi dobri postupci zasenili sve greške.

"Zemlja je samo škola, uvek je bila samo učionica, nikad sudnica", reči su njegovog duhovnog vođe. Ponudio je Vinsentu izbor između života i smrti, ali odlučio je da se vrati zbog svojih bližnjih.

"Umiranje je bilo lako. Čim sam se upustio u to i prihvatio, bilo je predivno. Toliko je ludo da se bojimo smrti, a to je zapravo bio najbolji deo. Težak deo je bilo vraćanje nazad u život", zaključio je.

