"POJELA SAM PARČE PICE, NAKON 3 SATA MI SE DESILO OVO": Devojka otkriva šta su joj doktori rekli, ovome se nije nadala!

Žena je postala viralna pokazujući kako joj je uživanje u jednom parču pice uzrokovalo otečenost lica do te mere da je jedva videla. TikTokerka koja nosi ime Nikol Skirts prikupila je 22 miliona pregleda sa snimkom njenog lica nekoliko sati nakon što je pojela parče pice na kojem je bilo i kiselih krastavčića.

Ali tri sata nakon jela, lice 27-godišnjakinje je nateklo od očigledne reakcije na svu kiselu hranu. Lekari sumnjaju na alergiju na kiselu hranu. Od tada se oporavila.

Nakon što je pojela parče pice, izbila joj je alergija foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

"Počelo je malo… Mislila sam da imam čičak i on se razvio , a moje lice je postalo izuzetno otečeno do tačke gde sam jedva mogla da vidim“, rekla je Nikol za Need To Knov.

„Otišla sam u bolnicu i odvezli su me u zadnju sobu i priključili me na infuziju", pričala je ova devojka.

Srećom, Nikol se potpuno oporavila otkako je prisustvovala događaju u Pitsburgu, u Filadelfiji. Ali ona kaže da doktori nisu sigurni šta je izazvalo problem. Njena pretpostavka je alergija na kiselu hranu, a ne na samu picu. Kaže da nikada ranije nije imala ovakve reakcije.

Nikol je pokazala kako njeno lice izgleda tri sata kasnije foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Njena objava na internetu lajkovana je dva miliona puta, a gledaoci su smatrali da je problem mogao biti i zbog preopterećenja natrijuma. Jedna osoba je prokomentarisala: „Osetila sam preopterećenje natrijumom pre nego što sam videla da je preopterećenje natrijumom"

